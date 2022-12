Kommentar zur finanziellen Situation der Gemeinden

Kommentar Trogens Bankrotterklärung Trogen hat die Sparbemühungen aufgrund des strukturellen Defizits, das die Gemeinde seit Jahren hat, anscheinend eingestellt. Ein verheerendes Zeichen für den gesamten Kanton. David Scarano Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

David Scarano Bild: Benjamin Manser

Die Unzufriedenheit in einigen Ausserrhoder Gemeinden ist gross. Sie kritisieren, dass der Kanton ihnen immer mehr zusätzliche Aufgaben und Kosten aufbürdet. Das belastet vor allem die Haushalte der finanzschwächeren Gemeinden stark. Jüngstes Beispiel: Das Kinderbetreuungsgesetz, welches 2023 in Kraft treten soll. Bei diesem müssen die Kommunen die Hälfte der Kosten schultern.

Doch was ist dran an der Kritik? Stehen die Gemeinden wirklich bald vor dem finanziellen Kollaps? Diese Frage können auch Experten nicht so rasch beantworten. Auffallend ist allerdings: Viele Gemeinden haben ihre Finanzen im Griff, einige können 2023 sogar ihre Steuern senken. So schlecht kann es ihnen also trotz angeblicher Mehrbelastung nicht gehen, denn sonst wären solche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger nicht möglich.

Eine Gesamtübersicht und eine draus folgende Kritik über die Kostenteilung zwischen Gemeinden und Kanton tut dennoch Not. Ein solcher Bericht hilft zwar den derzeit angeschlagenen Gemeinden nicht unmittelbar, er schafft aber Klarheit, um den schwelenden Disput zwischen einigen Gemeinden und dem Kanton zu beenden.

Kritik muss sich aber die Gemeinde Trogen, die jüngst die dringend notwendige Diskussion wieder ins Rollen gebracht hat, gefallen lassen. Es kann und darf nicht sein, dass eine Gemeinde vor einem angeblichen strukturellen Defizit de facto kapituliert, die Hände in den Schoss legt und auf eine wundersame Rettung von aussen hofft. Ein solches Vorgehen ist verheerend, nicht für die Gemeinde, sondern für den gesamten Kanton.

