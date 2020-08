Die Katholische Kirche investiert in die Kommunikation Die Pfarrei Teufen–Bühler–Stein lernt aus den Coronaerfahrungen und überarbeitet ihren Internetauftritt. Karin Erni 16.08.2020, 18.56 Uhr

Stefan Staub, Alfons Angehrn und Roman Harzenmoser werden für ihr zehnjähriges Engagement geehrt. Bild: Karin Erni

Am Sonntag konnte die Katholische Pfarrei Teufen–Bühler–Stein ihre coronabedingt verschobene Kirchgemeindeversammlung doch noch durchführen. Alfons Angehrn, Präsident des Kirchenverwaltungsrates, begrüsste 34 Stimmberechtigte in der katholischen Kirche in Teufen.

In der Coronazeit sei der Pfarrei die Wichtigkeit des Internetauftritts bewusst geworden, erklärte Angehrn. «Die sechs Jahre alte Website erfüllt die Anforderungen in Sachen Bedienerfreundlichkeit nicht mehr in allen Belangen.» Die Mitglieder folgten den Argumenten des Präsidenten und genehmigten die für den Relaunch nötigen 18000 Franken einstimmig.

Vreni Gmünder präsentiert die Jahresrechnung 2019, die bei Erträgen von 1,85 Millionen Franken mit einem Gewinn von gut 5700 Franken schloss. Dieses Resultat sei auf geringere Ausgaben zurückzuführen, erklärte Gmünder. Das Budget für 2020 sah ursprünglich ein Minus von gut 28000 Franken vor. Mit den zusätzlichen Ausgaben für den Internetauftritt rechnet die Pfarrei mit einem Rückschlag von gut 46000 Franken. Rechnung und Budget wurden – wie alle Geschäfte – von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Zu reden gab an der Versammlung einzig ein Punkt: Geplant war, künftig auf die Zustellung des Edikts in gedruckter Form in alle Mitgliedshaushalte zu verzichten. Diesem Vorhaben wollten sich die Mitglieder nicht vorbehaltlos anschliessen und plädierten für eine Übergangslösung.

Langjährige Ratsmitglieder geehrt

Alfons Angehrn ehrte die Kirchenverwaltungsräte Stefan Staub und Roman Harzenmoser für ihr zehnjähriges Engagement. Diese gaben dem Präsidenten, der ebenfalls seit zehn Jahren dabei ist, im Scherz eine gefüllte Blumenvase der Kirchendekoration. «Diesen Riesenstrauss hast du verdient. Wir haben leider nichts vorbereitet, aber das wird noch nachgeholt», sagte Stefan Staub zur allgemeinen Erheiterung.