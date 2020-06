Porträt Kein waschechter Innerrhoder, aber «en kennige»: Matthias Rhiner aus Oberegg wird im kommenden Jahr den Grossen Rat präsidieren Am 22. Juni wird der Oberegger Matthias Rhiner mit grösster Sicherheit zum neuen Grossratspräsidenten gewählt. Seine erste Sitzung, die er leiten muss, hat es in sich. Claudio Weder 15.06.2020, 05.00 Uhr

Matthias Rhiner wohnt seit 1994 in Oberegg: «Ich bin fest integriert hier.» Bild: Claudio Weder (Oberegg, 9. Juni 2020)

Wenn Matthias Rhiner am kommenden Montag zum neuen Grossratspräsidenten gewählt wird, so wartet gleich ein grosser Brocken auf ihn: 17 Geschäfte stehen auf der Traktandenliste der Junisession, darunter auch heisse Eisen wie der Bericht zum Spitalneubauprojekt. Aussergewöhnlich ist Rhiners erste Sitzung aber auch aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus: Um die Vorschriften des Bundes einhalten zu können, tagt das Innerrhoder Parlament ausnahmsweise in der Turnhalle Gringel statt im engen Ratssaal.

Doch Matthias Rhiner blickt dem 22. Juni gelassen entgegen. «Ich habe Respekt vor meiner neuen Aufgabe. Sorgen mache ich mir aber keine.» Aufgrund seiner Erfahrung im Grossen Rat und seiner Tätigkeit für das Büro des Grossen Rates weiss er, was auf ihn zukommt. Er freut sich auf das bevorstehende Jahr:

«Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man ein Parlament führen darf.»

Einziger Wermutstropfen: Coronabedingt werden in diesem Jahr verschiedene Anlässe, denen Rhiner als Repräsentant des Kantons gerne beigewohnt hätte, abgesagt, darunter etwa die Empfänge der neuen Parlamentspräsidenten in den umliegenden Kantonen oder das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest. Dass auch Rhiners Wahlfeier in Oberegg ins Wasser fällt, stört ihn aber weniger.

«Ich stehe ohnehin nicht gerne im Rampenlicht.»

Ebenso wenig macht es dem 61-Jährigen etwas aus, dass er sich als Grossratspräsident nun ein Jahr lang nicht zu den politischen Geschäften äussern darf: «Ich bin eher der ruhige Politiker», sagt Rhiner. Ein Schaffer, der lieber im Hintergrund wirkt.

2018 wollte er Säckelmeister werden

Wie schon seine Vorgängerin Monika Rüegg Bless ist auch Matthias Rhiner kein waschechter Innerrhoder. «Umso mehr schätze ich es, dass ich als Aussenstehender ein solch hohes Innerrhoder Amt übernehmen darf.» Rhiner wuchs in Trogen auf, wo er die Primarschule sowie die Kantonsschule besuchte. 1994 zog es ihn mit seiner Lebenspartnerin nach Oberegg. Den Bezirk kennt Rhiner mittlerweile fast so gut wie ein Einheimischer, sodass er getrost sagen kann:

«Ich bin fest integriert hier in Oberegg.»

Oder wie der verstorbene Landesfähnrich Martin Bürki einst zu ihm sagte: «Jetzt bisch en kennige.» Seit 2006 ist Rhiner Bezirksrat. Als solcher war er massgeblich am Zusammenschluss von Bezirk und Schulgemeinde beteiligt. 2010 wurde er in den Grossen Rat gewählt, wo er in der Staatswirtschaftlichen Kommission mitarbeitet. 2018 wollte er als Säckelmeister in die Standeskommission, weil, wie er sagt, «die vielseitigen Aufgaben dieses Amtes meinem Profil entsprechen».

Trotzdem sieht sich Rhiner nicht als Politiker, sondern mehr als Öffentlichkeitsarbeiter. Er studierte Informatik an der ETH Zürich und arbeitete für verschiedene Firmen, speziell über 20 Jahre für die Credit Suisse (CS), wo er vor allem die Filialen im Ausland in den Bereichen Prozessmanagement und Informatik beriet und entsprechende Projekte leitete. «Ich hätte damals nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal etwas komplett anderes machen werde.»

