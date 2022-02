Kantonsschule Trogen Welches Potenzial hat Bitcoin und kann er den Schweizer Franken ersetzen? Ein Herisauer schreibt Maturaarbeit über die Kryptowährung Der Herisauer Schüler Arno Zuber hat sich im Rahmen seiner Maturaarbeit intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Bitcoin als gesetzliche Währung anerkannt werden kann oder nicht. Ein Einblick in seine Arbeit. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arno Zuber hat sich für seine Maturaarbeit mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt. Bild: Felicitas Markoff

Arno Zuber aus Herisau hat seine Maturaarbeit über Bitcoin geschrieben. Der Grund, wieso der Ausserrhoder Schüler sich für dieses Thema entschieden habe, ist eher «banal», wie er sagt. Auf Social Media und Instagram habe er häufig Werbung für Seminare über Kryptowährungen gesehen. Dort werde den Leuten versprochen, dass sie dadurch viel Geld verdienen könnten. «Mich hat es interessiert, ob das überhaupt stimmt.»

Mit seiner Maturaarbeit wollte der 18-Jährige zudem herausfinden, ob der Bitcoin das Potenzial zur gesetzlichen Währung hätte. Er hat die Kryptowährung dafür mit einer bestehenden Währung verglichen, nämlich mit dem Schweizer Franken.

Bitcoin ist in El Salvador als gesetzliche Währung anerkannt

Arno Zuber, Maturand an der Kantonsschule in Trogen. Bild: Felicitas Markoff

«Bitcoin existiert nicht als Münze. Diesen Wert gibt es nur digital», sagt der Maturand. Für Bitcoin benötigt man auch keine zentrale Instanz wie zum Beispiel eine Bank. Um Bitcoin kaufen oder verkaufen zu können, ist nur ein Internet-Zugang Bedingung. Die Kryptowährung funktioniere auch ohne Grenzen. «Diese Eigenschaften machen Bitcoin so einzigartig», so Zuber. Was hat ihn besonders fasziniert? Der Herisauer sagt:

«Wie kann etwas, das nur heisse Luft ist, so viel wert sein?»

Der Maturand hat sich zunächst damit auseinandergesetzt, wie Bitcoins funktionieren. Welche Vor- und Nachteile diese gegenüber staatlichen Währungen aufweisen. Zudem hat er sich vertieft mit dem Schweizer Franken beschäftigt. «Ich wollte schauen, wie sich eine erfolgreiche Währung entwickeln kann. Dafür musste ich zuerst die Frage klären, ob Bitcoin überhaupt eine Währung ist oder nicht», sagt er. Dafür hat er ein Fallbeispiel aus El Salvador genommen. Dort wurde die Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt.

Mit Bitcoin Finanzwelt revolutionieren

Die Ergebnisse seiner Recherche haben Zuber immer wieder verblüfft. «Wieso der Bitcoin erfunden wurde, hat mich überrascht. Dahinter steckt ein viel grösserer Zusammenhang zum Finanzsystem, als ich angenommen habe», sagt der 18-Jährige. Der Bitcoin wurde nach der Finanzkrise von 2008 entwickelt. Das Ziel war, ein Währungssystem zu schaffen, das nicht von einem Finanzinstitut abhängig ist und sich selber reguliert. «Der Bitcoin wird heute aber missverstanden und fast ein bisschen zweckentfremdet», hält der Ausserrhoder zudem fest. «Heute investieren immer mehr Menschen in Bitcoin, aber wirklich damit gezahlt wird nicht. Ich habe das Gefühl, das war nicht das Ziel des Erfinders.» Was den Maturanden ebenfalls beeindruckt hat, ist, wie hoch der Energieverbrauch ist. Man könne deshalb nicht von einer grünen und umweltfreundlichen Währung reden.

Komplexes Thema

Das Thema Kryptowährung ist komplex und schwer zu fassen. Ebenfalls in aller Munde ist Blockchain. Beide gehören zusammen. Mit dem System Blockchain hatte der Maturand mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht allerdings etwas Mühe, wie er zugibt. Damit ist er allerdings nicht alleine. Doch was ist Blockchain überhaupt? Blockchain ist eine verteilte, öffentliche Datenbank. Im Kontext von Bitcoin wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten. Besonders den technischen Hintergrund hat der 18-Jährige nicht auf Anhieb verstanden. Er sagt: «Man kann es sich auch nicht so leicht bildlich vorstellen, weil es in echt gar nicht existiert.»

Ersetzen Kryptowährungen bald das Geld? Bild: Eibner/Drofitsch

Für die Zukunft möchte Zuber zuerst seine Matura bestehen. Danach geht er ins Militär. Anschliessend möchte der Herisauer Wirtschaft in St.Gallen oder Zürich studieren.

Präsentation der Matura-Arbeiten: Am Freitag, ab 17.30 Uhr, und am Samstag, ab 8 Uhr, stellen Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Trogen ihre Maturaarbeiten vor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen