Erste Sitzung des Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden im Amtsjahr

Kantonsratssitzung Hoffnungsschimmer für Spitalverbund, umkämpfte Ombudsstelle und viele Wahlen: Das beriet der Ausserrhoder Kantonsrat am Montag Die erste Sitzung des neuen Amtsjahres des Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden beinhaltete besonders viele Wahlen, Berichte und Rechnungen. Diskutiert wurde besonders über den Spitalverbund Appenzeller Ausserrhoden. Selina Schmid, Jesko Calderara Jetzt kommentieren 13.06.2022, 21.09 Uhr

Der Kantonsrat tagt wieder in Herisau. Bilder: David Scarano

Nach zwei langen Pandemiejahren kehrte am Montag das kantonale Parlament für die erste Sitzung des neuen Amtsjahres in den Kantonsratssaal in Herisau zurück. Die Stimmung war aufgekratzt. Die Sitzungen werden weiterhin in Zukunft live auf dem Youtube-Kanal des Kantons übertragen.

Entschuldigt haben sich Susann Metzger (PU/Heiden), Werner Rüegg (Die Mitte/Heiden) und Michael Kunz (SP/Rehetobel). Leer bleibt auch der Sitz von Christa Gerber, welche kürzlich ihren Rücktritt bekannt gab. Am Nachmittag fehlt zudem Matthias Tischhauser (FDP/Gais).

Das Postulat der Kommission für Gesundheit und Soziales zum Spitalverbundgesetz wird nach einigen Diskussionen abgeschrieben. Im Rat werden aber einige Forderungen dazu gestellt. Zudem werden die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 des Spitalverbunds AR (Svar) zur Kenntnis genommen.

Die Kantonsräte Monika Bodenmann-Odermatt (FDP/Waldstatt), Iwan Schnyder (FDP/Urnäsch) und Beat Landolt (SP/Gais) sind auf Ende Amtsjahr zurückgetreten. Ihre Nachfolger heissen Stefan Roth (FDP/Waldstatt), Jörg Schmid (SVP/Urnäsch) und Ernst Zingg (parteilos/Gais). Alle drei wurden an der Montagssitzung ins Amt vereidigt.

Zum neuen Präsidenten des Kantonsrats wählte das Parlament Daniel Bühler (FDP/Speicher). Hannes Friedli (SP/Heiden) wurde erster und Walter Raschle (SVP/Schwellbrunn) zweiter Vizepräsident.

Nach Einschätzung der Regierung bestehen beim Spitalverbund AR (Svar) die Probleme auf operativer und strategischer Ebene. Handlungsbedarf bei den gesetzlichen Grundlagen sieht sie dagegen keine, wie es im Bericht zum Postulat der Kommission Gesundheit und Soziales (KGS) heisst. In ihrem Vorstoss, der im Dezember 2020 für erheblich erklärt wurde, stellte die KGS mehrere Fragen zum Spitalverbundgesetz.

Der Kantonsrat hat den Bericht am Montag beraten und das Postulat nach einigen Diskussionen abgeschrieben. Darin geht es unter anderem um die Zweckmässigkeit der politischen Steuerung des Svar und um die Personalsituation. Auch die Konkurrenzfähigkeit des Svar im Hinblick auf die geplante Spitalplanung in der Ostschweiz sowie die finanzielle Situation werden im Bericht angesprochen.

Andrea Zeller (PU/Lutzenberg) ist Präsidentin der Kommission Gesundheit und Soziales. Bild: PD

Mit den regierungsrätlichen Schlussfolgerungen zeigte sich KGS-Präsidentin Andrea Zeller (PU/Lutzenberg) mässig zufrieden. Einige Fragen seien nur oberflächlich beantwortet worden, jene nach dem Handlungsbedarf gar nicht.

Nach Ansicht der Kommission bedeutet dies, dass der Regierungsrat lediglich drei Möglichkeiten hat, um beim Spitalverbund politisch Einfluss zu nehmen: bei der Eignerstrategie, bei der personellen Zusammensetzung des Verwaltungsrates und bei der Vertretung des Regierungsrates im obersten Gremium. Zeller forderte die Regierung auf, ihre Verantwortung beim Svar aktiv oder sogar proaktiv wahrzunehmen.

