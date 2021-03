Kommentar Bestätigungswahlen in Innerrhoden: Die Tradition des «Namenrufens» wird ad absurdum geführt In Innerrhoden sind 20 neue Gegenvorschläge an die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts eingegangen – scheinbar zufällig und aus purem Frust gegenüber den Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Das wirkt unseriös und unprofessionell. Claudio Weder 17.03.2021, 05.00 Uhr

Die Landsgemeinde in Appenzell kann 2021 aufgrund der Coronapandemie erneut nicht stattfinden. Stattdessen wird am 9. Mai ein Urnengang durchgeführt. Bild: Hanspeter Schiess

Claudio Weder, Redaktor «Appenzeller Zeitung». Bild: Urs Bucher

Was ist nur los in Innerrhoden? Vergangene Woche wurden Pläne anonymer Gruppierungen publik, die trotz Corona eine Landsgemeinde wollen. Am Dienstag hat die Ratskanzlei kommuniziert, dass 20 weitere Gegenvorschläge an die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts eingegangen sind. Eine ungewöhnlich hohe Zahl.