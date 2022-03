kommunale Abstimmungen Überblick zu den Ergänzungswahlen in Appenzell Ausserrhoden vom 3. April: Wo Kandidierende fehlen und wo es zu Kampfwahlen kommt Wald und Reute haben es doch noch geschafft, Kandidierende für die vakanten Sitze im Gemeinderat zu finden. In Grub hat sich hingegen niemand gemeldet. Und auch das GPK-Präsidium in Schwellbrunn bleibt vorerst vakant. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

In Wald werden drei Gemeinderatsmitglieder gesucht. Bild: Daniel Ammann

Am 3. April finden in Appenzell Ausserrhoden die kommunalen Ergänzungswahlen statt. Will heissen: Die vakanten Sitze im Gemeinde- oder Kantonsrat sollen dann neu besetzt werden. Eine Umfrage in den Gemeinden zeigt: Einige haben mehr als genug Interessenten gefunden, welche sich für ein solches Amt zur Verfügung stellen möchten. In anderen stellen sich hingegen auch wenige Wochen vor dem Wahltermin noch keine Kandidierenden zur Verfügung. Ein Überblick.

Neue Gemeindepräsidentin in Stein?

In Stein kandidiert Petra Hanel Sturzenegger für das Gemeindepräsidium. Bild: PD

Im Hinterland ist vor allem der Wahlgang in Stein spannend. Nach dem Rücktritt von Siegfried Dörig gilt es, das Gemeindepräsidium neu zu besetzen. Als Kandidatin steht die amtierende Gemeinderätin Petra Hanel Sturzenegger fest. Sie ist bislang die Einzige, welche Dörigs Nachfolge antreten möchte. Zugleich sind in Stein zwei Sitze im Gemeinderat wie auch das GPK-Präsidium vakant. Ein überparteilicher Findungsausschuss – bestehend aus den Präsidien der FDP Stein und der SVP Stein, je einem Vertreter der Mitte Hinterland und der PU Hinterland sowie den Vertretern des Gewerbevereins, des Landwirtschaftlichen Vereins und der Lesegesellschaft – hat sich der Suche nach geeigneten Kandidierenden angenommen und konnte für jedes Amt mindestens einen Interessenten finden. Um das GPK-Präsidium kommt es sogar zur Kampfwahl. Von solch einer Ausgangslage kann Schwellbrunn nur träumen. Dort läuft die Suche nach einer Neubesetzung des GPK-Präsidiums seit längerem auf Hochtouren. Bislang ohne Erfolg. Darum wurde die Wahl vom 3. April kurzerhand abgesagt.

In den Gemeinden Hundwil und Schönengrund gibt es derweilen je eine Vakanz in der Geschäftsprüfungskommission. In Waldstatt sind sowohl der Gemeinderat wie auch die GPK vollzählig. Hingegen wird ein neues Mitglied in den Kantonsrat gewählt, da Monika Bodenmann zurückgetreten ist. Urnäsch sucht ebenfalls ein neues Kantonsratsmitglied. Aber auch einen Sitz im Gemeinderat gilt es dort neu zu besetzen, nachdem Ueli Rechsteiner nach dreijähriger Amtszeit aus dem Gemeinderat zurücktritt. Gemäss Gemeindeschreiberin Erika Weiss hätte sich ein Kandidat gemeldet, welcher Gemeinderatsmitglied werden möchte; und für den Sitz im Kantonsrat kommt es gar zur Kampfwahl.

Im Mittelland werden keine neuen Gemeinderäte gewählt

In Teufen tritt Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof per Ende Februar unerwartet zurück. Ob am dritten April bereits nach einer Nachfolge gesucht werden kann, ist noch unklar. Bild: Martina Basista

Im Mittelland ist die Situation überschaubarer: In Speicher und Bühler gibt es weder vakante Gemeinderatssitze, noch muss das GPK-Präsidium neu besetzt werden. Auch in Gais nicht. Dort allerdings kommt es zur Kampfwahl um den Kantonsratssitz. In Trogen und Teufen wird derweilen lediglich je ein neues Mitglied für die GPK gesucht. In Teufen hat sich jüngst die Situation überschlagen, da Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof aus persönlichen Gründen per Ende Februar zurücktrat. Dieser Rücktritt erfolgte ausserhalb des nach der Gemeindeordnung und dem Gesetz über politische Rechte ordentlichen Termins für Rücktritte aus den Gemeindebehörden, welcher bis zum 30. November des vorangegangenen Jahres hätte erfolgen müssen. Doch wie geht’s nun weiter? Wird am 3. April eine Nachfolge gesucht? Gemäss Gemeindeschreiber Markus Peter besteht nicht ausreichend Zeit, um bereits auf den kommenden Wahltermin hin eine Nachfolge zu wählen. Die Vorbereitungen zur Ergänzungswahl bedürfen einer gewissen Vorlaufzeit. Wie mit der Vakanz umgegangen wird, entscheidet der Gemeinderat in der kommenden Sitzung vom 8. März.

Zähe Suche nach Kandidierenden im Vorderland

In Walzenhausen wird ein Mitglied für die GPK gesucht. In Wald werden derweilen drei Gemeinderatsmitglieder gesucht. Lange sah es danach aus, als würden sich nicht ausreichend Interessenten für die Ämter finden lassen. Doch mittlerweile stellen sich drei Kandidierende zur Wahl; vor einigen Tagen hat Primarlehrerin Eva Helg Waidelich ihr Interesse an einem Gemeinderatssitz bekundet. Lange bangen musste auch Reute. Dort gilt es, einen Sitz im Gemeinderat neu zu besetzen. In den vergangenen Tagen liess sich nun gemäss Gemeindeschreiber Remo Ritter schliesslich doch noch eine Kandidatin finden, welche dieses Amt übernehmen möchte. Eine Ausgangslage, von welcher Grub nur träumen kann. Vier Sitze im Gemeinderat müssen in der Vorderländer Gemeinde neu besetzt werden. Die Frist, damit die Gemeinde rechtzeitig die nicht amtlichen Wahlzettel drucken kann, lief vergangenen Donnerstag ab. Gemeldet und somit interessiert an dem Amt ist nach wie vor niemand. In Heiden gibt es derweilen keine Vakanzen. In Lutzenberg oder Rehetobel ebenfalls nicht. Und auch die Gemeinde Wolfhalden hat keine Rücktrittsmeldungen von Mitgliedern des Gemeinderates oder der GPK erhalten.

Innerrhoden wählt Kantonsrichter Keine Demission in der Standeskommission Alle sieben Mitglieder der Innerrhoder Standeskommission stellen sich der Wiederwahl an der Landsgemeinde. Das bestätigt Ratschreiber Markus Dörig auf Anfrage. Rücktritte müssen bis 60 Tage vor der Landsgemeinde eingereicht werden, die Demissionsfrist ist am 23. Februar verstrichen. Die Landsgemeinde wird dagegen zwei neue Kantonsrichterinnen oder Kantonsrichter wählen. Die Kantonsrichterinnen Jeannine Freund und Elvira Hospenthal-Breu haben ihre Rücktritte bekannt gegeben. (ssd)

