Parteien äussern sich zum Tunnelprojekt in der Vögelinsegg

Korridorstudie Parteien äussern sich zum Tunnelprojekt in Speicher: «Lieber andere Baustellen bereinigen, bevor man neue Visionen entwickelt» 65 Millionen Franken dürfte die Unterquerung der Vögelinsegg in Speicher kosten. Das Bundesamt für Verkehr rechnet im Gegenzug mit einer Zeitersparnis von drei Minuten auf der Strecke der Appenzeller Bahnen Trogen–St.Gallen. Ist diese Investition gerechtfertigt? Die Parteien äussern sich verhalten. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem Tunnel würde sich die Fahrtzeit zwischen Speicher und St.Gallen verkürzen. Bild: Daniel Ammann

Damit hatte niemand gerechnet: Ungeachtet der langjährigen Diskussionen in Teufen sah das Bundesamt für Verkehr (BAV) in seiner kürzlich vorgestellten Korridorstudie nicht dort einen Tunnel vor, sondern in Speicher. Das rund 65 Millionen teure Bauwerk soll künftig die Vögelinsegg unterqueren und somit eine Fahrzeitersparnis von zirka drei Minuten ermöglichen. Die Freude in Speicher ob dieser Nachricht war gross. Wie Gemeindepräsident Paul König gegenüber dieser Zeitung bereits kurz nach der Bekanntgabe des Bauvorhabens ausführte, wolle man die Gelegenheit nutzen, um die Strassenraumgestaltung zu überdenken.

Doch die Frage muss erlaubt sein: Ist eine Investition von 65 Millionen Franken für eine drei Minuten schnellere Fahrt gerechtfertigt? Wie Anna Barbara Remund, Leiterin Infrastruktur beim BAV, auf Anfrage hin ausführt, hätten bereits kurze Zeitgewinne im Fahrplan grosse Auswirkungen. «Im konkreten Fall ermöglicht die Fahrzeitverkürzung zwischen St.Gallen und Speicher, die Zug-Kreuzungen auf dem Abschnitt St.Gallen–Trogen weiterhin in Speicher durchzuführen. Gleichzeitig können dabei Anschlüsse an die IC von/nach Zürich gewahrt werden.»

Zudem sei die Fahrzeitreduktion nicht das Einzige, das es zu berücksichtigen gilt. Auf dem bestehenden Abschnitt in der Vögelinsegg wären ohnehin Investitionen notwendig. Es gehe dabei etwa um den Ausbau der Haltestelle gemäss Behindertengleichstellungsgesetz, um die Erweiterung des Lichtraumprofils sowie um den Abstand zwischen Schiene und Strasse, der optimiert werden muss.

Andere Baustellen zuerst bereinigen

Glen Aggeler, Vizepräsident der Mitte AR. Bild: Archiv

Wann der Tunnelbau realisiert wird, ist offen. Ein konkretes Bauprojekt samt Zeitplan liegt noch nicht vor. Trotzdem hat das Vorhaben grosse Wellen geworfen. Und auch erste kritische Stimmen zu Tage gebracht. So gibt etwa Glen Aggeler, Vizepräsident der Mitte Appenzell Ausserrhoden, zu bedenken, dass die aktuellen Herausforderungen im Auge behalten werden müssen.

Einerseits ist dies die Umfahrung Herisau, andererseits auch die Situation mit dem geplanten Verkehrsmanagement um die Stadt St.Gallen sowie dem Pförtnersystem. Weiter denkt die Partei auch an die beiden Zugsanbindungen im Vorderland (Rorschach–Heiden und Rheineck–Walzenhausen).

«Entsprechend würde die Mitte AR lieber diese Baustellen einmal bereinigt haben, bevor man neue Visionen entwickelt.»

Nichtsdestotrotz scheint es der Partei wichtig, dass sich das BAV mit den Verhältnissen in der Agglomeration St.Gallen-Appenzellerland beschäftigt.

