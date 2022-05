Ausserrhoder Staatsrechnung 2021: FDP und SVP für tiefere Steuern

Kantonsrat Trotz Millionenüberschuss in der Ausserrhoder Staatsrechnung 2021: Nur FDP und SVP sind für Steuersenkung Am Montag berät der Kantonsrat die Jahresrechnung 2021. Diese weist einen Ertragsüberschuss von 40,9 Millionen Franken aus. Wegen des guten Resultats könnten einzelne Fraktionen für 2023 einen tieferen Steuerfuss fordern. Die Frage ist allerdings umstritten. Jesko Calderara 08.05.2022, 16.48 Uhr

Appenzell Ausserrhoden profitierte 2021 insbesondere von hohen Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Bild: Ralph Ribi

Am Montag steht an der Kantonsratssitzung in Speicher die letztjährige Ausserrhoder Staatsrechnung auf der Traktandenliste. Nach einem hohen Ertragsüberschuss von 40,9 Millionen Franken sieht die Lage der Kantonsfinanzen besser aus als auch schon. Der gute Abschluss könnte Begehrlichkeiten wecken, wie eine Umfrage bei den Kantonsratsfraktionen zeigt. Die Meinungen, ob 2023 die Steuern gesenkt werden sollen, gehen allerdings auseinander.

Monika Gessler ist Präsidentin der FDP AR. Bild: PD

Die FDP Parteileitung und die Fraktion beurteilen die Jahresrechnung 2021 als erfreulich. «Der Kanton steht finanziell gut da, er verfügt über ein solides Polster und eine tiefe Verschuldung», sagt FDP-Parteipräsidentin Monika Gessler. Dadurch habe der Kanton die Handlungsfreiheit und den Spielraum für Investitionen. Das Ziel müsse es sein, Appenzell Ausserrhoden zu einem bevorzugten Wohnkanton zu machen. Darüber hinaus sind für die FDP Investitionen in die ökologische Zukunft des Kantons und in zukunftsfähige Gemeindestrukturen wichtig.

Die Forderung nach einer Reduktion der Steuern geniesst in der FDP aber trotzdem Sympathien. Diese dürften jedoch die langfristige strategische Entwicklung des Kantons nicht einschränken, sagt Gessler. Deshalb fordert die FDP in erster Linie eine Korrektur des Entscheids von 2018. Demnach soll die damalige Steuererhöhung für natürliche Personen rückgängig gemacht und der Steuerfuss um 0,1 Einheiten gesenkt werden.

Jens Webe rist Präsident der SP AR. Bild: PD

Für die SP AR ist das Ergebnis 2021 «aussergewöhnlich», wie Präsident und Kantonsrat Jens Weber sagt. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die ausserordentlich hohe Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Dies sei positiv, könne aber in Zukunft nicht in gleichem Masse erwartet werden, sagt Weber. Das belastende Ereignis der Coronakrise konnte sich nach Meinung der SP in der Wirkung schlecht einschätzen lassen. «Dass die Auswirkungen auf die Staatsrechnung nun geringer als erwartet sind, kann mit Dankbarkeit angenommen werden», findet Weber. Ausserrhoden werde aber noch mehrere Jahre mit Auswirkungen konfrontiert sein, die heute noch nicht abschliessend eingeschätzt werden könnten.

Aus Sicht der SP steht der Kanton vor grossen Herausforderungen, die mit Massnahmen und Zielen im Regierungsprogramm konkretisiert sind. Die verbesserte finanzielle Ausgangslage durch das Ergebnis der Staatsrechnung 2021 soll gemäss der SP dafür gebraucht werden, die Energiewende zügig anzugehen und Ausserrhoden als Lebens- und Wohnraum attraktiver zu machen. Wenn dazu noch berücksichtigt werde, dass die Regierung viele Aufgaben verzögert oder gar nicht angehen kann, da die Ressourcen dafür fehlen, dann ist aus Sicht der SP eine Steuersenkung keine Option.

Anick Volger ist Präsident der SVP AR. Bild: PD

Für die SVP AR kannt der vorliegende Jahresabschluss grundsätzlich nur positiv beurteilt werden. «Obwohl Sondereffekte massgebend zum Ergebnis beigetragen haben, kann doch festgehalten werden, dass der Regierungsrat die Ausgaben im Griff hat», sagt SVP-Präsident Anick Volger. Zudem seien die Mehraufwände in Zusammenhang mit der Pandemie und dem Spitalverbund AR überschaubar geblieben.

