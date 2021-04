Kantonsrat GPK wirft der Ausserrhoder Regierung Kompetenzüberschreitung vor In ihrem Tätigkeitsbericht 2020 stellt die GPK des Kantonsrates dem Regierungsrat grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus. Es gibt aber auch Kritik, beispielsweise für einen Entscheid im Zusammenhang mit der Kantonsschule Trogen. Jesko Calderara 07.04.2021, 10.55 Uhr

Nach Ansicht der GPK war die Rücknahme der im bewilligten Globalbudget der Kantonsschule Trogen vorgesehenen individuellen Lohnerhöhungen nicht rechtmässig. Bild: Hanspeter Schiess

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrates legt ihren jährlichen Tätigkeitsbericht vor. Die GPK attestiere dem Regierungsrat auf Grundlage ihrer vorgenommenen Prüfungen eine engagierte zweckmässige Regierungsarbeit. In einzelnen Teilgebieten bestehe aber Handlungsbedarf, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Im Amtsjahr 2020 hat sich die GPK mit sieben verschiedenen Themenbereichen auseinandergesetzt.

In einem Fall spricht die GPK gar von einer Kompetenzüberschreitung der Regierung. Auslöser dazu war ein Entscheid des Kantonsrates. Dieser hatte an seiner Dezembersitzung 2020 beschlossen, den Betrag für individuelle Lohnerhöhungen der Verwaltung zu kürzen. Aufgrund dieser Debatte hat sich der Regierungsrat veranlasst gesehen, die im bewilligten Globalbudget vorgesehenen individuellen Lohnerhöhungen der Kantonsschule Trogen ebenfalls zurückzunehmen. Auch wenn die politische Motivation, die Gleichbehandlung aller Verwaltungsmitarbeitenden, gemäss der GPK nachvollziehbar ist, stelle dieser Akt eine Kompetenzüberschreitung dar.

Zweckmässige Politik während der Coronakrise

Ein gutes Zeugnis erhalten der Regierungsrat und die Verwaltung dagegen für ihre Arbeit in der Coronakrise. Sie hätten sich auf angemessene Weise den Herausforderungen der Pandemie gestellt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten gesetzeskonform und zweckmässig gehandelt, schreibt die Aufsichtskommission. Für den engagierten Einsatz spricht die GPK allen Beteiligten einen herzlichen Dank aus.

Dringender Handlungsbedarf besteht nach Ansicht der GPK dafür in Bezug auf die Einführung des seit mehr als zwei Jahren versprochenen Konfliktlösungsmanagements und die Einrichtung einer externen Anlaufstelle für die Mitarbeitenden des Kantons. Hier ist die Geduld der GPK erschöpft.

Handlungsbedarf bei der Informatikbeschaffung

Die Kommission hat sich zudem mit dem Thema Informatikbeschaffung beschäftigt. Für einen kleinen Kanton wie Appenzell Ausserrhoden stelle die Digitalisierung eine besondere Herausforderung dar, insbesondere das Beschaffungswesen im Informatikbereich, heisst es in der Mitteilung. Die Analyse des Projektes «Educase» zeige exemplarisch auf, welche Learnings berücksichtigt werden müssten, wenn man in Zukunft sachgerechtere und wirtschaftlichere Lösungen im Informatikbereich anstreben will.