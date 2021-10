Kommentar Ausserrhoder Kantonsverfassung: Eine Präambel ohne Gott bedeutet Religionsfreiheit Die Verfassungskommission hat eine Präambel geschaffen, in der sich alle finden können. Sie zu ändern oder zu streichen wäre bedauernswert. Selina Schmid Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Die neue Präambel der Kantonsverfassung soll keinen Gott erwähnen und damit die ganze Bevölkerung repräsentieren. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden soll eine neue Verfassung bekommen. Die Präambel war für die Verfassungskommission und für die Bevölkerung immer wieder ein emotionales Thema. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Präambel neu keinen religiösen Bezug haben soll. Sollte die Formulierung im Entwurf nicht gefallen, soll die Präambel gestrichen werden.

Die Kommission bleibt trotz zahlreicher Anfeindungen aus der Bevölkerung bei ihrem Standpunkt. Ein mutiges und korrektes Vorgehen, denn Aufgabe der Kommission ist es, genau solche Fragen zu beraten. Mit ihrem Entwurf der Präambel findet die Kommission einen Wortlaut, der die Religionsfreiheit verteidigt. Er betont, dass der Staat uns alle, ungeachtet unserer Weltanschauung, gleich behandeln will.

Die abendländische Gleichheit

Jene, die sich einen religiösen Bezug in der Ausserrhoder Verfassung wünschen, stellen sich auf den Standpunkt, dass die abendländische Kultur auf Werten des Christentums aufgebaut ist. Auf diese Tradition solle man stolz sein, findet etwa die Ausserrhoder SVP.

Demokratische Werte wie Gleichheit kann man durchaus auf die Bibel zurückführen. Während diese Werte in unserer Gesellschaft fortbestehen und immer wieder auf zeitgenössische Themen angewendet werden, ist die religiöse Landschaft im Wandel und diverser geworden.

In den vergangenen 50 Jahren ist der Anteil der Christen in der Schweiz gesunken, wie die jährliche Strukturerhebung des Bundesamts für Statistik zeigt. Der Anteil anderer Glaubenszugehörigkeiten und der Konfessionslosen ist dagegen gestiegen. Ein Trend, der auch in Ausserrhoden sichtbar ist.

Die Mehrheit der Bevölkerung ist nach wie vor christlichen Glaubens. Doch wir leben in einem säkularen, modernen Staat, Atheisten oder nichtchristliche Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Einzelne Kirchen sollten nicht mehr Deutungshoheit bekommen, als es andere Bevölkerungsgruppen haben. Der Bezug auf die Schöpfung und Gott wäre eine ungleiche Behandlung.

Im neuen Wortlaut finden sich alle

Überhaupt stellt sich die Frage, warum die Verfassung – die menschengemachte Grundlage des säkularen, neutralen Staats – einen religiösen Bezug haben muss. Die Ausserrhoder Kantonsverfassung hat den Bezug zu Gott und der Schöpfung erst seit ihrer letzten Revision 1995. Damit bricht die Verfassungskommission nicht etwa mit einer langen Tradition, sondern revidiert eine relativ junge Änderung in einem 187-jährigen Dokument.

Die Verfassungskommission hat eine Präambel erarbeitet, in der sich Atheisten, religiöse Menschen und überhaupt die ganze Bevölkerung finden können. Die Formulierung «im Bewusstsein, dass unser Wissen und unsere Macht beschränkt sind» kann sich auf eine höhere Macht als auch eine atheistische Weltansicht beziehen. Der Wortlaut ist ein kleines Kunstwerk für sich. Allein darum wäre es bedauernswert, die Präambel zu streichen.