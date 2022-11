Kommentar zum abgelehnten Voranschlag der Gemeinde Heiden

Kommentar Das erneute Nein zum Voranschlag ist für den Heidler Gemeinderat eine schallende Ohrfeige Die Stimmberechtigten in Heiden sprechen sich gegen eine Steuererhöhung aus. Damit darf eine Überprüfung der geplanten Dreifachturnhalle Gerbe kein Tabu mehr sein. Jesko Calderara 27.11.2022, 17.18 Uhr

Wie schon 2022 lehnen die Stimmberechtigten den Voranschlag im ersten Anlauf ab. Bild: David Scarano

Das Ergebnis lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Wie schon vor einem Jahr lehnt das Stimmvolk in Heiden den Voranschlag und eine Steuererhöhung auf 3,9 Einheiten mit über 70 Prozent klar ab. Das Ergebnis ist für den Gemeinderat eine schallende Ohrfeige und wohl auch Zeichen eines generellen Vertrauensverlusts. Dass es so weit gekommen ist, hat sich dieser mit einer ungeschickten Kommunikation ein Stück weit selbst zuzuschreiben. So legte der Gemeinderat diesen April – vor der zweiten Abstimmung über den Voranschlag 2022 – einen Finanzplan vor, der bis 2025 keine Steuererhöhung vorsah. Etwas mehr als ein halbes Jahr später sah alles wieder anders aus und eine Anhebung des Steuerfusses schien seiner Ansicht nach bereits für 2023 angebracht.