Präsidentin der Parteiunabhängigen spricht von einer Pflästerlipolitik

Arlette Schläpfer aus Reute ist Präsidentin der Parteiunabhängigen in Ausserrhoden. Bild: David Scarano

Im ähnlichen Rahmen äussern sich auch die Parteiunabhängigen (PU). Auch für sie gibt es dringendere Baustellen des BAV im Kanton. Arlette Schläpfer, Präsidentin der PU: «Für uns haben Lösungen für das seit Jahrzehnten wartende und im Stau versinkende Herisau, das mangelhaft angeschlossene Vorderland sowie die Dorfdurchfahrt der Appenzeller Bahnen in Teufen Priorität.»

Mehr noch: Schläpfer spricht von einer Pflästerlipolitik, welche die Investition in den Tunnel in der Vögelinsegg wohl darstelle. In ihren Augen sei es:

«Die einfachste Variante, um das dem Appenzellerland zustehende Geld dort auszugeben, wo kaum mit Widerstand gerechnet werden muss».



Der Vorstand der glp Appenzellerland begrüsst grundsätzlich, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut und dadurch die interkantonale Vernetzung gefördert wird. Trotzdem stellt sich für den Parteivorstand der Grünliberalen die Frage, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Da die Züge zu Stosszeiten bereits im Viertelstundentakt von Trogen nach St.Gallen fahren, seien die Wartezeiten in St.Gallen auf einen Anschlusszug gering.

Hinzu komme, dass ein allfälliges Verschieben der Haltestelle Vögelinsegg in Richtung St.Gallen aufgrund des direkten Zugangs zum Skilift, zur Berit Klinik und zu den Wanderwegen nicht begrüssungswert wäre. Tina Grosjean, Co-Präsidentin der glp: «Die praktischen Vorteile dieses Grossprojektes halten sich angesichts der enormen Kosten in Grenzen. Wir sind der Überzeugung, dass dieses Geld für andere, dringlichere Infrastrukturprojekte verwendet werden sollte.»

Zwei Parteien können dem Projekt auch Gutes abgewinnen – zumindest im Grundsatz

Jens Weber ist Parteipräsident der SP AR. Bild: Archiv

Doch es gibt sie auch, die wohlwollenden Stimmen – zumindest im Grundsatz. So bewertet die SP AR alle Massnahmen, die den öffentlichen Verkehr attraktiver machen, als positiv. Auch das Tunnelprojekt in Speicher. Die Partei geht davon aus, dass das BAV in einer sorgfältigen Evaluation die Zeitersparnis und die finanzielle Investition geprüft hat. Parteipräsident Jens Weber:

«Diese Evaluation und das Bauvorhaben liegen aber im Moment nicht vor, sodass eine detaillierte Stellungnahme nicht möglich ist.»



Monika Gessler ist Parteipräsidentin der FDP AR. Bild: Archiv

Eine offizielle Stellungnahme gibt es auch seitens der FDP AR noch nicht. Die Korridorstudie werde erst im Rahmen der nächsten Parteileitungssitzung diskutiert, heisst es von Präsidentin Monika Gessler auf Anfrage. «Persönlich erachte ich es aber als sinnvoll, wenn unser Kanton von solchen Infrastrukturprojekten seitens Bund profitieren kann. Allerdings müsste die Situation in Herisau und der Liebegg auch angegangen werden.» Dem Tunnelprojekt kann Gessler grundsätzlich aufgrund der Zeitersparnis und dem Umstand, dass mit dem Projekt Probleme wie etwa der Kurvenradius Vögelinsegg gelöst werden, auch Gutes abgewinnen.

Die SVP AR will mit einer Beurteilung des Tunnelprojektes noch warten, bis dieses konkret vorliegt. Grundsätzlich freue sie sich jedoch, dass der Bund ambitionierte Projekte in Appenzell Ausserrhoden angeht. Zudem befürwortet die Partei eine Verbesserung des Fahrplanangebotes. «Die Investitionen können daher nicht im Verhältnis der Zeitersparnis, sondern müssen auf Basis der neu gewonnenen Anschlüsse beurteilt werden», so Parteipräsident Anick Reto Volger.