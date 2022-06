Kontroverse Zwei Grillstellen am Seealpsee sorgen für heisse Diskussionen: Sind sie für den Alpstein zu modern? Der Bezirk Schwende hat am Seealpsee zwei Grillstellen errichtet. Besonders die glänzenden Chromstahlrohre sind einigen ein Dorn im Auge. Die Standeskommission verlangt nun eine Korrektur. Eine Umfrage im Alpstein zeigt, dass es auch Befürworter gibt. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Umstritten: Passt diese Grillstelle ins Landschaftsbild? Bild: Felicitas Markoff

Mit freiwilligen Helferinnen und Helfern hat der Bezirk Schwende 2020 am südlichen Ufer des Seealpsees zwei Feuerstellen erstellt. Sie umfassen ein im Boden verankertes Chromstahlrohr mit an einer Kette hängendem Grillrost sowie einem Kreis aus mit Beton verbundenen Steinen.

Wie die Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden kürzlich in einer Mitteilung festhielt, würden die Chromstahlrohre das Landschaftsbild stören. Die Grillstellen am Seealpsee haben vor allem bei der Bevölkerung für Gesprächsstoff gesorgt. Ein Augenschein vor Ort zeigt, was Gäste und Einheimische von den Feuerstellen halten.

Idyllischer Seealpsee: Die Standeskommission will das Landschaftsbild schützen. Bild: Felicitas Markoff

Grüne Chromstahlrohre passen besser zur Landschaft

Eine Appenzellerin, die an diesem Tag im Alpstein unterwegs ist, hat schon viel «Gschnorr» über die neuen Feuerstellen gehört. Sie sagt:

«Natürlich sehen die Feuerstellen mit dem Chromstahl etwas modern aus. Man könnte fast sagen, sie sind luxuriös.»

Sie erzählt weiter, dass Sennen und Älpler «mötzeln», weil die Konstruktionen nicht nur zu modern, sondern auch zu teuer seien. Sie selber findet sie schön. Die Frau sagt: «Endlich wird etwas dagegen gemacht, dass die Wanderinnen und Wanderer überall wild bräteln. Zudem sehen die Feuerstellen doch toll aus?»

Ein Gast sieht das anders und sagt: Die Grillstellen seien nützlich, aber nicht schön. Damit die Grillstellen besser ins Landschaftsbild passen würden, schlägt ein anderer Gast scherzend vor, die Chromstahlrohre doch einfach grün anzumalen.

Die Grillstellen geben zu reden. Bild: Felicitas Markoff

Grill-Möglichkeit wird begrüsst

Ein älteres Paar sitzt gemütlich auf einer Bank und geniesst den schönen Ausblick auf den Seealpsee. Auf die Frage, was sie von den Feuerstellen halten, sagen sie, dass es andere Dinge gebe, die sie mehr stören würden. So könnten die Gäste im Alpstein etwas mehr Rücksicht auf andere Wanderer nehmen, wenn es um die Lautstärke geht. Trotzdem finden sie es gut, dass es überhaupt Möglichkeiten zum Grillieren gibt. Denn dann würden die Wanderinnen und Wanderer darauf verzichten, irgendwo im Wald eine Grillstelle zu suchen. Eine Wanderin ist der Meinung, dass die Feuerstellen zum Landschaftsbild passen. Aber sie sagt:

«Statt Chromstahl zu verwenden, würde ein mattes Material, welches weniger glänzt, noch besser in die Landschaft passen.»

Auch andere Gäste, die ihren Tag am Seealpsee geniessen, stören die auffälligen Grillstellen nicht. Einer scherzt und sagt: «Wenn fünf solcher Grillstellen nebeneinanderstehen würden, dann würde es aus meiner Sicht das Landschaftsbild schon stören. Aber so wie sie jetzt sind, ist es mir nicht negativ aufgefallen.»

Ein anderer Gast hat soeben mit seiner Familie grilliert. Er sagt: «Die Ästhetik der Grillstellen stört mich nicht. Aber sie sind an sich nicht ganz optimal. Wenn es windet, geht die Wärme zu schnell weg.» Ein anderer Mann sagt:

«Die Grillstellen stören mich nicht. Ob sie einem gefallen oder nicht, ist Geschmackssache.»

Er erzählt weiter, dass er von anderen Gästen mitbekommen hat, das die Feuerstellen ordentlich diskutiert werden.

Chromstahlrohre müssen weg

Wie geht es nun mit den Feuerstellen weiter? Bleiben sie so oder müssen die Chromstahlrohre doch wieder entfernt werden? Die Standeskommission musste sich mit einem Rekurs des Bezirks Schwende befassen. Dieser hatte einen Entscheid der Baubewilligungsbehörde angefochten, die einen Rückbau forderte.

Die Standeskommission hat die Baubewilligung für die Feuerstellen beim Seealpsee unter der Auflage der Entfernung der Chromstahlrohre unbefristet erteilt. Die Steinkreise können hingegen so belassen werden, weil diese sich gut in die Landschaft einpassen würden. Auch lässt die Baubewilligung gemäss Mitteilung ausdrücklich auch eine Ergänzung der Feuerstellen mit bodennahen Grillrosten zu, sofern sie das Terrain nicht mehr als 60 Zentimeter überragen.

Wie die Ratskanzlei auf Anfrage bestätigt, werden also die umstrittenen Chromstahlrohre definitiv entfernt werden, sofern keine Beschwerden dagegen eingereicht werden.

