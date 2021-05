Kantonsrat

Am Montag genehmigten die Kantonsrätinnen und Kantonsräte die Staatsrechnung 2020. Drei Umstände beschäftigen die Politikerinnen und Politiker besonders: Nebst der Coronapandemie werden in der Debatte am Montag in Waldstatt das tiefe Investitionsvolumen und die hohe Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank zur Sprache gebracht.

Alessia Pagani 03.05.2021, 15.22 Uhr