Bezirks- und Grossrat im Vollzeitpensum

In einer der vielen Restrukturierungswellen bei der CS verlor Rhiner im Alter von 58 Jahren seinen angestammten Job, für eine andere Arbeit bei der CS wollte er sich nicht mehr bewerben. Nach einjähriger Bedenkzeit war für ihn klar:

«Ich will mich von nun an voll und ganz auf meine Tätigkeit für die Öffentlichkeit konzentrieren.»

Diesen Entscheid traf er noch aus einem anderen Grund: «Als ich bei der Bank war, habe ich immer in Zürich gearbeitet und war oft im Ausland unterwegs.» Reisen mache er zwar für sein Leben gerne, doch habe er sich schon immer einmal gewünscht, zu Fuss oder mit dem Velo zur Arbeit gehen zu können.

Seit gut zwei Jahren ist Rhiner also Bezirks- und Grossrat quasi im Vollzeitpensum. Seit einem Jahr amtet er als Schulpräsident in Oberegg. Eine «spannende Erfahrung» für jemanden, der sich sonst eher in anderen Bereichen des Bildungswesens bewegt: Rhiner war während seines Doktorats wissenschaftlicher Assistent an der Universität Zürich, war rund zehn Jahre im Fachhochschulrat der Fachhochschule Ostschweiz und ist Mitglied im Stiftungsrat der Kantonsschule Trogen. «Mit einer Primar- und Realschule habe ich mich vorher noch nie intensiv auseinandergesetzt.» Ebenfalls ist Rhiner seit Sommer 2018 Präsident der Assekuranzverwaltung in Oberegg.

Manchmal liberal, manchmal links-grün

Politisch will sich der neue Grossratspräsident nicht festlegen. Er ist parteilos, seine politische Meinung themenbezogen und situativ. Im Gesundheitswesen befürwortet Rhiner etwa überregionale Lösungen. In der so oft diskutierten Frage rund um den Neubau des Spitals Appenzell positionierte er sich vor dem Landsgemeindeentscheid 2018 noch als Befürworter, der das Spital als eine zentrale Infrastrukturkomponente und Chance betrachtete. Heute sieht dies anders aus:

«Wenn sich nach dem zukunftsgerichteten Entscheid nun aufgrund der Fallzahlen herausstellt, dass die Ärzte sowie die Bevölkerung dieses Spital nach wie vor nicht wirklich wollen, dann bin ich gegen einen Neubau.»

Ebenfalls ist Rhiner ein Befürworter der Windenergie. «Wir werden Windenergie zumindest vorübergehend brauchen, um eine Versorgungslücke zu decken.» Auch hier sollen gemeinsame, überregionale Lösungen angestrebt werden, bei denen auch Oberegg seinen Teil leisten könne. Bei Wirtschaftsthemen argumentiert Rhiner «eher pragmatisch und fallbezogen». Zudem setzt er sich für eine offene Integrationspolitik ein.

Gerade für ihn als Parteilosen biete der Kanton Appenzell Innerrhoden, wo Parteien traditionellerweise eine untergeordnete Rolle spielen, ein ideales Umfeld: «In einer Parteienlandschaft könnte ich mich ohnehin nicht fest positionieren», sagt Rhiner, der bei Wirtschaftsfragen manchmal wie ein FDPler tickt, bei sozialen und Umweltfragen aber eher links-grün argumentiert.

Im Kampf gegen die Papierberge

Und welches Ziel verfolgt der neue Grossratspräsident während seiner Amtszeit? Kein spezielles. «Ein Jahr ist schlicht zu kurz, um etwas zu bewegen.» Nichtsdestotrotz hat Matthias Rhiner einen Wunsch: Als ein Verfechter der Digitalisierung wünscht sich der Informatikingenieur weniger Papierkrieg im Parlamentsbetrieb. Seit rund zwei Jahren ist Rhiner mit einem iPad im Ratssaal anzutreffen. Er wolle kein formelles und teures Digitalisierungsprogramm auf die Beine stellen, hofft jedoch, dass er immer mehr Mitglieder des Grossen Rates dazu motivieren kann, künftig auf die Unterlagen in Papierform zu verzichten. Nicht nur der Umwelt zuliebe, auch aus Gründen der Effizienz.