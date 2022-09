Entscheid zur Windenergie: Jetzt ist die Bevölkerung gefordert

Kommentar Nach dem Entscheid des Ausserrhoder Regierungsrates zur Windenergie: Jetzt ist die Bevölkerung gefordert Nach jahrelangem Stillstand könnte die Nutzung der Windkraft im Kanton neuen Schub erhalten. Das ist begrüssenswert, das Hauptproblem der Windenergie ist damit aber nicht gelöst. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 30.09.2022, 16.45 Uhr

Im Ausserrhoder Richtplan sollen sechs Eignungsgebiete für die Nutzung der Windenergie festgelegt werden. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung spricht sich für den Bau von Grosswindanlagen in Appenzell Ausserrhoden aus. Das kommt einer Kehrtwende um 180 Grad gleich. Noch 2019 lehnte sie das Windenergieprojekt im benachbarten Oberegg ab. Zuvor hatte der Regierungsrat die eigenen Ausbaupläne in der Schublade versenkt. Vor dem Hintergrund der deutlichen Zustimmung am vergangenen Sonntag an der Urne zum ehrgeizigen Energiegesetz ist der nun angekündigte Richtungswechsel aber folgerichtig. Das darin festgeschriebene Ziel, bis 2035 mindestens 40 Prozent des kantonalen Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien in Ausserrhoden zu produzieren, ist anspruchsvoll. Die Ausbaugeschwindigkeit bei den erneuerbaren Energien muss massiv erhöht werden.