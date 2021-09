Kantonsrat Kantonsrat will Tourismusbranche entlasten Das Ausserrhoder Gastgewerbe soll für die Jahre 2020 und 2021 die Tourismusabgabe nicht oder nur vermindert bezahlen. Der Kantonsrat unterstützt das Gesetz, nur aus der Mitte kommt Kritik. Selina Schmid 27.09.2021, 16.30 Uhr

Der Kantonsrat unterstützt einen Gesetzesentwurf, welcher die Ausserrhoder Tourismusbranche unterstützt. Martina Basista

Ständig ändernde Schutzmassnahmen, Lockdown und Schliessungen: Das Gastgewerbe und die Tourismusbranche leiden seit über einem Jahr unter der Pandemie. So weit scheint sich der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden einig. Darum beriet er in seiner heutigen Sitzung in Waldstatt über den Erlass der Tourismusabgabe für das Jahr 2020. Der Regierungsrat hält sich vor, auch die Abgabe für 2021 ganz oder teilweise zu erlassen.