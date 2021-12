Kommentar Das Jahr, in dem das Appenzellerland seine Unschuld verlor oder fünf Lektionen aus 2021 Impffaulheit und Coronahotspot, Spitalschliessungen und Gemeinden auf Tauchstation: Das zu Ende gehende Jahr hatte es für das Appenzellerland in sich. Das sind die fünf Lektionen, die uns 2021 gelehrt hat. David Scarano Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Fronleichnam oder «Öse Herrgottstaag» in Appenzell: Brauchtum wird im Appenzellerland gross geschrieben. Doch die heile Welt Appenzellerland hat an Glanz eingebüsst. Bild: Mareycke Frehner

Hohe Inzidenzzahlen, tiefe Impfquote

1. Ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, ohne mit der Pandemie zu beginnen, wäre wie ein Bericht über Appenzeller in einer Zürcher Tageszeitung, der ohne Klischees auskommen müsste: undenkbar. Inner- und Ausserrhoden haben in den vergangenen Monaten keine Werbung in eigener Sache gemacht. Die Inzidenzzahlen waren lange mit am höchsten, die Impfquoten am tiefsten. Dass Städter, die sich regelmässig in vollgestopften Gassen aufhalten, und Landbewohner, die selten grossen Menschenmengen begegnen, eine gefährliche Ansteckungskrankheit unterschiedlich empfinden, ist zwar verständlich. Unverständlich ist aber, wenn ein grosser Teil der hiesigen Bevölkerung partout nichts dazu beitragen will, die Pandemie zu beenden, sondern im Gegenteil, mit seinem Verhalten diese am Leben hält und verlängert.

Dass diese Widerborstigkeit dazu führt, dass ernsthaft über eine Triage in Spitälern diskutiert werden muss, darauf können Inner- und Ausserrhoder nicht stolz sein. Die heile Welt Appenzellerland hat ihre Unschuld verloren.

Subsidiaritätsprinzip neu interpretiert

2. Bund und Kantone haben im Kampf gegen die Pandemie nicht immer eine gute Figur gemacht. Eine Staatsebene fehlt im Kampf gegen Corona aber bislang fast vollständig: die Gemeinden. Sie, die stets auf ihre Autonomie pochen, haben scheinbar das Subsidiaritätsprinzip neu interpretiert. Wenn man sich – etwa in der Impffrage – die Finger verbrennen kann, dann sind andere dafür zuständig. Im zweiten Coronajahr sind einige Ausserrhoder Gemeinden höchstens durch die Abstimmungsergebnisse beim Covid-Gesetz aufgefallen. Nicht frei von Ironie: Ein Nein wurde häufig damit begründet, dass man sich vom Staat nichts vorschreiben lassen möchte.

Doch ausgerechnet in jenen Gemeinden, die am meisten Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich bekommen, war die Ablehnung am grössten. Der Staat ist also nicht immer nur schlecht.

Heimlich statt transparent

3. Das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden stand häufig still. Schlagzeilen schrieb deshalb die Politik. In Herisau eroberte erstmals die SP das Gemeindepräsidium. Ebenfalls aussergewöhnlich waren die an der Urne abgelehnten Voranschläge von Grub und Heiden. Vor allem in Grub ist das politische Klima schlecht. Drei Gemeinderäte gaben im Herbst gleichzeitig ihren Rücktritt bekannt. Die offizielle Mitteilung fand den Weg nicht zu den lokalen Medien. Sie wurde stattdessen an einem Samstag heimlich auf der Gemeindewebsite publiziert – auch dies bezeichnend. Wie es anders geht, bewies Lutzenberg. Dort muss das Seniorenheim ersetzt werden. Im Frühling lehnte die Bevölkerung ein Neubauprojekt knapp ab. Wenige Monate später sprach sie sich nach einem Mitwirkungsprozess mit grosser Mehrheit für den Erhalt eines Heims aus.

Eine strukturierte und transparente Kommunikation ist entscheidend, um Vertrauen zu gewinnen. Erstaunlich ist, dass dies immer noch nicht alle Gemeinden verstanden haben.

Svar-Kritiker bekommen Recht

4. 2021 wird im Appenzellerland auch als das Jahr der grossen Umwälzungen im Gesundheitswesen in die Geschichte eingehen. Gleich zwei kantonale Spitäler mussten geschlossen werden. Ende Juni wurden die Türen der Betten- und der Notfallstation in Appenzell für immer verriegelt. Einen Monat später folgte das Spital Heiden. Zu diesem Zeitpunkt war Paola Giuliani, die umstrittene Chefin des Spitalverbundes Ausserrhoden (Svar), bereits nicht mehr an Bord. Nach heftiger Kritik vonseiten der Appenzellischen Ärztegesellschaft hatte sie vorzeitig den Hut genommen. Giuliani wurde unter anderem die hohe Personalfluktuation angelastet. Monate später bestätigte der neue Interims-CEO des Svar in einem Interview mit der Appenzeller Zeitung indirekt viele der Vorwürfe. Das wirft nachträglich ein schlechtes Licht auf Regierung und Verwaltungsrat. Denn entweder haben sie Giulianis Führungsstil unterstützt oder ihre Aufsichtsfunktion vernachlässigt.

Wer seine Verantwortung nicht übernimmt, ist Teil des Problems.

Es bewegt sich doch

5. Gesetzgebungsprozesse sind in der Regel eine trockene Materie, nicht 2021. Gleich mehrere Vorlagen, die die Regierung zuhanden des Kantonsrates verabschiedet hat, haben es in sich. Sie möchte Ausserrhoden zu einem modernen Kanton machen. Mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz soll etwa die familienergänzende Betreuung gesetzlich verankert werden. Beim Gegenvorschlag zur Fusionsinitiative hält die Regierung am radikalen Vorschlag fest, der aus 20 neu 4 schlagfertige Gemeinden machen möchte. Und bislang ausserhalb des Kantons fast unbemerkt, ist Ausserrhoden drauf und dran, sich eine der progressivsten Verfassungen Schweiz, wenn nicht gar Europas, zu geben.

Möge dieser Mut und Erneuerungsgeist dem Appenzellerland auch im kommenden Jahr erhalten bleiben.

