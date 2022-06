SVP übt Kritik an Plänen für ein Herisauer Gemeindeblatt

Kommunikation Kostenfolgen nicht absehbar, fehlende Digitalisierung: SVP kritisiert Pläne für Mitteilungsblatt der Gemeinde Herisau Kürzlich gab die Gemeinde Herisau bekannt, im Monatsmagazin «de Herisauer» eine Beilage in Form von Sonderseiten veröffentlichen zu wollen. Die SVP Herisau, die in der Vergangenheit ein gemeindeeigenes Mitteilungsblatt verhinderte, übt auch dieses Mal Kritik. Ramona Koller 29.06.2022, 17.00 Uhr

Um das Projekt in den Regelbetrieb zu überführen, wäre die Zustimmung des Einwohnerrats nötig. Die SVP-Fraktion übt bereits jetzt Kritik. Bild: Viviana Troccoli

Herisau verfügt aktuell über kein eigenes Gemeindeblatt. Kürzlich lancierte der Gemeinderat ein Projekt, in dessen Rahmen während zweier Jahre monatlich einige Seiten im «de Herisauer» mit exklusiven Inhalten aus der Verwaltung befüllt werden sollen. Dafür wurden 100'000 Franken genehmigt. Das Projekt entstand aus einer Initiative der Appenzeller Druckerei, der Herausgeberin und Verlegerin des Monatsmagazins.

Nach zwei Jahren soll entschieden werden, wie die künftige Zusammenarbeit aussehen soll. Eine allfällige weitere Finanzierung müsste durch den Einwohnerrat genehmigt werden. Bei früheren Diskussionen zur Thematik war es jeweils die SVP, die sich gegen ein gemeindeeigenes Informationsorgan aussprach. Auch jetzt regt sich in der Partei Widerstand gegen das Projekt.

Umgang mit sozialen Medien sorgt für Unverständnis

«Ein Vakuum, geschaffen durch fehlende Kommunikation, füllt sich in kürzester Zeit mit falscher Darstellung, Gerüchten, Geschwätz und Gift», zitiert der Präsident der SVP Herisau, Jürg Kaufmann, in der Stellungnahme Cyril Northcote Parkinson. Auch die Gemeinde Herisau habe in der Vergangenheit feststellen müssen, dass fehlende, falsche oder mit zu wenig Reichweite erfolgte Kommunikation zum Bumerang werden könne, erklärt Kaufmann. «Dies zeigt sich nicht nur in Leserbriefen, sondern mittlerweile auch in Diskussionen auf sozialen Netzwerken», so der Fraktionspräsident weiter.

Dass die sozialen Netzwerke von der Gemeinde nicht direkt genutzt werden, kritisiert er: «Da die sozialen Netzwerke nur indirekt via Printmedien mit Informationen der Gemeinde bedient werden, hat diese auch keine Einflussmöglichkeit.» Dass die Digitalisierung auch Chancen bei der Kommunikation mit sich bringe, sei bereits bei der Debatte 2011 zur Wiederbelebung des früheren Gemeindeblatts «Herisauer Bär» aufgezeigt worden. Dass die Gemeinde beispielsweise die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau wenn ...» mit 5000 Mitgliedern nicht für die Verbreitung ihrer Informationen nutze, könne man bei der SVP Herisau nicht nachvollziehen.

SVP beerdigte «Herisauer Bären»

Jürg Kaufmann, Präsident SVP Herisau. Bild: PD

Klassische Printmedien würden trotz der Grossauflagen oder kostenloser Zustellung nicht alle Bevölkerungsschichten erreichen. Man könne davon ausgehen, dass sich die Leserschaft von den beiden ausgewählten Publikationsorganen zu einem Grossteil überschneiden. Kaufmann sagt:

«Ich spreche wahrscheinlich für viele, wenn ich festhalte, dass die Gemeinde Herisau in Sachen Kommunikationsverhalten grosses Verbesserungspotenzial hat.»

Man stelle sich in der Fraktion die Frage, ob sich der Gemeinderat bewusst ist, dass mit den neu gewählten Publikationsorganen viele Herisauerinnen und Herisauer, beispielsweise wegen der Keine-Gratiszeitungen-Aufkleber, nicht erreicht werden.

Das Thema Gemeindeblatt wurde in Herisau auf politischer Ebene bereits mehrfach diskutiert. Nur drei Jahre lang gab es den «Herisauer Bären», bevor diesem die finanziellen Mittel bei einer Volksabstimmung gestrichen wurden. 2011 blieb die Motion der SP, das Gemeindeblatt wiederzubeleben, erfolglos. 2003 war es die SVP, die mit einem Referendum zum Ende des «Herisauer Bären» beitrug.

Sorgen um Kosten

Nach der Projektdauer von zwei Jahren soll klar sein, ob in Herisau das Bedürfnis für eine gemeindeeigene Beilage besteht. Für einen allfälligen Übergang in den Regelbetrieb müssten die wiederkehrenden Ausgaben vom Einwohnerrat genehmigt werden. Von der SVP-Fraktion wäre in diesem Fall Gegenwind zu erwarten. Kaufmann fragt:

«Welche Legitimierung sieht der Gemeinderat, um mit einem privaten Medienunternehmen eine Kooperation und damit eine direkte Subvention in Höhe von 100'000 Franken einzugehen?»

Dies sei insbesondere nach dem erst am 13. Februar auch in Herisau mit 64,6 Prozent Nein-Stimmen klar abgelehnten Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien nicht nachzuvollziehen.

Eine Befristung auf zwei Jahre verhindert den Status als wiederkehrende Ausgabe. Die Höhe von 100'000 Franken für einmalige Ausgaben ist in der Budgetkompetenz des Gemeinderates. Für die Gestaltung von bis zu acht Seiten pro Monat seien aber ein enormer zeitlicher Aufwand und Kosten innerhalb der Verwaltung zu erwarten. «Wie hoch schätzt der Gemeinderat die Totalkosten? Liegen diese nicht höher als die Budgetkompetenz des Gemeinderates?», fragt Kaufmann.