Ausserrhoder Kantonsrat lehnt Steuersenkung ab

Kantonsrat Trotz guter Finanzsituation in Ausserrhoden: Parlamentsmehrheit lehnt Steuersenkung ab Der Ausserrhoder Kantonsrat hat sich am Montag in Walzenhausen über den Voranschlag 2022 gebeugt. Dieser rechnet beim Gesamtergebnis mit einem Gewinn von 23,9 Millionen Franken. Trotz bürgerlicher Mehrheit im Rat erleidet der Antrag der SVP auf Steuersenkung Schiffbruch. David Scarano 06.12.2021, 17.22 Uhr

Finanzdirektor Paul Signer wehrte sich gegen eine Steuersenkung. Arthur Gamsa

Der Ausserrhoder Kantonsrat hat an seiner Sitzung am Montag in Walzenhausen eine Steuersenkung deutlich abgelehnt. 50 Parlamentarier sagten Ja, nur 8 Nein. Der Steuerfuss hätte um 0.1 auf 3.3 Einheiten sinken sollen.