Yves Noël Balmer ist Ausserrhoder Gesundheitsdirektor. Bild: DSC

Gemäss Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer macht der Regierungsrat dies bereits. Balmer verwies in diesem Zusammenhang auf die neue Eignerstrategie und die Wahl von Andreas Roos als Verwaltungsratspräsident. Bereits in einem Jahr wolle man die Entwicklung des Svar in seiner Stabilisierungsphase prüfen. «Wir übernehmen damit selber mehr Verantwortung und zeigen mehr Nähe zum Betrieb», sagte der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales.

Die Stabilisierung des Svar bleibe aber eine grosse Herausforderung. Dabei gehe es nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern auch um die personelle Situation, die Infrastruktur und die Positionierung in einem umkämpften Markt. Für den Svar gebe es nach den Spitalschliessungen in der Ostschweiz aber auch grosse Chancen. Darauf würden die steigenden Fallzahlen in den ersten Monaten des laufenden Jahres hindeuten, betonte Balmer.

Die Fraktionen beurteilten den Bericht zum Postulat wohlwollender als die Kommission. Es sei nun wichtig, dass beim Svar Ruhe einkehre und die Stabilisierungsphase konsequent umgesetzt werde, sagte etwa Peter Alder (SVP/Herisau). Für den Sprecher der Mitte-EVP-Fraktion, Mathias Steinhauer (Herisau), geht es darum, die gesetzten Ziele zu erreichen und bei Abweichungen geeignete Massnahmen zu ergreifen. Steinhauer verlangte ein «äusserst aktives Begleiteten» der Entwicklung beim Svar.

Nach Ansicht der FDP-Fraktion fasst der Bericht die Situation rund um das Spitalverbundgesetz «prägnant» zusammen. Katrin Alder (FDP/Herisau) begrüsste die engere Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem Svar-VR.

«Der Regierungsrat hat die Zeichen der Zeit erkannt.»

Gabriela Wirth Barben (PU/Speicher) hält hingegen die angestrebte Gewinnmarge von 8 bis 12 Prozent für unrealistisch. «Wir sollten uns überlegen, welche Gesundheitsversorgung wir wollen und was uns diese wert ist.» Der Kanton müsse höhere Beiträge für gemeinwirtschaftliche Leistungen bezahlen, um Investitionen vorzufinanzieren.

Erwartungsgemäss wenig Überraschendes enthält die Analyse zum Spitalverbundgesetz für SP-Fraktionssprecherin Judith Egger (Speicher). Mit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes 2012 sowie der Einführung von Fallpauschalen und freier Spitalwahl habe ein folgenschwerer Paradigmenwechsel bei der Spitalfinanzierung stattgefunden.

Diese Entwicklung sei politisch gewollt gewesen, genauso wie die grössere unternehmerische Freiheit des Svar, sagte Egger. «Der Spitalverbund ist in der Logik des Wettbewerbs gefangen.» Der Kantonsrat nahm an seiner Sitzung am Montag zudem Kenntnis von der Jahresrechnung und dem Geschäftsbericht 2021 des Svar.

Neuer Kantonsratspräsident Daniel Bühler (FDP/Speicher) Bild: David Scarano

Der neue Ratspräsident Daniel Bühler sagte angesichts des Kriegs in der Ukraine:

«Wir müssen uns wieder der Privilegien einer funktionierenden Demokratie bewusst werden – aber auch ihre Pflichten wahrnehmen.»

Zur Initiative der Ombudsstelle fragte Peter Gut (PU, Walzenhausen): «Wie schnell soll das Schneggli springen?» Er kritisierte damit den für ihn zu langsamen Prozess. Marc Wäspi (PU, Herisau) sagte: «Ich weiss, es ist kein Wunschkonzert, aber ich wünsche mir die Erheblichkeitserklärung trotzdem.» Sein Wunsch wurde nicht erfüllt.

Jörg Schmid (SVP/Urnäsch) Bild: David Scarano

Jörg Schmid (SVP/Urnäsch) musste sich für sein Amt gegen Patricia Ulmann von der FDP durchsetzen. Schmid bezeichnete sich als gläubig, konservativ aber weltoffen. Er betreibt in Urnäsch eine kleine Schmiede und ist Teilzeitdozent an der Höheren Fachschule in Abtwil.

