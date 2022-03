Teilrevidiertes Datenschutzgesetz in 1. Lesung angenommen

Kantonsrat Redaktionelle Anpassungen und Diskussionen über personelle Ressourcen: Teilrevision des Datenschutzgesetzes einstimmig angenommen Der Ausserrhoder Kantonsrat hat der Teilrevision des Datenschutzgesetzes in erster Lesung einstimmig zugestimmt. Umstritten war aber, ob das Kontrollorgan personell aufgestockt werden soll. Ramona Koller 28.03.2022, 18.42 Uhr

Die Teilrevision des Datenschutzgesetzes gab zu reden. Nick Soland / KEYSTONE

Die Teilrevision des kantonalen Datenschutzgesetzes aus dem Jahr 2001 wurde an der Kantonsratssitzung in 1. Lesung beraten. Dieses Gesetz dient dem Schutz der Grundrechte von Personen, über welche öffentliche Organe Daten bearbeiten. Es hält beispielsweise fest, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ebenfalls definiert es die besonders schützenswerten Daten. Dazu zählen unter anderem religiöse, weltanschauliche oder politische Ansichten und Tätigkeiten, die Gesundheit oder fürsorgerische, vormundschaftliche und strafrechtliche Verfahren und Massnahmen.

Sehr eingeschränkter Handlungsspielraum

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden ist, wie die Führungsorgane aller anderen Kantone, verpflichtet, die geänderten Vorgaben des europäischen Rechts in sein Regelwerk zu übertragen. Die Vorweisbarkeit eines angemessenen Datenschutzniveaus sei existenziell wichtig für grenzübergreifenden Export, Handel und Dienstleistungen. Dies erklärte Peter Gut, Kantonsrat und Präsident der Kommission Inneres und Sicherheit, kurz Kis, welche die Teilrevision vorberaten hatte. Es handle sich um eine komplexe Vorlage mit sehr eingeschränktem Handlungsspielraum.

Dies zeigt sich auch in den Berichten und Anträgen des Regierungsrats und der Kis. In diesen ging es überwiegend um redaktionelle Anpassungen. Der zuständige Regierungsrat Hansueli Reutegger wies darauf hin, dass auch in diesem Aspekt der Handlungsspielraum eingegrenzt sei. Man brauche keine Appenzeller Lösung. Es mache Sinn, die Formulierungen und Begriffe aus dem Bundesrecht beizubehalten. Die SP störte sich aber etwa am Begriff «Profiling», da dieser negativ behaftet sei. Reutegger bemerkte, dass dies einer jener Begriffe sei, die der Verständlichkeitshalber beizubehalten. Das Gesetz unterliege übergeordnetem Recht, in welchem der Begriff ebenfalls verwendet werde.

Ebenfalls von der SP kam das Votum, dass die Rückmeldungen der Gemeinde als Zeichen der Überforderung, gar als Hilferuf, wahrgenommen werden müssten. Ebenfalls sei ein Defizit an Informationen auszumachen. Die Gemeinden äusserten in ihren Rückmeldungen Fragen, wo die Rechte und Pflichten des Kontrollorgans lägen und befürchteten eine Erschwerung ihrer Arbeit. Reutegger entgegnete, es werde geprüft, inwiefern es Aufklärungsarbeit brauche.

Auch die personelle Aufstockung des Datenschutzkontrollorgans war ein Thema an der Session. In seinem Bericht schlug der Regierungsrat vor, auf eine solche vorerst zu verzichten. Die Fraktionen im Kantonsrat waren sich in ihren Voten aber einig, dass diese sowie die bereits im Budget genehmigte finanzielle Aufstockung nötig seien. Reutegger ergänzte anschliessend, dass man zuerst prüfen wolle, ob und wann eine Aufstockung der Stellenprozente nötig werde.

Handlungsbedarf bei der Datensicherheit

Bis zur 2. Lesung überprüft wird, ob es eine Verordnung zum Datenschutzgesetz geben wird, wie dies von einigen Fraktionen angeregt wurde. Zudem erstellt der Regierungsrat auf Wunsch der Finanzkommission einen unverbindlichen Ausblick auf die Entwicklung der durch die Änderungen verursachten Kosten in den nächsten fünf Jahren.

Die EVP/Mitte Fraktion wies in ihrem Votum darauf hin, dass es nicht nur im Datenschutz, sondern auch in der Datensicherheit Handlungsbedarf gebe. Insbesondere die jüngsten Angriffe auf Firmen und Verwaltungen würden dies zeigen. Es brauche hochstehende Informatiktechnik, um den Schutz sicherzustellen. Reutegger stellte klar, dass Datenschutz und Datensicherheit nicht das gleiche seien. Man setze sich aber auch mit der Datensicherheit auseinander, welche in anderen Rechtsmitteln geregelt sei. Er werde in der 2. Lesung darüber informieren.

Der Teilrevision des kantonalen Datenschutzgesetzes wurde schliesslich in 1. Lesung einstimmig zugestimmt.

Wie es mit dem Zubringer weitergeht In der Fragestunde im Kantonsrat interessierte vor allem der Zubringer Appenzellerland, der vom Bundesrat kürzlich zurückgestellt wurde. Gleich drei Herisauer Parlamentsmitglieder - Christian Oertle (SVP), Katrin Alder (FDP) und Mathias Steinhauer (EVP) - reichten Fragen zum Thema ein. Stellung bezog Baudirektor Dölf Biasotto. Er erklärte, dass das Projekt nun unter anderem auf die vom Bund definierten Ziele wie der Konkurrenzierung des öV, dem Ersatz von Fruchtflächen oder auf die Konsumverträglichkeit überprüft werden müsse. Biasotto teilte zudem mit, wie die Ostschweizer Regierungen gemeinsam vorgehen. Diese fordern, dass die Botschaft zum Ausbauschritt vom Bundesrat überarbeitet wird. Das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) soll die Ostschweizer Projekte mitsamt Zubringer abbilden. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis Ende April. Der Regierungsrat habe die Details seiner Antwort noch nicht definiert. Biasotto schwieg sich über deren Inhalt aus. Klar sei jedoch, dass eine Anhörung von Regierungsvertretern sowie ein Treffen mit der zuständigen Bundesrätin gefordert wird. Für den Bahnübergang in der Mooshalde in Waldstatt gebe es aktuell ein Projekt, in dessen Rahmen Verbesserungen beim Verkehrsfluss geprüft werden. Das Projekt sei im kantonalen Strassenbauprogramm enthalten. Zudem soll das Astra in den nächsten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den betroffenen Gemeinden eine Korridorstudie zwischen der N1 und der Mooshalde anfertigen, so Biasotto. Weitere Fragen betrafen Informationen des Steueramtes über wesentliche Änderungen beim Steueraufkommen, wie die Pandemie im Bewusstsein behalten werden kann sowie die Überführung des Kantonalbankarchivs ins Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden. (rak)