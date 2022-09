Heiden Stefan Züst ist neuer Präsident der Genossenschaft Kino Rosental: «Das Schiff ist auf Kurs!» Neu steht der Architekt Stefan Züst der Genossenschaft des Kinos Rosental in Heiden vor. Eine Aufgabe, die für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Eine Aufgabe aber auch, die Entscheidungen beinhaltet, wohin sich das Regionalkino entwickeln soll. Astrid Zysset 18.09.2022, 17.00 Uhr

Stefan Züst wurde an der vergangenen Hauptversammlung zum Präsidenten der Genossenschaft gewählt. Bild: Astrid Zysset

«Willkommen im schönsten Kino der Region!» Mit diesen Worten öffnet Stefan Züst, Präsident der Genossenschaft, die Tore zum Kino Rosental in Heiden. Das Tageslicht dringt durch die dunklen Gänge, schimmert über die Plakate an den Wänden, über die einzelnen Kinostühle im Eingangsbereich und lässt die kleine Kabine erkennen, in welcher Tickets und Popcorn verkauft werden. Ein Hauch von Nostalgie liegt in der Luft. Davon spricht auch Züst. Er schwärmt: «Ein Kinobesuch ist hier noch ein Erlebnis.» Die Vergangenheit ist allgegenwärtig: Die Stühle im Saal sind im Originalzustand, im Obergeschoss fristet der alte Filmprojektor, in dem einst Filmrolle um Filmrolle eingelegt wurde, sein Dasein. Der sei aber nur ein in Ehren gehaltenes Relikt, so Züst. Er verweist auf den Raum nebenan, in dem das Operateuren-Team die Filme digital über die Leinwand flimmern lässt.

Vergangenen Juni hat Züst das Präsidium der Genossenschaft übernommen, ist seitdem zusammen mit den übrigen Vorstandsmitgliedern für die strategische Ausrichtung des Kinos zuständig. Für ihn eine Herzensangelegenheit. «Die Aufgabe gesucht habe ich nicht», so Züst. Aber zu viele Erinnerungen verbinden ihn mit dem Kino, alsdass er vor zwei Jahren, als er angefragt wurde, hätte ablehnen können. In Rehetobel aufgewachsen, sei es als Heranwachsender ein Highlight gewesen, nach Heiden ins Kino zu gehen. Aber nur bei mindestens sechs Zuschauerinnen und Zuschauer wurde der Film tatsächlich vorgeführt. «Einmal, als wir nur zu viert waren, mussten wir wieder nach Hause», erinnert sich Züst. Die vergangenen zwei Jahre war er Beisitzer im Vorstand, hat die Mitglieder und Abläufe kennen gelernt. Seit vier Monaten steht er der Genossenschaft nun vor.

Rückläufige Besucherzahlen

Viel verändern will er nicht. «Ich bin kein Präsident, der alles umkrempeln will.» Das Schiff sei auf Kurs. Eine Kehrtwende brauche es nicht, lediglich kleine Korrekturen. Eine Aussage, die zu staunen vermag, sind die Besucherzahlen doch stark rückläufig. 2019 wurden deren 6700 gezählt, 2020 waren es rund 4500 und im vergangenen Jahr noch 2200. Ein Umstand, der Corona geschuldet sei, so Züst. Darum ist er überzeugt, dass sich die Zahlen von alleine wieder auf dem Niveau vor der Pandemie einpendeln werden. Nichtsdestotrotz müsse sich das Kino verändern. Die Frage ist nur: Wie?

Erste Ideen sind schon vorhanden

Eine Vision, wie das Kino Rosental in zehn Jahren aussieht, hat Züst nicht. Erste Ideen, wie die Bekanntheit vor allem bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern gesteigert werden könnte, hingegen schon. Allerdings möchte er diese noch nicht im Detail verraten. Im Vorstand seien sie noch nicht besprochen worden. Vage äussert er nur, dass er sich vorstellen könnte, die Räumlichkeiten vermehrt extern zu vermieten, um das Kino einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch wird in den kommenden Jahren die langjährige Geschäftsführerin Astrid Mucha pensioniert. Sie habe den Erfolg des Kinos mitgeprägt. Ein neuer Wind seit mit einer Nachfolgeregelung unumgänglich. Zudem sieht Züst vor, stärker in die Werbung zu investieren. Finanziell wird die Genossenschaft durch Mitgliederbeiträge, Beiträge von der Gemeinde und von der Kulturförderung getragen. Grosse Sprünge liegen gemäss Aussage des Präsidenten zwar nicht drin, doch sei die Finanzierung immerhin stabil.

Das Kino Rosental besteht mittlerweile seit fast 90 Jahren. Einst in privater Hand ist seit 1999 eine Genossenschaft mit rund 250 Mitgliedern für die Geschicke des Regionalkinos verantwortlich. Abgesehen von der Geschäftsführerin und einer Assistentin arbeiten alle ehrenamtlich; so auch Züst. Er ist hauptberuflich als Architekt im St.Galler Hochbauamt angestellt und seit vergangenem Jahr Mitglied des Heidler Gemeinderats. Das Engagement im Kino kommt zusätzlich hinzu. Viel zu tun für den Familienvater. Aber: «Es ist händelbar. Und über die Aufgabe im Kino freue ich mich ohnehin sehr.»