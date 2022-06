Polizei-Training der Appenzeller Interventionseinheit Säntis

Kantonspolizei «Wer ausser uns würde die Täter stoppen?»: Beim Training der Interventionseinheit Säntis Das letzte Mittel der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist die Interventionseinheit Säntis. Ihr Auftreten ist diskret, nur wenig über sie bekannt. Zum 50-Jahr-Jubiläum gewährt sie aber einen Einblick. Selina Schmid Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Die Interventionseinheit Säntis übernimmt die gefährlichen Einsätze. Dafür will trainiert werden. Bild: Tobias Garcia

Im Treppenhaus des alten Hotels Krone in Brülisau AI ist es still, in der Luft liegt Spannung. Leise bewegt sich eine Kolonne Männer, geschützt durch Helme und schusssichere Westen, bewaffnet mit Pistolen, die Stufen hinauf. Nur selten sprechen sie, und wenn, sind ihre Stimmen gedämpft.

Sie bewegen sich langsam, denn sie wissen nicht, wo sich die Täterschaft befindet. So bleibt kein Winkel unbeobachtet, jeder der Männer wäre augenblicklich bereit zu reagieren. Jedes Hotelzimmer wird bis in die hinterste Ecke kontrolliert. Und dann fallen zwei Schüsse, kurz und scharf. Glücklicherweise waren es nur Farbpatronen.

Wenn in einer Notsituation die Frontpolizisten an ihre Grenzen kommen, dann schreitet die Interventionseinheit Säntis ein. Sie ist die Spezialeinheit der Kantonspolizeien Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Ihr Leiter Fredy Preisig sagt:

«Wir sind das letzte Mittel, nach uns kommt niemand. Wer ausser uns würde die Täter stoppen?»

Bis die IE Säntis in den Einsatz berufen wird, müsse viel geschehen. Entsprechend gross sei dann auch die Gefahr.

Im Training werden sogenannte Seifenpistolen benutzt, erkennbar an ihrer blauen Markierung. Bild: Tobias Garcia

Frauen sind selten Teil der Sondereinheit

Fredy Preisig, Leiter der Interventionseinheit Säntis. Bild: pd

Die Interventionseinheit Säntis ist eine Gruppe aus Polizisten der Ausserrhoder und Innerrhoder Kantonspolizei. Die Mitglieder bewerben sich nach ein paar Jahren des normalen Polizeidienstes freiwillig für die Sondereinheit. Preisig sagt: «Sie melden sich, weil die IE-Ausbildung lehrreich und spannend ist.» Nebst den Sondereinsätzen sind die Mitglieder der Interventionseinheit auch im normalen Polizeialltag an der Front.

Wie gross seine Einheit ist, sagt Preisig – wie vieles andere – nicht. «Unsere Grösse spielt gar keine Rolle. Ist bei uns Alarm, bedeutet dies, dass alle zur Verfügung stehenden Angehörigen der Einheit im Einsatz sind, egal ob Tag oder Nacht.» Frauen hat es übrigens keine in der Interventionseinheit. Preisig erinnert sich aber, dass vor einigen Jahren in einem anderen Polizeikorps eine Frau Mitglied der Sondereinheit war.

Die Einsätze der Interventionseinheit sind vielfältig. Etwa wenn eine bewaffnete Täterschaft gegenübersteht, oder jemand starke Gegenwehr zeigt. Oder sie unterstützt bei Grossanlässen wie beim WEF mit Sicherheit oder Personenschutz.

Preisig selbst erinnert sich stolz daran, dass er den ehemaligen Premierminister von Israel und Friedensnobelpreisträger Shimon Peres und Jassir Arafat, den ehemaligen Präsidenten Palästinas, in Davos sowie etliche Bundesräte bei ihren Besuchen im Appenzellerland beschützen durfte. Preisig sagt:

«Grundsätzlich kommt die IE dann zu Einsatz, wenn man mit einem Schusswechsel rechnen muss.»

Trotzdem sei die Chance, im Einsatz der Interventionseinheit schwer verletzt zu werden, kleiner als im täglichen Einsatz.

Video: Tobias Garcia

Zuerst wird nach Sugus gesucht

Für diese Einsätze müssen die Polizisten der Interventionseinheit trainieren. Mehrere Male im Jahr werden, wie hier im Hotel Krone in Brülisau, verschiedene Szenarien durchgespielt. Dieses Mal hat sich eine unbekannte, aber bewaffnete Täterschaft irgendwo im Hotel verschanzt. Die Polizisten müssen sie nun finden und die Situation entschärfen.

Vor dem Aufsteigen der Treppe wird die Lage beurteilt. Was weiss man über die Täterschaft? Was weiss man über den Ort? Die Einsatzleiter briefen die Männer und geben Anweisungen. Dann wird die Ausrüstung angezogen, die Pistole mit Farbpatronen geladen. «Seifenpistolen» nennen sie die Männer.

Anfangs wird noch das genaue Beobachten der Umgebung geübt. Die Polizisten müssen Sugus finden. Dann werden Tafeln, welche je nach Seite «freundlich» oder «gefährlich» darstellen, zum Ziel. Erst später verwandeln sich einige der Kollegen in Täter. Nach jeder Runde geben die Instruktoren Rückmeldung: Wurde das Schild richtig getragen, hat die Kommunikation gestimmt oder wurde ein Schrank zu ausführlich kontrolliert?

Je nach dem wie die Tafel steht, zeigt die Frau eine Pistole oder bietet Zigaretten an. Bild: Tobias Garcia

Zehn- bis zwölfmal im Jahr steht die Interventionseinheit im Einsatz, sagt Leiter Fredy Preisig. Manche Einsätze brennen sich besonders ins Gedächtnis. Preisig erinnert sich etwa deutlich an eine Hausdurchsuchung in Rehetobel. Es hätte eine normale Hausdurchsuchung werden sollen, doch zwei Polizisten wurden schwer verletzt, der bewaffnete Täter flüchtete. Umgehend kam die Interventionseinheit Säntis zum Einsatz.

Sie war durch das viele Training gut für die Situation gerüstet. Preisig sagt: «Für mich bleibt, dass ich trotz der grossen Emotionalität der Situation sachlich blieb.» Später, nach dem Einsatz, wurde gemeinsam verarbeitet. «Natürlich war das anspruchsvoll. Aber es ist unsere Arbeit, es ist, wofür wir ausgebildet werden und trainieren.»

Es soll ein Team aus Helden sein

Die Polizisten der Interventionseinheit müssen viel mitbringen. Preisig zählt auf: sportlich, psychisch und physisch belastbar, teamfähig, kritik- und in einer Befehlskette arbeitsfähig. «Das Vertrauen im Team ist eine zentrale Voraussetzung, denn im Ernstfall verlässt man sich auf die anderen.» Und sie müssen ihr Bestes geben wollen, für das Gute einstehen, so Preisig. «Ich will, dass die Polizisten nach dem Grundsatz leben: ‹Ich bin kein Held, aber in einem Team von Helden ein Teil davon.›»

Damit sie Teil der Sondereinheit werden, unterziehen sie sich einem Schiess- und Sporttest sowie einer psychologischen Evaluation. Darauf folgt ein Grundkurs in Chur, wo sie unter anderem in Taktik ausgebildet werden. Die interkantonale Zusammenarbeit ist hier zentral.

«Ein Einsatz muss reibungslos ablaufen können, egal ob er zusammen mit Tessinern oder Bernern stattfindet.»

Auch grundsätzliche medizinische Kenntnisse lernen die Polizisten. Denn: «Es kommt vor, dass wir verletzte Täter in einer ersten Phase medizinisch versorgen müssen.»

Die meisten bleiben rund zehn Jahre bei der Interventionseinheit Säntis und treten zurück, etwa wenn sie einen neuen Aufgabenbereich innerhalb der Polizei übernehmen oder sich anderweitig nicht mehr dazu in der Lage fühlen. Fredy Preisig ist seit 30 Jahren dabei, seit 19 Jahren leitet er die Truppe. Er sagt: «Die Einsätze sind zwar unterschiedlich, doch der Teamgedanke und der Einsatzwille sind immer gleich.»

Im Hotel Krone, Rüte, wird jede Matratze gewendet und keine Ecke durchsucht. Bild: Tobias Garcia

Tag der offenen Tür Einblick in die Tätigkeit Interventionseinheit Am Samstag, 4. Juni, zwischen 9 und 16 Uhr stellt die Polizei bei der Verkehrsgruppe in Trogen verschiedene Themenbereiche vor, darunter auch die Arbeit der Interventionseinheit Säntis. Auf dem Festgelände gibt es verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten und Aktivitäten. (pd)

