Rücktritt Paola Giuliani: Zeitpunkt könnte schlechter nicht sein

Kommentar Zur Rücktrittsankündigung von Svar-CEO Paola Giuliani: Der Zeitpunkt könnte schlechter nicht sein Nach vier Jahren verlässt Geschäftsführerin Paolo Giuliani den Spitalverbund Ausserrhoden. Doch nicht nur der Zeitpunkt gibt Anlass für Kritik, auch die Art und Weise der Kommunikation wirft Fragen auf. David Scarano 11.06.2021, 18.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Turbulente Zeiten für den Spitalverbund Ausserrhoden: Das Spital Heiden wird Ende Jahr geschlossen, nun hat CEO Paola Giuliani ihren Rücktritt eingereicht. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Schock über die angekündigte Schliessung des Spitals Heiden ist noch nicht richtig verdaut, schon folgt der nächste Knall. Paola Giuliani, CEO des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar), hat auf Ende Jahr ihren Rücktritt angekündigt. Die Meldung überrascht: Mit einem solchen Schritt konnten nur Insider rechnen.

Zu einem ungünstigeren Zeitpunkt hätte die Ankündigung nicht erfolgen können. Der Spitalverbund befindet sich in einer heiklen Phase.

Die Verantwortlichen müssen die Spitalschliessung im Vorderland abwickeln und die lebensnotwendige Umstrukturierung des Unternehmens vorantreiben. Das verlangt nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern vor allem eine klare und transparente Führung. Dass nun die Geschäftsleiterin als sogenannte Lame Duck diese Herkulesaufgaben bewältigen muss, ist, milde formuliert, wenig hilfreich.

Doch nicht nur der Zeitpunkt gibt Anlass für Kritik, die Art und Weise der Kommunikation wirft ebenfalls Fragen auf.

Auch mit grösster Anstrengung ist es nicht möglich, noch weniger über den relevanten Abgang mitzuteilen, als dies der Spitalverbund am Freitag getan hat. Das Communiqué ist knapp 360 Zeichen kurz. Der Text findet fast in einem Tweet Platz. Auch auf Nachhaken fliessen die Informationen äusserst spärlich. Sie trete aus persönlichen Gründen zurück, heisst es lediglich.

Dem Spitalverbund stehen schwierige Zeiten bevor. Am Freitag wurde einmal mehr deutlich, dass er sich auch in Sachen Kommunikation massiv verbessern muss. Denn für sein weiteres Bestehen ist er auf Vertrauen angewiesen – vonseiten des Personals, der Bevölkerung und der Politik. Und dieses kann der Svar nur erreichen, wenn er willig ist, in einen Dialog zu treten. Der nächste CEO muss deshalb vor allem auch ein guter Kommunikator sein.