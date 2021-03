Die Ausserrhoder Regierung schickt die totalrevidierte Kantonsverfassung in die Vernehmlassung. Er packt dabei einige heisse Eisen an. So schlägt er unter anderem den Proporz und ein Ausländerstimmrecht vor. Die Vorschläge sind aber weniger revolutionär, als sie scheinen.

David Scarano 05.03.2021, 18.45 Uhr