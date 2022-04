Biogas aus Herisau liefert Strom für 2000 Haushalte

Klimaneutrale Energiequelle Mit Gas von Bösch statt von Putin: In Herisau wird aus Speiseresten Strom für 2000 Haushalte produziert Die Jakob Bösch AG sammelt in der ganzen Ostschweiz organische Abfälle und betreibt damit eine Biogasanlage. Vermehrt gefragt ist der anfallende Dünger. Karin Erni 11.04.2022, 05.00 Uhr

Das Sammelfahrzeug entleert den Tank. Bild: Karin Erni

Aus dem grasgrünen Sammelfahrzeug entleert sich eine wenig appetitliche Fracht: Halbverfaulte Lebensmittel und Speisereste purzeln in den Schacht. Es riecht streng. Einer, der sich über die Lieferung freut, ist Jakob Bösch junior. Der KV-Absolvent und Betriebswirtschafter ist zuständig für den Bereich Biogas und Entsorgung bei der Jakob Bösch AG. Diese betreibt im Herisauer Weiler Aedelswil seit 2006 eine Biogasanlage. «Damals wurde die Fütterung von Schweinen mit Speiseresten in der Schweiz verboten», erklärt Bösch. «Unser Schweinezucht- und -mastbetrieb musste sich nach einer neuen Möglichkeit umsehen, um diese Abfälle, für welche langjährige Abnahmeverträge bestanden, sinnvoll zu verwerten.»

Strom geht nach Zürich

Sein Vater und sein Onkel hätten sich damals für den Bau einer Biogasanlage mit angeschlossenem Blockheizkraftwerk entschieden, so Jakob Bösch.

«Damit erhalten wir Wärme für die beiden Betriebe und können gleichzeitig unsere Gülle verwerten.»

Das Kraftwerk produziert Strom für 2000 Haushalte. Abnehmer der Energie ist das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. «Als wir mit der Stromproduktion begannen, gab es im Appenzellerland noch kaum Abnehmer für Ökostrom. Das wäre heute vielleicht anders», vermutet Bösch.

Jakob Bösch junior. Bild: Karin Erni

Die angelieferten organischen Abfälle werden in der Anlage mit der betriebseigenen Schweinegülle vermischt und in die drei tankförmigen, je 1650 Kubikmeter fassenden Fermenter gepumpt. Dort verbleibt die Flüssigkeit für 45 bis 50 Tage und wird bei einer gleichbleibenden Temperatur von 38 Grad von Bakterien zersetzt. Der Vorgang passiert unter Ausschluss von Sauerstoff und nennt sich anaerobe Vergärung. Dabei werden Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette in Kohlendioxid und Methan umgewandelt.

Letzteres ist das Biogas, von dem in der Herisauer Anlage pro Stunde rund 600 Kubikmeter entstehen. Damit die Bakterien zuverlässig arbeiten, sollte die Zusammensetzung ihres «Futters» möglichst ausgeglichen sein und werde entsprechend gemischt, erklärt Jakob Bösch.

«Um die Gasmenge je nach Bedarf zu regulieren, können wir die Zufuhr von Frischmaterial drosseln oder erhöhen.»

Das entstandene Gas wird in einem grossen Ballon gesammelt, um eine Reserve bei einer allfälligen Störung zu haben. Ins öffentliche Gasnetz einspeisen oder für den Betrieb seiner Lastwagen einsetzen könne er das Biogas nicht, sagt Jakob Bösch. «Damit Biogas zum Heizen, Kochen und Autofahren taugt, muss es auf Erdgasqualität aufbereitet werden, was sehr aufwendig ist. Ausserdem sind wir zu weit weg vom Gasnetz.» Wenn der Vergärungsprozess abgeschlossen ist, kommt die Flüssigkeit zur Abkühlung in ein Endlager und kann anschliessend als relativ geruchsarmer Dünger ausgebracht werden.

Die Biogasanlage mit den drei siloförmigen Fermentern und dem Gasballon dahinter. Bild: PD

Sinnvolle Verwertung von organischem Material

Die Jakob Bösch AG betreibt einen Entsorgungsservice in der ganzen Ostschweiz. Sie holt abgelaufene Lebensmittel in den Verteilzentralen der Grossverteiler, organische Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, gewisse Schlachtnebenprodukte und Speisereste von 700 Gastronomiebetrieben ab. «Wir haben ein individuelles Tourensystem, bei dem der Kunde wählt, wie häufig sein Container geleert werden soll. Das erledigen wir selbstständig und der Kunde merkt kaum etwas davon», sagt Jakob Bösch. «Zudem pflegen wir eine gute Zusammenarbeit mit Gesamtentsorgungsfirmen, die ihre organischen Abfälle von uns abholen lassen.»

Besucher der Anlage staunten jeweils ob der Lebensmittelflut, die angeliefert wird, sagt Bösch.

«Die Lebensmittelgesetze sind streng und die einzige Alternative zur Entsorgung wäre die Verbrennung und die ist weniger sinnvoll.»

Biogas hat einige ökologische Vorteile. Es wird aus Abfallstoffen hergestellt und ist damit CO 2 -neutral. Das bedeutet, dass die gleiche Menge an CO 2 entstehen würde, wenn die Biomasse ungenutzt verrotten würde. In der Schweiz werden keine Nutzpflanzen für die Biogasproduktion angebaut.

Biogas eignet sich nur bedingt als Erdgasersatz

Der Krieg in der Ukraine hat den Schweizern ihre Abhängigkeit beim Erdgas deutlich vor Augen geführt. Als Alternative würde sich Biogas anbieten. Aktuell liegt dessen Anteil am gesamten Gasverbrauch in der Schweiz lediglich bei sechs Prozent.

Jakob Bösch äussert sich verhalten zu den Auswirkungen der Krise auf seinen Betrieb. «Wir sind nur ein kleiner Fisch. Damit sich eine Ausweitung der Produktion lohnt, müsste die Energie generell teurer werden. Höhere Energiekosten würden aber gleichzeitig den Diesel verteuern, den unsere LKW benötigen.» Die Anlage sei aufwendig im Betrieb und brauche relativ viel Personal. Die Jakob Bösch AG beschäftigt 24 Mitarbeitende.

Jakob Bösch prüft den Druck auf dem Dach des Fermenters. Bild: Karin Erni

Bösch sieht ein anderes Zukunftspotenzial: «In der Landwirtschaft zeichnet sich derzeit ein Mangel an Stickstoff ab. Unser Dünger war noch nie so gesucht.» Noch gebe die Firma diesen den Landwirten gratis ab. «Das könnte sich aber bald ändern.»