Kommentar: Ein Hoch auf die Normalität der Landsgemeinde

Kommentar Die Landsgemeinde kehrt nach zwei Jahren Coronapause zurück: Ein Hoch auf die Normalität Das unfreiwillige Experiment Urnengang ist vorbei, die Landsgemeinde findet nach der zweijährigen Coronapause wieder statt. Die Wahl- und Sachgeschäfte versprechen wenig Spannung, das dürfte aber die wenigsten Innerrhoderinnen und Innerrhoder stören. Die Freude an der Rückkehr steht im Vordergrund. Selina Schmid 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das Stimmvolk Innerrhodens tauschte pandemiebedingt das Seitengewehr gegen den Kugelschreiber. Bild: Christian Merz / Keystone

Diesen Sonntag findet die Landsgemeinde in Appenzell statt. «Endlich wieder!», mögen manche sagen. Denn in den vergangenen zwei Jahren fiel sie der Coronapandemie zum Opfer. Stattdessen gaben die Innerrhoderinnen und Innerrhoder zweimal an der Urne ihre Meinung bekannt. Ein unfreiwilliges Experiment, aus dem gelernt werden musste.