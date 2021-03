Bis anhin mussten sich Lehrpersonen in Ausserrhoden mit einem geringeren Einstiegslohn als ihre Berufskollegen in den Nachbarkantonen begnügen. Dies soll sich nun ändern. Der Kantonsrat stimmte an der März-Session am Montag einer Lohnanpassung zu – aber nicht ohne Kritik zu üben.

Alessia Pagani 29.03.2021, 18.19 Uhr