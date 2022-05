Kommentar zur Tunneldiskussion in Teufen

Am 15. Mai wird in Teufen über die Ortsdurchfahrt abgestimmt. Durchqueren die Appenzeller Bahnen die Mittelländer Gemeinde künftig mittels einer Doppelspur oder doch durch einen Tunnel? Die Frage ist umstritten. Längst nicht mehr so umstritten wie früher. Denn die Finanzen scheinen kein Problem mehr zu sein.

Astrid Zysset Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr