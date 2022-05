Altersentlastung für Lehrpersonen ist richtig

Andrang Sonnenschirme, Trommeln, viel Bier vor dem Kybunpark: Über 1000 FCSG-Fans stehen für 900 Cupfinal-Tickets Schlange

Die Tickets für den Cupfinal zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lugano sind heiss begehrt. Am Montag ab 19 Uhr werden 900 Tickets an der Kasse West beim Kybunpark an Fans verkauft. Kurz vor dem Beginn des Verkaufs warten aber über 1000 Fans vor der Kasse.