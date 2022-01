Konkurszahlen im Vergleich zu 2020 stark angestiegen

Im Vergleich zu 2020 Anstieg um 25 Prozent: Anzahl Konkurse in Appenzell Ausserrhoden auf Rekordhoch – ist Corona die Ursache? Die Konkurszahlen 2021 in Appenzell Ausserrhoden belegen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 2020. Das Amt für Wirtschaft hat eine simple Erklärung dafür. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 18.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch nie wurden so viele Konkurse in Appenzell Ausserrhoden gemeldet wie im vergangenen Jahr. Bild: Emanuel Per Freudiger / BRU

Es sind augenscheinliche Zahlen: Im Jahr 2021 gingen in Appenzell Ausserrhoden 136 Firmen pleite. 2020 waren es zum Vergleich gerade einmal 108. Selbst Michael Bischof, Leiter des Konkursamtes, spricht von einem «relativ hohen Anstieg», der sich auf das vergangene Jahr hin ergeben hat. «Die Zahlen können starken Schwankungen unterliegen.» Trotzdem wurden im Kanton Appenzell Ausserrhoden noch nie so viele Konkurse gezählt wie 2021.

Zu den Gründen für den Firmenschwund kann er keine abschliessenden Angaben machen. Allerdings geht Bischof davon aus, dass die eine oder andere Pleite durchaus mit der Pandemie respektive den Coronamassnahmen in Verbindung stehen könnte.

Sind viele Restaurants verschwunden?

Die Coronamassnahmen haben vor allem die Gastrobranche hart getroffen. Kam es dementsprechend hier zu vielen Konkursen? «Mir sind keine bekannt», sagt Markus Strässle, Präsident Gastro AR, auf Anfrage. Aber verlässliche Zahlen habe er nicht. Rund 130 Mitglieder zählt der Kantonalverband. Das sind etwas weniger als beispielsweise 2020. Doch das müsse nicht zwangsläufig auf etwaige Firmenpleiten zurückzuführen sein, fügt der Verbandspräsident an. «Einen leichten Mitgliederschwund verzeichnen wir seit längerem.» Viele Restaurants und Hotels im Kanton sind nicht Mitglied des Verbandes. Wie viele genau also Konkurs anmelden mussten, ist schwierig abzuschätzen. Auch sind Strässle Betriebe bekannt, die schliessen wollten, da der Umsatz nicht mehr zufriedenstellend war.

Markus Strässle, ist Präsident des Verbandes Gastro AR. Bild: PD

Dennoch geht der Verbandspräsident davon aus, dass es einige waren, die sich 2021 gezwungen sahen, ihre Tore dauerhaft zu schliessen. Staatliche Unterstützung wie Härtefallgelder werden aktuell keine mehr ausbezahlt. Verhandlungen zwischen dem Gastroverband und dem Kanton laufen derzeit zwar noch, doch ein erster Entscheid war Ende November negativ beurteilt worden. Das war noch vor der Omikron-Welle. Dennoch sieht Strässle auch ein wenig positiv in die Zukunft.

«Immerhin hat der Bundesrat die Sanktionen für die Gastrobetriebe nicht noch weiter verschärft».

Grossbetriebe hat es nicht erwischt

120 Mitglieder mit insgesamt rund 6000 Arbeitsplätzen zählt der Industrieverband AR. Gemäss Geschäftsführer Bruno Eisenhut hätten im vergangenen Jahr aber keine Mitglieder Konkurs anmelden müssen. Zum Verband zählen vor allem mittlere und grössere Betriebe. «Die verfügen über eine solide Finanzsituation und das nötige Wissen, wenn es beispielsweise darum geht, Kurzarbeit zu beantragen», so Eisenhut. Dementsprechend «krisensicherer» seien diese Betriebe aufgestellt.

Baugewerbe von Konkursen betroffen

Doch wen hat es nun genau getroffen – die Kleinunternehmen? Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit beim Departement Bau und Volkswirtschaft, relativiert die Zahlen. Tatsächlich habe es 2021 nur einen Konkurs mehr gegeben als 2020. «Daraus lässt sich klar erkennen, dass die eingeleiteten Massnahmen zur Unterstützung während der Pandemie greifen.» Die Zahlen seien im ähnlichen Umfang mit 2019 (vor der Pandemie). Gesamthaft hatten sich 2021 40 Konkurse in Appenzell Ausserrhoden ergeben. 25 Prozent betrafen das Baugewerbe, lediglich einer war dem Gastgewerbe zugehörig.

Doch wie kommt die Diskrepanz zu den Zahlen des Konkursamtes zu Stande? Dort spricht man ja von deutlich mehr Firmenpleiten als lediglich 40. Die Konkurse lassen sich in drei Kategorien einteilen. Die erste betrifft sogenannte Mängel in der Organisation, die zweite beinhaltet ausgeschlagene Erbschaften und mit der dritten sind alle übrigen Konkurse, Konkursbetreibungen, Bilanzdeponierungen und Insolvenzerklärungen von juristischen und natürlichen Personen gemeint. In Letzterer sind auch die erwähnten 40 Konkurse anzusiedeln.

Stark angestiegen sei aber die Anzahl Konkurse in der ersten Kategorie, so Lehmann weiter. Dieser Sonderfall des Konkurses kommt nicht durch ein Überschuldungsproblem zu Stande, sondern tritt dann ein, wenn eine Firma nicht mehr über alle gesetzlich vorgeschriebenen Organe verfügt oder eines dieser Organe nicht die vorgeschriebene Zusammensetzung aufweist. Aufgrund einer Gesetzesänderung seit dem 1. Januar 2021 werden «Mängel beim Domizil» gem. Art. 939 OR vom Handelsregisteramt an das Gericht überwiesen und können so zum Konkurs führen. Bis Ende 2020 wurden diese Mängel «still» weitergeführt. Viele solcher Firmen waren aber gar nicht mehr wirtschaftlich tätig. Lehmann: «Gerade in der Kategorie 1 ist die Zahl im 2021 gegenüber 2020 deshalb stark gestiegen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen