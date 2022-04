Walter Bach tritt aus Vorstand von Peter und Paul zurück

Katholische Pfarrei Peter und Paul «Mich hat es immer dorthin gezogen, wo es etwas zu tun gab»: Walter Bach tritt als Kirchenratspräsident zurück Walter Bach gibt nach zehnjähriger Tätigkeit das Amt des Präsidenten des Kirchenrats der Katholischen Pfarrei Peter und Paul Herisau-Waldstatt-Schwellbrunn weiter. Der 74-Jährige blickt auf eine erfüllende Zeit zurück. Ramona Koller Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Mit das grösste Highlight in Bachs zehnjähriger Amtszeit war das Jubiläum der katholischen Kirche Herisau 2017. Lukas Zolliker

Nach zehn Jahren im Amt gab Walter Bach auf die HV Ende März das Amt des Kirchenratspräsidenten der Katholischen Pfarrei Peter und Paul, welche die Gemeinden Herisau, Waldstatt und Schwellbrunn umfasst, an seinen Nachfolger weiter. Für Bach ist es das letzte öffentliche Amt, das er abgibt. Bach ist einstiger Kantonalpräsident der Ausserrhoder CVP und Gründungspräsident des Vereins Dreischiibe. Aus beiden Ämtern trat er bereits früher zurück.

Walter Bach ist als Präsident zurückgetreten. Bild: PD

Als 64-Jähriger trat Walter Bach das Amt des Kirchenratspräsidenten an. «Dass ich dieses zeitaufwendige und intensive Amt bekleiden konnte, verdanke ich zum einen meiner damaligen Pensionierung und zum anderen der Unterstützung durch meine Frau», erklärt Bach. Heute, zehn Jahre später, sei es an der Zeit, das Amt weiterzugeben. Einen Nachfolger zu finden, sei nicht einfach gewesen. Gerade auch, weil drei der fünf Vorstandsmitglieder ersetzt werden mussten. «Mit Roland Reutemann haben wir aber einen guten Kandidaten gefunden», sagt Bach. Und weiter: «Ich wünsche ihm mit diesem Amt und dem tollen Team so viel Freude, wie ich erleben durfte.»

Während Bachs Amtszeit durfte die Katholische Kirche Herisau ihr 150-Jahr-Jubiläum begehen. Diese Feierlichkeiten, inklusive Gottesdienst in der Chälblihalle, gehören zu den Highlights des ehemaligen Präsidenten. Besonders freut ihn, dass seither vor der Kirche ein Brunnen steht, der an die Feierlichkeiten und sein Wirken erinnert.

Auf Öl gestossen

Auch lustige Anekdoten weiss Bach zu erzählen. Als ehemaliger Bauingenieur, unter anderem bei den Appenzeller Bahnen, interessiert er sich auch heute noch für alles, was mit dem Bau zu tun hat. Als in der Abklärung für den Neubau des Verkehrsknotens neben der Kirche Bohrungen gemacht wurden, stiessen die Arbeiter in zwölf Metern Tiefe plötzlich auf Öl. Schnell sei klar geworden, dass es sich in dieser Tiefe nicht um eine natürliche Quelle handeln konnte. «Ich stellte also Nachforschungen an und stiess auf Dokumente, die bezeugten, dass ein alter, vergessener Öltank die Quelle sein musste», erzählt Bach und schmunzelt. Der Tank, der Leck gelaufen war, wurde später entfernt.

Als Bach das Amt des Kirchenratspräsidenten übernommen hatte, gab es in der Pfarrei keinen geweihten Priester und somit auch nicht bei jedem Gottesdienst eine Eucharistiefeier. «Dies war für einige Mitglieder eine herausfordernde Situation», erinnert sich Bach. Zum Glück habe sich dies bald geändert. Als ein wichtiges Projekt, das während seiner Amtszeit realisiert werden konnte, bezeichnet der abtretende Präsident die Seelsorgeeinheit Appenzeller Hinterland. Das Seelsorgeteam habe er immer sehr geschätzt. Besonders Freude habe er daran gehabt, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger ebenso viel Wert auf die Ökumene gelegt haben wie er.

