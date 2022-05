Kantonsrat AR sagt Ja zur Altersentlastung von Lehrpersonen

Kantonsrat Ausserrhoden will nicht mehr Schlusslicht sein: Der Kantonsrat beschliesst Altersentlastung für Lehrerinnen und Lehrer Nur in Appenzell Ausserrhoden, im Wallis und Tessin gab es bislang keine Entlastung für ältere Lehrpersonen. In Ausserrhoden soll sich das nun ändern. Der Kantonsrat stimmt anlässlich der Beratung des Volksschulgesetzes der Pensenreduktion zu. Mea McGhee 09.05.2022, 18.46 Uhr

Lehrerinnen und Lehrer über 55 Jahren können künftig zur Entlastung ihr Pensum ohne Lohneinbusse reduzieren. Das sieht das revidierte Volksschulgesetz vor. Christian Beutler / KEYSTONE

Die Debatte zur Totalrevision des Volksschulgesetzes im Kantonsrat dauerte am Montag rund sieben Stunden. Viele der 71 Gesetzesartikel wurden intensiv diskutiert. Es gab Anträge, die einander gegenüber gestellt werden mussten, und Rückweisungsanträge. Kein Wunder konstatierten einzelne im Parlament bei der Beratung von Artikel 46 unumwunden: «Jetzt bin ich etwas überfordert».

Grosse Mehrheit für das Gesetz

Das Volksschulgesetz wurde schliesslich mit 59 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen in erster Lesung angenommen. Mit besagtem Artikel 46 soll im Gesetz neu eine Altersentlastung für Lehrpersonen festgeschrieben werden. Dieser Punkt hatte im Rahmen der Vernehmlassung zu vielen Kommentaren, auch kritischen geführt. Auch an der gestrigen Kantonsratssitzung in Speicher gab es viele Voten.

Susann Metzger, Präsidentin der Kommission Bildung und Kultur Bild: PD

Es kristallisierte sich aber bald heraus, dass die Notwendigkeit einer Altersentlastung im Grundsatz unbestritten war. Die Meinung gingen bei der Ausgestaltung auseinander. Zur Abstimmung kamen der Vorschlag der Regierung, jener der vorberatenden Kommission Bildung und Kultur (KBK) und jener der Fraktion EVP/Mitte. Der Antrag der KBK, vertreten durch Präsidentin Susann Metzger (CVP/ Heiden), wurde schliesslich angenommen. Damit haben alle Lehrpersonen nach Vollendung des 55. Altersjahres Anspruch auf eine Reduktion der Netto-Gesamtarbeitszeit im Umfang von 6,67 Prozent pro Schuljahr – unabhängig von der Höhe ihres Pensums. Der Vorschlag der Regierung hatte eine Entlastung nur für Pensen über 70 Prozent vorgesehen.

Im Namen der FDP-Fraktion schlug Patrick Kessler (Teufen) vor, den Artikel um einen dritten Absatz zu ergänzen: «Der Bezug der Reduktion der Nettogesamtarbeitszeit ist freiwillig. Der Kantonsrat regelt die Auswirkungen auf die Besoldung.» Dieser Ansatz soll im Hinblick auf die zweite Lesung detailliert ausgearbeitet werden, sagte Bildungsdirektor Alfred Stricker. Er gab aber zu bedenken, der Prozess könnte die auf das Schuljahr 2023 geplante Einführung des Gesetzes gefährden. Der Rat genehmigte den Antrag der FDP, in der zweiten Lesung besteht die Möglichkeit zur Streichung des Absatzes.

Längere Kündigungsfrist soll Wettbewerbsvorteil bringen

Die Kündigungsfrist für Lehrerinnen und Lehrer soll in Ausserrhoden künftig vier statt drei Monate dauern. Gegenüber den umliegenden Kantonen, welche eine dreimonatige Frist kennen, bringe das einen Wettbewerbsvorteil, so das Hauptargument. Stricker sagte, dank der neuen Regelung könnten Stellen einen Monat früher ausgeschrieben werden, angesichts des sich abzeichnenden Lehrermangels ein wichtiges Mittel.

Schulsozialarbeit soll eingeführt werden

Geht es nach dem Kantonsrat, soll die Schulsozialarbeit künftig ein fixes Angebot an Ausserrhoder Schulen sein. Da der Gesetzesentwurf dies nicht regelt, wurde ein Abschnitt zu den Ergänzenden Bildungs- und Erziehungsangeboten zurückgewiesen, mit dem Auftrag, einen Vorschlag auszuarbeiten. Nicht ohne vorher festgelegt zu haben, dass die Gemeinden verpflichtet werden, ein Musikschulangebot zu machen.

Alfred Stricker, Vorsteher Departement Bildung und Kultur AR Bild: PD

So zeigte sich Alfred Stricker gegen 16.30 Uhr erfreut und erleichtert, dass das Gesetz nach jahrelanger Vorarbeit und «differenzierter Auseinandersetzung in den Fraktionen und im Kantonsrat» eine weitere Hürde genommen hat.