Für die SVP ist das Fazit deshalb klar: «Alle Indikatoren, insbesondere die stark gesunkene Nettoverschuldung auf rund 170 Franken pro Einwohner, erlauben eine Steuersenkung», sagt Volger. Die Partei erwartet deshalb auf das Jahr 2023 eine Reduktion des Steuerfusses im Bereich von 0,2 Einheiten. Es sei nun endlich an der Zeit, die Bevölkerung substanziell zu entlasten, betont der SVP-Präsident. «Damit wird das von der Regierung gesteckte Ziel im Regierungsprogramm, das frei verfügbare Einkommen der Bevölkerung zu erhöhen, mit aktueller Teuerung wenigstens nicht völlig verfehlt.»

Eva Schläpfer ist Präsidentin der Parteiunabhängigen AR. Bild: PD

Für die Parteiunabhängigen (PU) ist das Ergebnis 2021 erfreulich. «Trotz des guten Resultats müssen wir uns den nach wie vor hohen Risikopositionen beim Spitalverbund sowie bei der ARI und einer zu geringen Investitionstätigkeit bewusst sein», sagt die neue PU-Präsidentin Eva Schläpfer. Bereits der Verlust der SNB im ersten Quartal 2022 werde möglicherweise Auswirkungen auf die künftige Gewinnausschüttung haben. Dies gelte es zu berücksichtigen, sagt Schläpfer.



Die Mehrheit der PU AR spricht sich deshalb zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Steuersenkung aus. Der Kanton habe unter anderem mit dem Energiegesetz und dem Volksschulgesetz grosse Pläne, deren Umsetzung Millionen kosten werden, sagt Schläpfer. Ausserdem gibt die PU zu bedenken, dass Ausserrhoden nach wie vor substanziell auf den Finanzausgleich und die Ausschüttung der Nationalbank angewiesen ist. Die PU fordert eine Auslegeordnung beim kantonalen Finanzausgleich und die Aufgaben- und Finanzierungsteiler zwischen Kanton und Gemeinden anzugehen. Praktisch bei jedem Gesetz gebe es hier neue Diskussionen und kreative Vorschläge, sagt Schläpfer.

Glen Aggeler ist Vizepräsident der Mitte AR. Bild: PD

Die Mitte AR hat den Besserabschluss erfreut zur Kenntnis genommen. «Dieser ist jedoch nebst dem haushälterischen Umgang primär dank Sondereffekten zu Stande gekommen», sagt Vizepräsident und Kantonsrat Glen Aggeler. Es gelte weiterhin sorgsam mit den Finanzen umzugehen. Für eine Steuersenkung ist es nach Meinung der Mitte AR noch zu früh. Aggeler begründet diese Einschätzung mit den verschiedenen laufenden und aufgeschobenen Investitionen sowie den Verpflichtungen aus dem neuen Kinderbetreuungsgesetz und dem Energiegesetz. Der Kanton habe zudem bei der Energiewende eine Vorbildrolle, welche nicht gratis zu haben sei, betont er. Darüber hinaus würden sich aufgrund der aktuellen Weltlage auch verschiedene Mehrkosten ergeben, so Aggeler.

Mathias Steinhauer ist Präsident der EVP AR. Bild: PD

EVP-Präsident und Kantonsrat Mathias Steinhauer hält eine Steuersenkung in Anbetracht der momentanen Situation für einen «kurzfristigen und populistischen Schnellschuss». Abgesehen davon wäre ein solcher Schritt seiner Ansicht nach nicht vereinbar mit dem Wunschzettel von Regierung, Kantonsrat und den Gemeinden. Dank des besten Ergebnisses der letzten zehn Jahre sei der Kanton in einer soliden finanziellen Lage und könne die Herausforderungen aktiv angehen, sagt Steinhauer. Als Beispiele erwähnt er die Energiewende, die Kinderbetreuung, die Stabilisierung des Spitalverbundes und den neuen Finanzausgleich. Auch allfällige Veränderungen der Gemeindestrukturen sollen gemäss EVP durch den Kanton mitfinanziert werden.

Die Jahresrechnung 2021 beurteilt die Partei aber positiv. Das Ergebnis sei möglich gewesen, weil der Kanton grundsätzlich die Ausgaben im Griff hat und sämtliche Steuererträge deutlich höher lagen, sagt Steinhauer. «Auch hatte die Coronapandemie offensichtlich keinen Einfluss auf die Steuererträge.»