Mit dem Amt des Kirchenratspräsidenten gibt Bach seine letzte öffentliche Verpflichtung ab. Er blickt auf eine Zeit mit viel ehrenamtlichem Engagement zurück. Als Gründungspräsident des Vereins Dreischiibe hat Bach massgeblich an der Entstehung einer heute wichtigen Institution mitgewirkt. «Damals war es unvorstellbar, dass sich Menschen mit einer Beeinträchtigung so integrieren können. Der Verein Dreischiibe hat dies möglich gemacht», so Bach. Angefangen habe damals alles mit einer Schreinerei in einem Schuppen in der Nähe der Cilander. «Ich staune auch heute noch, was aus diesen Anfängen entstanden ist», so Bach.

Ein weiteres Amt Bachs war jenes des Präsidenten der CVP AR. Ihn habe es immer dort hingezogen, wo es etwas zum Arbeiten gebe, erklärt Bach und schmunzelt. Während die CVP, heute die Mitte, früher eher unscheinbar war, kann man sie heute deutlich wahrnehmen. «Das verdanken wir dem Wirken von vielen engagierten Leuten. Besonders schön zu sehen ist, dass sich auch so viele junge Personen mit der Partei identifizieren können», so der ehemalige Präsident.

«Mir wird es nie langweilig», antwortet Bach auf die Frage, was er nun mit der dazugewonnen Freizeit anfangen werde. Er sei regelmässig im Kraftraum und auf Spaziergängen anzutreffen. Auch die Bäderlandschaft des Säntisparks wolle er jetzt regelmässiger besuchen.

Weitere Ergebnisse der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung fand wiederum in schriftlicher Form statt. Mit 384 eingesandten Stimm- und Wahlunterlagen lag die Stimmbeteiligung deutlich höher als bei den traditionellen Kirchgemeindeversammlungen mit persönlicher Präsenz.

Von links: Roland Reutemann, Walter Bach, Susanne Sutter, Karin Rütsche, Norbert Wick, Peter Bölle. Bild: PD

Nach zehnjähriger Zugehörigkeit trat neben Walter Bach auch Karin Rütsche (Ressort Waldstatt) zurück. Peter Bölle (Ressort Liegenschaften) gab sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit ab. Neu als Präsident gewählt wurde Roland Reutemann aus Waldstatt. Er ist in der Pfarrei vernetzt und verfügt über einen fundierten kirchlichen und beruflichen Hintergrund, wie die Pfarrei in ihrer Mitteilung schreibt.

Als neue Mitglieder gewählt wurden Susanne Sutter für das Ressort Waldstatt und Norbert Wick für das Ressort Liegenschaften. Die abtretenden Ratspersonen Walter Bach, Karin Rütsche und Peter Bölle werden an einem Pfarreianlass am 7. Mai verabschiedet und verdankt.

Als Mitglieder in den Zentralrat des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden wurden neu Sandra Graf, Herisau und Roland Reutemann, Waldstatt, gewählt. Der Kassier des Kirchenverwaltungsrates Peter Schraner konnte in seinem Bericht ein positives Rechnungsergebnis präsentieren. Die Jahresrechnung 2021, die mit einem Gewinn von 27’639 Franken abschloss, sowie das Budget 2022 wurden von den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern angenommen. Ein Teil des Gewinnes wird an gemeinnützige Institutionen verteilt, der weitere dem Eigenkapital zugewiesen. Der Steuerfuss 2022 wird unverändert bei 0,43 Einheiten belassen.

Peter Bölle, Verantwortlicher Liegenschaften, berichtete über die Sanierung der Unterkirche, mit einer gründlichen Reinigung der Wände und der Decke durch eine Spezialfirma sowie über die Installation von energiesparenden Leuchten. Im Pfarreiheim und den Büros erfolgten räumliche und technische Optimierungen. So wurden auch Glasfaserverbindungen installiert, um die Übertragungsqualität der Livestream Gottesdienste zu verbessern. Für anstehende Reparaturarbeiten im Bereich der Fassade und des Daches der Kirche wurden die Bauerlaubnis erteilt und die Aufträge vergeben. Im Rahmen des Projektes Bahnhofkreisel wurden die Verträge zwischen Kirchgemeinde und Kanton bzw. Gemeinde Herisau unterzeichnet. Die ersten Vorarbeiten starteten planmässig im Oktober 2021. Die Umtriebe, welche die Grossbaustelle mit sich bringen wird, werden uns die nächsten zwei Jahre begleiten.

