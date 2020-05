Kommentar Keine Landsgemeinde, dafür ein Urnengang: Die Innerrhoder Regierung lässt Vernunft walten Die Innerrhoder Standeskommission lässt die Landsgemeinde in diesem Jahr ausfallen, obwohl eine Durchführung unter Einschränkungen technisch möglich gewesen wäre. Ein mutiger, aber richtiger Entscheid. Claudio Weder 22.05.2020, 15.19 Uhr

Claudio Weder. Bild: Urs Bucher

Per Notrecht hat die Innerrhoder Standeskommission beschlossen, sowohl die für den 23. August geplante Landsgemeinde als auch die Bezirksgemeinden ausfallen zu lassen. Und dies, auch wenn laut Bundesrat politische Veranstaltungen über 1000 Personen mit den entsprechenden Auflagen eigentlich erlaubt wären.

Mit dem Entscheid für einen Urnengang lässt die Regierung Vernunft walten. Dass die Standeskommission in einem Pandemiefall den Schutz der Gesundheit höher gewichtet als eine politische Tradition, ist richtig. Ausserordentliche Zeiten erfordern ausserordentliche Massnahmen.

Der diesjährige Urnengang wird hoffentlich die Ausnahme bleiben, selbst wenn die Regierung nun eine Rechtsgrundlage für Urnenabstimmungen schaffen will. Der Vorgang zeigt aber exemplarisch auf, dass die Demokratie in Innerrhoden auch in Ausnahmezeiten funktionieren kann.