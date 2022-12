Ausserrhoden Kantonsrat berät Finanzvorlagen und bewilligt ein Solarprojekt Der Kantonsrats Appenzell Ausserrhoden hat sich in seiner Sitzung am Montag mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2024‒26 auseinandergesetzt. Genehmigt wurde unter anderem der Verpflichtungskredit für die Photovoltaikanlage Umfahrung Teufen. Jesko Calderara und Mea McGhee Jetzt kommentieren 05.12.2022, 21.19 Uhr

Die Mitglieder des Ausserrhoder Kantonsrates tagten zum letzten Mal im Jahr 2022. Bild: Mea McGhee

Die vierte Kantonsratssitzung des laufenden Jahres stand ganz im Zeichen der Finanzen. Ausgiebig wurde der Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2026 diskutiert und zur Kenntnis genommen. Detailliert beraten wurde der Voranschlag 2023. Dieser wurde letztmals unter der Verantwortung von Finanzdirektor Paul Signer ausgearbeitet.

Der Verpflichtungskredit für den Bau der Photovoltaikanlage Umfahrung Teufen in der Höhe von 836'000 Franken wurde mit 59 Ja- zu 2 Nein-Stimmen angenommen.

Der Globalkredit mit Leistungsauftrag 2023 der Kantonsschule Trogen mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von 16,09 Millionen Franken wurde detailliert besprochen. Er war in allen Fraktionen unbestritten und wurde im Rahmen der Abstimmung über den Voranschlag 2023 genehmigt.

Ebenso wurde mit dem Globalkredit mit Leistungsauftrag 2023 für die Gefängnisse Gmünden verfahren. Dieser sieht einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 700'000 Franken vor. Alle Fraktionen – mit Ausnahme der SVP – äusserten ihre Besorgnis angesichts der hohen Personalfluktuation. Diese wird aktuell durch eine externe Stelle untersucht.

Der Voranschlag 2023 wurde mit 56 Ja- zu 4 Nein-Stimmen angenommen. Er sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von 60,18 Millionen Franken, einem Aufwandüberschuss beim operativen Ergebnis von 7,62 Millionen Franken und einem Ertragsüberschuss beim Gesamtergebnis von 6,33 Millionen Franken. Der kantonale Steuerfuss soll bei 3,3 Einheiten belassen werden.

Jaap van Dam, (SP/ Gais), legt bei der Photovoltaikanlage Umfahrung Teufen Wert auf das Erscheinungsbild: «Kann der Kanton garantieren, dass es optisch auch ein bisschen schön aussehen wird?» Nach hörbarem Gemurmel im Saal antwortete Regierungsrat Dölf Biasotto: «Ich denke, wir können die Stützmauer entlang der Umfahrungsstrasse nur verschönern.»

«Selbstverständlich habe ich das Votum verstanden – und ich kann für nächstes Jahr alles versprechen», ging Finanzdirektor Paul Signer auf einen Vorschlag von Kantonsrat Peter Gut (PU/ Walzenhausen) bezüglich der geplanten Lohnanpassungen für Kantonsangestellte ein.

Mehr Geld zur Abfederung der Inflation sowie für neue Stellen in der Verwaltung und individuelle Lohnanpassungen: Im Ausserrhoder Voranschlag 2023 steigen die Personalkosten ohne Globalkreditbetriebe gegenüber dem laufenden Jahr um fünf Prozent. Das ist deutlich mehr, als ursprünglich vorgesehen war. Alleine für die Bewältigung neuer Aufgaben und für zusätzliche Personalressourcen beträgt das Wachstum 1,8 Prozent. Für die SVP ist das zu viel, wie Fraktionssprecher Walter Raschle (Schwellbrunn) am Montag bei der Debatte zum Voranschlag 2023 im Kantonsrat ausführte. «Der Personalaufwand läuft aus dem Ruder», kritisierte er. Die SVP verlangte deshalb Abstriche. Raschle stellte im Namen seiner Fraktion einen Antrag zur Reduktion einer bewilligten Stellenaufstockung im Bereich Klimastrategie um 100’000 Franken.

Finanzdirektor Paul Signer bei der Debatte zum Voranschlag 2023. Bild: Mea McGhee

Finanzdirektor Paul Signer verteidigte die Vorgehensweise. Auch der Regierung bereite das Kostenwachstum beim Personal Sorge. Jede Stelle müsse jedoch separat bewilligt werden, betonte er. Die Bewilligungspraxis des Regierungsrates sei diesbezüglich restriktiv.

Auch die Kommission Finanzen beschäftigte sich mit diesem Punkt. Sie begrüsst gemäss Präsident Oliver Schmid (FDP/Teufen), dass die Regierung ein Projekt zur Aufgabenüberprüfung gestartet hat. Auch ohne finanziellen Druck müssten die Ausgaben immer kritisch hinterfragt werden, sagte Schmid. Der SVP-Antrag wurde klar abgelehnt.

Unbestritten waren die zwei Prozent der Lohnsumme, die für den Ausgleich der stark gestiegenen Teuerung vorgesehen sind. Die individuelle Lohnerhöhung von einem Prozent wollte die SVP dagegen mit einem weiteren Antrag streichen. Auch dieser wurde verworfen.

