Schule Herisau modernisiert Zyklus 2 mit Herisauer Rahmen

Die Gemeinde plant die Einführung des «Herisauer Rahmens» in der 3. bis 6. Klasse. Vorangegangen sind erfolgreiche Tests in Pilotschuleinheiten. Am 22. September entscheidet der Einwohnerrat wegen wiederkehrender Mehrkosten über das Geschäft.

14.09.2021, 12.00 Uhr