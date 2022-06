Das Energiegesetz AR soll vors Volk - und das ist gut so.

Kommentar Das Ausserrhoder Energiegesetz kommt wohl vors Volk: Die überraschende Extrarunde ist dennoch zu begrüssen Die Debatte war heftig, der Zuspruch im Kantonsrat zum verschärften Ausserrhoder Energiegesetz aber genauso. Nun regt sich dennoch Widerstand. Die Öllobby hat das Referendum ergriffen. Die Vorlage kommt nun mit grosser Wahrscheinlichkeit vors Volk – und das ist gut so. David Scarano Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Mehr erneuerbare, weniger fossile Energie: Der Kantonsrat hat das Ausserrhoder Energiegesetz verschärft. Christian Beutler/Keystone

In Ausserrhoden hätte am 1. Juli das verschärfte kantonale Energiegesetz in Kraft treten sollen. So weit kommt es nun aber nicht. Das Referendum ist ergriffen worden. Die benötigte Anzahl Unterschriften ist beisammen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen nun an der Urne darüber befinden, sofern die Regierung nach Prüfung der Rechtmässigkeit grünes Licht gibt, was jedoch anzunehmen ist.