Stefan Roth (FDP/Waldstatt) Bild: David Scarano

Stefan Roth (FDP/Waldstatt) ist gelernter Zimmermann und unterrichtet heute eine Primarklasse in Bühler. Da er selbst bereits zweimal in Fusionsprozessen involviert war, möchte er seine Erfahrung in den Kantonsrat einbringen. Bei der Ergänzungswahl setzte er sich gegen Gallus Hess (SP) und Florian Indermaur (Mitte) durch.

Ernst Zingg (parteilos/Gais) Bild: David Scarano

Ernst Zingg (parteilos/Gais) war 14 Jahre Obergerichtspräsident und ist seit Mai 2021 pensioniert. Seither erfülle er sich den Wunsch, sich sozial zu engagieren und bietet beispielsweise unentgeltliche Rechtsberatungen bei den sozialen Diensten Mittelland an. Zingg hatte sich beim Sitz im Kantonsrat gegen EDU-Kantonalpräsident Daniel Graber durchgesetzt.

Annette Joos (FDP/Herisau, gewählt 2003) eröffnete als amtsältestes Ratsmitglied das neue Amtsjahr. Ihr sei es schwergefallen, die Gedanken auf den Kanton zu fokussieren, sagte sie. «Das Weltgeschehenen relativiert gegenwärtig vieles.» Trotzdem sei es zentral, mit Leidenschaft und Augenmass einen Willen zur Mitgestaltung aufzubringen. Es kämen grosse Herausforderungen auf den Kanton zu: die Totalrevision der Kantonsverfassung, die Diskussion der Gemeindestrukturen sowie Energie-, Gesundheits- und Finanzthemen.

Auch Daniel Bühler (FDP/Speicher) erinnerte in seiner Ansprache an den russischen Angriffskrieg. Spätere Geschichtsschreiber würden dies eine Zeitenwende nennen, sagt er. Die zunehmende Spaltung der demokratischen und autoritären Fronten würde die Welt prägen. Gemeinsam mit den Folgen der Coronapandemie und der zunehmenden Konsequenzen des Klimawandels stehe die Menschheit vor grossen Herausforderungen, die nur gemeinsam zu lösen seien. Die Politikerinnen und Politiker des Kantons können Teil dieser Lösung sein, sagte der neue Kantonsratspräsident.

Die parlamentarische Initiative der Fraktion der Parteiunabhängigen zur Schaffung einer Ombudsstelle wurde nach kurzer Debatte mit 34 Nein und 27 Ja für nicht erheblich erklärt. Auch die Regierung hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen. Grund für die Ablehnung war die sich in Arbeit befindende Totalrevision der Kantonsverfassung, die es abzuwarten gelte. Eine Mehrheit im Rat war der Meinung, dass zuerst die gesetzliche Grundlage geschaffen werden müsse. Es war die erste parlamentarische Initiative, welche im Kanton einging.

Der Kantonsbeitrag für den Bahnhofplatz mit Bushof Herisau in der Höhe von 2,78 Millionen Franken wurde einstimmig bei einer Enthaltung genehmigt. Die Projektkosten werden insgesamt auf 40,9 Millionen Franken geschätzt, wobei die Gemeinde Herisau voraussichtlich 18,7 Millionen und allfällige Mehrkosten übernehmen wird.

Der Kantonsrat nahm zudem diverse Jahres- und Geschäftsberichte zur Kenntnis, diese betrafen etwa die Pensionskasse AR, die Assekuranz oder Sozialversicherungen. Auch behandelte das Parlament den Rechenschaftsbericht des Regierungsrates. Dieser musste vereinzelt Detailfrage klären.

In den Vorderländer Reihen erschütterte ein Lachanfall die Kantonsräte und Kantonsrätinnen. Ein frisch gewähltes Mitglied des Büros und der Ratspräsidenten brachte das kurzzeitig aus den Konzept. Daniel Bühler entschuldigte den Moment und sagte: «Wir müssen erst wieder in diesem Saal ankommen.»

Ein Kompliment geht an Mathias Steinhauer (EVP/Herisau) und Irene Egli (Mitte/Grub). Inmitten grauer, blauer und schwarzer Anzüge trauten sie sich zu einer gelbe Krawatte respektive einer gelbe Strickjacke.

