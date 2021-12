Kantonsschule Mehr MINT und Kunst: Kanti Trogen fördert die Talente ihrer Schülerinnen und Schüler Der Kantonsrat erhöht das Budget der einzigen Mittelschule Ausserrhodens. Grund ist ein überraschender Anstieg der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Wirtschaftsmittelschule könnte dagegen bereits kommenden Sommer geschlossen werden. Selina Schmid Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Die Bildungskommission will, dass die Kanti Trogen die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) stärker fördert. Gaetan Bally / KEYSTONE

Trotz der zähen Verhandlungen über das kantonale Budget im Kantonsrat am Montag blieb die Finanzierung der Kanti Trogen unbestritten. Einstimmig und nach kurzer Diskussion sprach der Kantonsrat 14,93 Millionen Franken für die einzige Mittelschule Ausserrhodens. Das sind 300'000 Franken mehr als im Budget des Vorjahres. Vorsteher des Bildungsdepartements Alfred Stricker sagte: «Die Kanti Trogen verdient Anerkennung, denn sie hat 2021 trotz Corona mit dem 200-Jahr-Jubiläum und dem Schulbetrieb viel geleistet.»

Der Grund für den Kostenanstieg ist die gestiegene Anzahl der Schülerinnen und Schüler am Gymnasium. Entgegen der Erwartungen meldeten sich für das Schuljahr 2021/2022 rund 20 Prozent mehr Lernende für das Gymnasium an. Prognostiziert waren 317, faktisch waren es 338. Dadurch konnte die Kanti auf der Gymnasialstufe eine neue Klasse bilden, was den Kanton die besagten 300'000 Franken kostet. Da jedoch alle neuen Klassen im Gymnasium etwas grösser wurden, sanken die Kosten pro Schülerin und Schüler.

Kosten der Kanti Trogen sind im Mittelfeld

Die Gründe für den Anstieg Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind unklar. Rektorin Elisabeth Steger Vogt sagt: «Wir hatten aufgrund der demografischen Entwicklung in der Volksschule von einem leichten Anstieg gerechnet, jedoch nicht mit dieser sprunghaften Zunahme.» Es liesse sich erst im kommenden Schuljahr feststellen, ob dies ein einmaliger Effekt oder der Beginn eines Trends ist. Auch für die kommenden Jahre geht die Kanti aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem leichten Anstieg aus.

Vorerst scheint der langjährige Rückgang der Schülerzahlen beendet. Im Schuljahr 2019/2020 wurden in der Kanti Trogen lediglich 508 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sechs Jahre zuvor besuchten 679 Schülerinnen und Schüler die Schule.

Die Kosten für die Kanti Trogen befinden sich gemäss Alfred Stricker im Mittelfeld. Der Kanton hatte sie mit zwei anderen Schweizer Gymnasien verglichen und das Ergebnis der Bildungskommission präsentiert. Die Zahlen seien vertraulich und werden nicht veröffentlicht. Alfred Stricker gab in der Sitzung des Kantonsrats preis, dass, über die ganze Kanti gesehen, die Infrastruktur pro Lernender fast 3800 Franken, der Musikunterricht rund 3000 Franken ausmache. Der Vergleich sei dadurch erschwert, da jede Schule ihre Kosten unterschiedlich verrechnet. Künftig sollen die Kosten der Kanti regelmässig mit anderen Schulen verglichen werden.

Talentförderung in den Bereichen Kunst, Sport und MINT

Elisabeth Steger Vogt, Rektorin der Kanti Trogen. Bild: Claudio Weder

Der Globalkredit kommt mit einem definierten Leistungsangebot, den die Kanti Trogen bieten muss. Bisher fanden sich darin das Gymnasium, die Wirtschafts- und die Fachmittelschule, und die Sekundarstufe I der Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel. Dieses Jahr wurde der Leistungskatalog um die Talentförderung erweitert. Damit werden seit einigen Jahren begabte Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Musik, Sport, Bildnerisches Gestalten und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gezielt gefördert. Bisher wurden die Förderungen teilweise durch Stiftungen unterstützt, nun wird sie vollumfänglich durch die Kanti Trogen getragen.

Elisabeth Steger Vogt sagt, die Talentförderung werde nun systematisch weiter betrieben. «Die Aufbauphase ist abgeschlossen und nun geht es um eine Weiterführung der Talentförderung auf dem erreichten Niveau.» Bereits jetzt sei sie Profilmerkmal und geniesse eine breite Anerkennung. «Ich begrüsse dieses klare Ja sehr, denn damit stellt sich der Kanton hinter unser Engagement in der Förderung begabter Jugendlicher.»

Auch der Präsident der Bildungskommission Lukas Scherrer (FDP/Herisau) begrüsst die Aufnahme der Talentförderung in den Leistungskatalog. Er sagte in der Sitzung des Kantonsrats aber: «Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es dabei nicht um einen Ausbau, sondern um eine Weiterführung von bestehenden Schwerpunkten und Projekten handelt.» Die Kanti solle diesen Weg weitergehen und noch etwas darüber hinaus. Auch soll die Kanti die Einführung eines Untergymnasiums prüfen und einen stärkeren Fokus auf die MINT-Fächer, insbesondere die Informatik, legen, so Scherrer.

Wirtschaftsmittelschule könnte im Sommer geschlossen werden

Was bereits kommenden Sommer aus dem Katalog fliegen könnte, ist die Wirtschaftsmittelschule. In den vergangenen Jahren konnte wiederholt die Mindestgrösse von acht Schülerinnen und Schülern pro Klasse nicht erreicht werden. Und dies, obwohl die Schulleitung vor zwei Jahren ein neues Modell einführte, welches bei den Praxisbetrieben eine hervorragende Resonanz hervorrufe, sagt Elisabeth Steger Vogt.

Die Rektorin sagt, die Kanti versuche aktuell, den Lehrgang bekannter zu machen. Der Regierungsrat will im Sommer 2022 definitiv über die Weiterführung der Schule entscheiden. Steger Vogt sagt: «Es wäre schade, wenn der Kanton eine so attraktive Ausbildung nicht mehr anbieten könnte. Aber wenn die Nachfrage fehlt, so wird man diesen Ausbildungslehrgang wohl nicht mehr weiterführen.» Interessierte Lernende würden alternativ die Fachmittelschule besuchen oder den Weg über eine Berufslehre mit Berufsmatura wählen.

