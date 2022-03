Das Appenzellerland bereitet sich auf ukrainische Geflüchtete vor

Krieg in der Ukraine «Jetzt ist unkomplizierte Überlebenshilfe gefordert»: Das Appenzellerland bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor Appenzell Innerrhoden bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter vor. Ausserrhoden wappnet sich gar für den Fall atomarer Bedrohungen. Die Kirchen Teufen erwarten am Mittwoch 120 Geflüchtete. Selina Schmid Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.26 Uhr

Schon am Dienstag sollen die ukrainischen Geflüchteten die Grenze zu Polen überqueren und am Mittwoch in Teufen ankommen. Bild: Visar Kryeziu/AP

Stefan Staub ist überwältigt. «Die hiesige Hilfsbereitschaft für die ukrainische Bevölkerung ist enorm. Ich hätte das nicht erwartet.» Vor zwei Tagen hat der Pfarreibeauftragte und Diakon der katholischen Pfarrei Teufen auf Anfrage des christlichen Freundesdienstes Schweiz einen Aufruf gestartet, um Unterkünfte für 30 ukrainische Geflüchtete zu organisieren. Am Freitag weiss er bereits von 150 Plätzen. Staub sagt:

«Das ist ein Akt der Solidarität, das ist gelebtes Christentum.»

Durch den Krieg in der Ukraine werden gemäss Schätzungen der Vereinten Nationen mindestens vier Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten. Am Freitag gab der Bundesrat bekannt, dass geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer den Status S erhalten sollen. Mit diesem Status würden die Geflüchteten rasch ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erhalten, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen.

Kantone bereiten sich vor

Im Appenzellerland laufen die Vorbereitungen, um in den nächsten Tagen und Wochen Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen. Der Kanton Appenzell Innerrhoden etwa hat innert kurzer Zeit seine Kapazität für Geflüchtete stark erhöht. Gemäss Medienmitteilung des Kantons bereitet sich das Asylzentrum Mettlen auf die Aufnahme von Schutzsuchenden vor. Gemeinsam mit dem Kapuzinerkloster und den angegliederten Häusern sei ausreichend Kapazität vorhanden.

Appenzell Ausserrhoden wappnet sich gar für eine nukleare Bedrohung. Am Freitag teilt der Kanton mit, dass das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz vorsorglich die Zuteilung der Schutzräume für die Ausserrhoder Bevölkerung sowie deren Versorgung mit Jod-Tabletten überprüft. Die Umsetzung solcher Massnahmen erfolge erst auf eine entsprechende Weisung des Bundes. In der aktuellen Situation seien für die Bevölkerung keine besonderen Massnahmen nötig, so der Kanton.

Tagelang zu Fuss unterwegs

Stefan Staub, Diakon kath. Pfarrei Teufen-Bühler-Stein Bild: PD

Auch in der Bevölkerung ist die Solidarität gross. In Teufen wurden die katholischen und evangelischen Kirchen in den vergangenen zwei Tagen von der Hilfsbereitschaft überwältigt. Grund war ein ökumenischer Aufruf nach Unterkünften für Geflüchtete. Der Leiter der ukrainischen Landesvertretung des Freundesdienstes hatte sich in den vergangenen Tagen gemeinsam mit über 200 Menschen aus den umkämpften Städten Kiew und Charkiw auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze gemacht.

«Es sind Frauen, Kinder und Männer über 60. Tagelang waren sie unterwegs, teilweise zu Fuss», erzählt Stefan Staub. Aktuell würden sie sich nahe der Grenze befinden und etwas von den Strapazen erholen. Vermutlich werden sie am Dienstag die Grenze nach Polen überqueren.

Umgehend setzte Stefan Staub die Hebel in Bewegung. Auf der Website der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein und auf Facebook publizierte er den Hilferuf und sprach beim Friedensgebet auf dem Teufner Dorfplatz erste Passanten an. «Das hat eine Lawine an Solidarität ausgelöst. Wir haben inzwischen Platz für 150 Geflüchtete.» Stefan Staub sagt, die Hilfsbereitschaft und Flexibilität der Helfer gebe ihm Mut.

«Geld spenden für Menschen in Not, ist das eine. Aber fremde Menschen zu sich nach Hause nehmen, möglicherweise monatelang, ist etwas ganz anderes.»

Ein ökumenisches Hilfsprojekt

Neben den Mitarbeitenden der katholischen Kirchgemeinde zog rasch die evangelische Kirche Teufen mit. Staub sagt: «Es ist ein ökumenisches Projekt geworden.» Alleine ginge es nicht. Andere würden sich darum kümmern, dass die Geflüchteten in Teufen betreut werden und sich treffen können. In den kirchlichen Begegnungszentren sollen sich die Geflüchteten in geschütztem Rahmen treffen und austauschen können. «Das Bedürfnis, mit Vätern, Ehemännern und Freunden, welche in der Ukraine für den Verteidigungskampf eingezogen wurden, wird enorm sein», schätzt Staub. Tagsüber werden die Geflüchteten durch Freiwillige der beiden Kirchen betreut und verpflegt. Auch Ausflüge und Animationen für Kinder werden bereits geplant.

Die einzige Kapazitätsbeschränkung aktuell sind die beiden Cars, welche die Kirchen haben. Sie werden 120 der Geflüchteten an der polnisch-ukrainischen Grenze abholen. Schon am Mittwochabend dürften sie in Teufen ankommen. Sachspenden sammeln die Kirchen Teufen keine, der Bedarf soll eruiert werden, wenn die Menschen angekommen sind. Die Carfahrten alleine kosten 20 000 Franken, dazu kommt die Verpflegung unterwegs. Stefan Staub sagt aber:

«Aktuell machen wir uns keine Gedanken zu den Kosten. Jetzt ist unkomplizierte Überlebenshilfe gefordert.»

Wer spenden möchte, kann dies unter: IBAN: CH 71 8102 3000 0037 2635 9 lautend auf

Kath. Kirchgemeinde Teufen-Bühler-Stein, 9053 Teufen AR, Vermerk: «Ukraine-Hilfe».

