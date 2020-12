Kantonsrat Notverordnungen nachträglich genehmigt: Ausserrhoder Kantonsparlament befürwortet Coronahilfen in den Bereichen Tourismus und Kultur Um die coronageschädigten Gastrobetriebe in Ausserrhoden zu entlasten, hat der Regierungsrat die Tourismusabgabe für das Jahr 2019 um die Hälfte reduziert. Für Kulturschaffende wurden Unterstützungsbeiträge in der Höhe von knapp einer Million Franken gesprochen. Die beiden Beschlüsse, die bereits in Kraft sind, hat der Kantonsrat am Montag nachträglich genehmigt. Claudio Weder 07.12.2020, 21.03 Uhr

Ein einzelner Gastrobetrieb wird durch die Reduktion der Tourismusabgabe – je nach Grösse des Betriebs – mit 100 Franken respektive mit 175 Franken pro Jahr entlastet. Symbolbild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Coronakrise und die damit verbundenen Massnahmen während des Lockdowns trafen das Ausserrhoder Gastgewerbe und den Tourismus hart. Vor diesem Hintergrund hat der Regierungsrat am 9. Juni entschieden, betroffene Hotel- und Restaurantbetriebe von der Tourismusabgabe 2019 teilweise zu entlasten. Die Notverordnung, die er am selben Tag erlassen und in Kraft gesetzt hat, wurde am Montag nachträglich vom Kantonsrat genehmigt.



«Damit werden die Ansätze für die Berechnung der Tourismusabgabe rückwirkend für das Jahr 2019 um die Hälfte reduziert und die Betroffenen Unternehmen geringfügig entschädigt», sagte Regierungsrat Dölf Biasotto. Ein einzelner Gastrobetrieb etwa wird dadurch – je nach Grösse des Betriebs – mit 100 Franken respektive mit 175 Franken pro Jahr entlastet. Hotelbetriebe profitieren etwas stärker und können pro Zimmer und Jahr mit einer Entlastung von 100 bis 150 Franken rechnen. Ausgenommen von der Reduktion sind Zweitwohnungsbesitzer sowie öffentliche Transportunternehmen.

SP fordert, die Reduktion der Tourismusabgabe zu verlängern

Die Reaktionen auf die Verordnung über Covid-19-Massnahmen im Bereich Tourismus waren grossmehrheitlich positiv. Die FDP-Fraktion etwa unterstützt die Erwägungen der Regierung, dass die Reduktion «nicht nach dem grossen Giesskannenprinzip» erfolgt. Kantonsrat Marc Wäspi (PU/Herisau) sagte: «Die Reduktion hilft den Betrieben und setzt ein starkes Zeichen für den Stellenwert des ansässigen Tourismus.»

Für Kantonsrätin Fabienne Duelli (SP/Wald) ist die Unterstützung für besonders stark betroffene Betriebe zwar nur «ein Tropfen auf den heissen Stein». Sie regte daher an, dass der teilweise Erlass der Tourismusabgabe noch verlängert wird. Zu Letzterem sagte Regierungsrat Biasotto: «Ich will keine Entscheide der Regierung vorwegnehmen. Doch aus Sicht des Departementes ist es sinnvoller, eine Härtefalllösung in Betracht zu ziehen.» Mit dieser könne man viel effizienter und nachhaltiger eingreifen.



Knapp eine Million Franken für Kulturschaffende

Ebenfalls hat der Kantonsrat am Montag die Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor nachträglich genehmigt. Mit dem Beschluss vom 7. April 2020 hat der Regierungsrat 450'000 Franken als Soforthilfe für Kulturschaffende gesprochen. Am 18. August 2020 hat er weitere 518'300 Franken freigegeben und damit die Voraussetzung geschaffen, dass er die vom Bund dem Kanton zugesprochenen Mittel von total 968300 Franken beanspruchen kann.

Das Bestreben der Regierung, Kulturschaffende in der Coronakrise zu unterstützen, erhielt grossmehrheitlich Zuspruch. Von einigen Kantonsratsmitgliedern wurde jedoch angeregt, sich Gedanken um den Wiederaufbau der Reserven zu machen. Der Lotteriefonds, aus dem die Unterstützungsgelder stammen, ist nun nämlich aufgebraucht.