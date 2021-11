Der Kantonsrat beschäftigt sich mit dem Finanzausgleich

Kantonsratssitzung Teufen und Hundwil driften auseinander: Der Finanzausgleich verfehlt sein Ziel Der Kantonsrat nimmt vom Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs Kenntnis. Weil die Steuerbelastungen zwischen den Ausserrhoder Gemeinden grösser werden, verlangt er Reformen. Jesko Calderara 01.11.2021, 21.15 Uhr

Teufen zahlt am meisten in den Finanzausgleich ein. Die Mittelländer Gemeinde plant für 2022 trotzdem eine Steuersenkung. Bild: Benjamin Manser

Gleich bei zwei Traktanden beschäftigte sich der Kantonsrat am Montag in Walzenhausen mit dem Thema Finanzen: beim Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleiches zwischen Kanton und Gemeinden 2021 und jenem über die Finanzlage der Gemeinden 2020. Neue Erkenntnisse enthält der Bericht zum Finanzausgleich keine. Kurz zusammengefasst lautet das Fazit: Zumindest beim Schulkosten- und beim Soziallastenausgleich wird die gewünschte Wirkung erzielt.

Anders sieht es dagegen bei den Steuerbelastungen unter den Ausserrhoden Gemeinden aus, die ausserhalb der angestrebten Bandbreite liegen. Die Unterschiede zwischen der steuergünstigsten Gemeinde Teufen und Hundwil, das den höchsten Steuerfuss besitzt, gehen tendenziell weiter auseinander, zumal die Mittelländer Gemeinde für 2022 eine weitere Steuersenkung plant. Mehrere Fraktionen wiesen auf die anstehende Revision des Finanzausgleichsgesetzes hin. Er warte ungeduldig auf diese Vorlage, sagte Balz Ruprecht (Die Mitte/EVP; Herisau) als Mitglied der Kommission Finanzen. Die Gemeinden müssten wissen, wohin die Reise geht. Ähnlich sah es die FDP-Fraktion. Die Freisinnigen erwarten schnellstmöglich eine Umsetzung der geplanten Totalrevision, wie Fraktionssprecher Roland Fischer (Speicher) sagte.

Nach Meinung der Sozialdemokraten braucht es in dieser Frage neue Ansätze. Für Jens Weber (SP/Trogen) ist der Gegenvorschlag des Regierungsrates zur Initiative der IG Starkes AR eine mögliche Lösung. Mit vier Gemeinden könnten die Ziele des Finanz- und Leistungsausgleichs erreicht werden, betonte Weber. Handlungsbedarf beim Finanzausgleich sieht auch der Regierungsrat. Gemäss Finanzdirektor Paul Signer soll der Gesetzesentwurf noch dieses Jahr in die Vernehmlassung geschickt werden. Vorgesehen ist, dass das neue Finanzausgleichsgesetz 2025 in Kraft treten wird.

Finanzen der Ausserrhoder Gemeinden sind gesund

Kaum Anlass zu Diskussionen gab der Bericht über die Finanzlage der Gemeinden 2020, den der Kantonsrat ebenfalls zur Kenntnis nahm. Gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz prüft der Kanton jährlich die Finanzlage der Gemeinden. Massgebend sind dabei die Kriterien Haushaltsgleichgewicht und Verschuldung. Bei letzterem Punkt ist der Nettoverschuldungsquotient massgebend. Dieser zeigt an, welcher Anteil der Fiskalerträge einer Gemeinde erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. Liegt der Wert über 200 Prozent, müssen Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Für 2020 liegen alle Kennzahlen der Ausserrhoder Gemeinden im grünen Bereich.