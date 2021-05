Kommentar Zu den Statthalterwahlen in Innerrhoden: Der Coup der Spitalbefürworter ist kläglich gescheitert Mit über 3000 Stimmen Vorsprung vor ihrer Herausforderin wurde die Innerrhoder Frau Statthalter Monika Rüegg Bless am Sonntag wiedergewählt. Dies zeigt, dass das Volk hinter seinen Amtsträgerinnen und Amtsträgern steht, auch wenn diese unpopuläre Entscheide fällen oder vertreten müssen. Claudio Weder 09.05.2021, 18.54 Uhr

Nun ist es definitiv: Das Innerrhoder Stimmvolk verzichtet auf den Neubau des Spitals Appenzell. Bild: Benjamin Manser

Monika Rüegg Bless schafft die Wiederwahl – und zwar mit deutlichem Vorsprung gegenüber ihrer Herausforderin Barbara Nef-Manser. Der Coup der Spitalbefürworter, die das Ruder in der Innerrhoder Gesundheitspolitik mit einer neuen Frau Statthalter herumreissen wollten, ist damit kläglich gescheitert.

Das deutliche Ergebnis überrascht. Mit Ausnahme der SVP hatten zwar alle Parteien und Verbände eine Wahlempfehlung für Monika Rüegg Bless abgegeben. Dennoch sprachen die meisten auch Barbara Nef-Manser gute Wahlchancen zu. Mit ihrem Vorhaben, das Spital Appenzell zu retten, konnte sie letztlich aber nur bei den eingefleischten Spitalbefürwortern punkten. Sicher ist auch: Die kurzfristige Absage ihrer Teilnahme am Wahlpodium sowie die persönlichen Angriffe auf Rüegg Bless hatten sie viele Stimmen gekostet.

Das klare Ergebnis macht deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger von potenziellen Amtsträgerinnen und Amtsträgern nicht nur die Bereitschaft zur öffentlichen politischen Auseinandersetzung, sondern auch einen respektvollen Umgangston erwarten. Und es zeigt, dass das Innerrhoder Volk hinter seinen Amtsträgerinnen und Amtsträgern steht, auch wenn diese unpopuläre Entscheide fällen oder vertreten müssen.

Rüegg Bless’ Kritiker werden nun aber nicht verstummen. Auch nach dem Ja zum Stopp des Neubauprojekts wird es Proteststimmen geben. Das Ergebnis der Spitalabstimmung zeigt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung noch immer an die Illusion einer autarken Gesundheitsversorgung glaubt – auch wenn alle Zeichen auf Rot stehen. Es liegt nun an der Amtsträgerin, die letzten Ängste in der Bevölkerung zu beseitigen. Um die Gesundheitsversorgung im Kanton aufrechtzuerhalten, braucht Innerrhoden kein eigenes Akutspital.