Warum das Nein zur Steuersenkung in Ausserrhoden richtig ist

Kommentar Nach dem Nein zur Steuersenkung in Ausserrhoden: Der erwartete Gewinn ist trügerisch Dem Kanton Appenzell Ausserrhoden geht es derzeit finanziell gut. Das Parlament hat sich am Montag dennoch gegen eine Steuersenkung ausgesprochen. Das ist richtig. Der erwartete Gewinn ist nicht hausgemacht. Zudem braucht der Kanton jetzt Investitionen, nicht einen leicht tieferen Steuerfuss. David Scarano Jetzt kommentieren 06.12.2021, 20.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ausserrhoder Regierungsgebäude in Herisau: Der Kanton will unter anderem in der Energiepolitik vorwärtsmachen. Dazu braucht er Mittel. Bild: Ralph Ribi

Wenn ein kleiner Kanton wie Appenzell Ausserrhoden in zwei Jahren mit Gewinnen von insgesamt rund 54 Millionen Franken rechnet, dann ist eine vertiefte Diskussion über eine Steuersenkung zwingend. Alles andere wäre unverständlich.

Der Kantonsrat hat an der Session in Walzenhausen am Montag den Vorstoss der SVP-Fraktion debattiert, die eine Reduktion des Steuerfusses um 0,1 Einheiten auf 3,3 forderte. Die Mehrheit hat den Antrag deutlich verworfen. Das ist verständlich und trotz aktuell positiver Finanzsituation auch richtig.

Die Pandemie ist nicht überstanden, die Folgen werden sich in einigen Branchen erst noch zeigen. Zudem hat der Kanton noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Der angeschlagene Spitalverbund Ausserrhoden ist etwa noch nicht über dem Berg. Vor allem aber: Das dicke Plus geht hauptsächlich auf die überdurchschnittlich hohen Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank zurück, die angesichts unsicherer Marktlage – sprich Euroschwäche und Inflation – nicht mal sicher sind. Ein kantonaler Steuerfuss sollte nicht davon abhängig sein.

Doch was passiert nun mit den Ertragsüberschüssen? Modernisierungsprojekte gibt es im Kanton zuhauf. So hat sich Ausserrhoden in Sachen Energiepolitik sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Auch die von der Regierung vorgeschlagene Reduktion der Anzahl Gemeinden von derzeit 20 auf 4 wird ohne finanzielle Mittel nur schwer vermittelbar sein. Somit ist klar: Möglichkeiten, das überschüssige Geld nachhaltig sinnvoll einzusetzen, gibt es einige. Kantons- und Regierungsrat sollten sie nutzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen