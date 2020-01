Kranke Eschen auf dem Gupf müssen ersetzt werden Die mit Eschenwelke befallenen Bäume könnten umfallen und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Karin Erni 31.01.2020, 18.28 Uhr

Nur eine der sechs Eschen ist noch ganz gesund. Bild: PD

Auf dem Gupf in Rehetobel stehen sechs mächtige Eschen. «Leider sind diese rund 100 Jahre alten Bäume teilweise von der Krankheit Eschenwelke befallen», sagt Andres Scholl, Leiter der Fachstelle Natur und Landschaft von Ausserrhoden. «Da die freistehenden Eschen nahe an der Wetterseite des Restaurants Gupf stehen, müssen drei von ihnen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.» Bei der Baumgruppe handelt es sich um landschaftsprägende Exemplare, die im kantonalen Schutzzonenplan eingetragen sind. Der Grundbesitzer nimmt entsprechende Ersatzpflanzungen vor. Auf Empfehlung des Försters und der Fachstelle werden an Stelle der drei Eschen vier Bergahornbäume gepflanzt. «Am selben Standort wieder Eschen zu pflanzen, wäre eine schlechte Idee, da diese jungen Bäume wieder von der Eschenwelke befallen werden könnten», erklärt Scholl. Linden oder Bergahorne dagegen werden nicht befallen.