Der Voranschlag 2023 sieht beim Gesamtergebnis einen Gewinn von rund 6,3 Millionen Franken vor. Auf operativer Stufe resultiert dagegen ein Aufwandüberschuss 7,62 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt bei 3,3 Einheiten. Auf eine ursprünglich angedachte Steuersenkung um 0,1 Einheiten wird verzichtet. Grund dafür ist nicht zuletzt der hohe Halbjahresverlust der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Aufgrund dessen erwartet Signer, dass Ausserrhoden im nächsten Jahr keine Gewinnausschüttung der SNB erhält. Im Rat gab es für diese vorsichtige Budgetierung breite Zustimmung.

Mehr zu reden gab ein Antrag von Kantonsrat Jaap van Dam (SP/Gais) und Mitunterzeichnenden. Sie verlangten eine Erhöhung der Mittel in der Strassenrechnung um 150’000 Franken. Das Geld soll für Unterhaltsmassnahmen an Fahrradstreifen auf und entlang der alten Kantonsstrasse von Herisau in Richtung Appenzell verwendet werden. Auf dieser Strecke gebe es für Velofahrer Gefahrenstellen, die es zu beseitigen gelte, begründete van Dam seinen Antrag. Regierungsrat Dölf Biasotto warb vergebens um Ablehnung. Fehlende Mittel seien nicht das Problem, so der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Vielmehr fehle es an personellen Ressourcen. Der Kanton wolle aber die Umsetzung des Veloweggesetzes rasch an die Hand nehmen, versprach Biasotto. Zusammen mit den Gemeinden müssten die Schwachstellen im Velowegnetz eliminiert werden. Als Nächstes soll ein Projektleiter für dieses Thema angestellt werden.

In der Schlussabstimmung verabschiedete der Kantonsrat den Voranschlag 2023 mit 56 Ja- zu 4 Nein-Stimmen. Gleichzeitig wurden die Globalkredite mit Leistungsauftrag für die Kantonsschule Trogen (rund 16,1 Millionen Franken) und die Gefängnisse Gmünden genehmigt. Bei Letzteren wird wie in den vergangenen Jahren mit einem Ertragsüberschuss von 700’000 Franken gerechnet. Mehrere Fraktionssprecher äusserten sich besorgt über die personelle Situation in Gmünden. 2021 und 2022 war die Fluktuation so hoch, dass eine externe Fachperson nun die Gründe dafür analysiert. Die Erkenntnisse dieser Untersuchung sollen bald vorliegen.

Die Kantonsschule Trogen wird 2023 rund eine Million Franken mehr erhalten als im Globalkredit 2022. Zu Mehrkosten führt insbesondere die erneut gestiegene Zahl an Lernenden am Gymnasium.

Landammann Dölf Biasotto zeigte sich erfreut, dass die Photovoltaikanlage Umfahrung Teufen realisiert werden kann. Bild: Jesko Calderara

Zehn Lernende der Kantonsschule Trogen, die das Freifach Politisieren und Debattieren unter der Leitung ihres Lehrers Kantonsrat Jens Weber besuchen, wohnten dem ersten Teil der Sitzung bei. Auch Elisabeth Steger Vogt, Rektorin der Kanti Trogen, sowie Peter Bleisch, Leiter des kantonalen Amtes für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, verfolgten die Sitzung von den Besucherplätzen aus.

Offensichtlich wurden auch im Kantonsratssaal die Heizungen zurückgedreht, um Energie zu sparen. Manch ein Parlamentsmitglied rieb sich während der Sitzung die Hände, um sie zu wärmen. Zu beobachten war auf einem Laptop-Bildschirm auch ein Video eines Cheminiéefeuers. «Dank der frischen Temperaturen, bleiben wir sicher wach», bemerkte in der Morgenpause ein Ratsmitglied mit einem Schmunzeln. Andere nahmen nach dem Mittag für alle Fälle den Mantel mit in den Ratssaal. Daniel Bühler erklärte den Anwesenden noch einmal die Notwendigkeit des Lüftens respektive dessen Ablauf.

Kantonsratspräsident Daniel Bühler verabschiedete Michael Riccabona als Protokollführer des Kantonsrates. Er tritt eine neue Stelle an. Seine Nachfolgerin Regula Buchmann wohnte der Sitzung bei.

Bei der Beratung des Voranschlags 2023 weilte Andreas Roos, der neue Verwaltungsratspräsident des Ausserrhoder Spitalverbundes, auf den Zuschauerplätzen.

Für die vierte Kantonsratssitzung des Jahres haben sich entschuldigt: Céline Tanner (PU/ Herisau), Patrick Kessler (FDP/ Teufen), Silvan Graf (SP/ Heiden) und Andreas Gantenbein (FDP/ Waldstatt). Markus Brönnimann (FDP/ Herisau) verliess die Sitzung im Laufe des Nachmittags.

Die Sitzung endete um 17.34 Uhr. Die Mitglieder des Kantonsrates begaben sich daraufhin zur Kantonsschule Trogen, wo sie in den Genuss des Adventsessens kamen.

