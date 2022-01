Fassadenrisse: Innerrhoder Polizei soll neuen Hauptsitz bekommen

Kantonspolizei Risse in der Fassade: Innerrhoder Polizei soll neuen Hauptsitz bekommen Nach fast 30 Jahren muss das Gebäude der Kantonspolizei totalsaniert werden. Die Fassade weisst etwa Risse auf. Laut Landesfähnrich Jakob Signer ist der Planungshorizont noch unklar. Selina Schmid Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Die Liegenschaft war ursprünglich nicht für Büros gedacht und musste aufwendig renoviert werden. Nun stehen erneut Renovationen an. Hanspeter Schiess

Die Innerrhoder Kantonspolizei hat ihren Sitz seit Anfang der 90er-Jahre im Unteren Ziel an der Umfahrungsstrasse in Appenzell. Die Polizei zog ein, weil sie zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben auf grössere Räumlichkeiten angewiesen war. Nach umfangreichen und kostspieligen Renovationen fand sich im Gebäude Platz für die Kantonspolizei, das Untersuchungsrichteramt, die Gerichtskanzlei und für Arrestzellen und Gerichtssaal. Das Gebäude mietet die Kantonspolizei bis heute von der Kantonalen Versicherungskasse.

Die bald 30 Jahre haben am Gebäude im Unteren Ziel ihre Spuren hinterlassen. Die Fassade weist beispielsweise Risse auf, welche unter Beobachtung stünden, sagt Landesfähnrich Jakob Signer. Dem Kanton würden mehrere Gutachten vorliegen, welche selbst bereits einige Jahre alt seien und den Zustand bemängeln. Signer sagt: «Die ganze Liegenschaft ist schlicht in einem sehr schlechten Zustand. Es steht ausser Frage, dass die Liegenschaft überholt werden muss.»

Die erste Kommunikation bemerkte fast niemand

Bereits im Oktober kommunizierte der Kanton Appenzell Innerrhoden, dass die Liegenschaft im Unteren Ziel saniert werden soll. In den Perspektiven 2022-2025 schreibt die Standeskommission, dass es für das Angebot der staatlichen Leistung gute bauliche und räumliche Voraussetzungen brauche. Darum müsse ein neues Verwaltungsgebäude gebaut und das Polizeigebäude komplett überholt werden. Der betreffende Abschnitt ging jedoch im 36-seitigen Dokument unter. Nur am Rande wurde das Projekt an der Session des Grossen Rates vom 6. Dezember erwähnt. Jakob Signer sagt: «Die erste Kommunikation ist kaum aufgefallen.»

Jakob Signer, Grossrat und Landesfähnrich-Kandidat Pd

Aktuell sei die Standeskommission im Gespräch mit der Vermieterin. Man habe sich darauf geeinigt, eine Totalsanierung im Hinblick auf eine langfristige Vermietung zu planen. Als Nächstes werde geprüft, wie viel Raum benötigt wird, sagt Jakob Signer. «Erst wenn wir den Raumbedarf abgeklärt haben, können wir ein Grobkonzept erstellen und das Volumen und die Kosten des Projekts abschätzen. Basierend darauf wird ein Vertrag ausgearbeitet.» Die Versicherungskasse bleibt Eigentümerin. Der Mietzins werde den Marktverhältnissen standhalten müssen, so Signer. Man strebe seitens Kanton ein gesundes Kosten-Nutzen-Verhältnis an.

Jakob Signer und Säckelmeister Ruedi Eberle sind Arbeitgebervertreter in der Versicherungskasse. Darum tritt Signer bei der Versicherungskasse, Eberle in der Standeskommission in den Ausstand, wenn das Projekt zur Diskussion steht.

Polizei braucht eine temporäre Bleibe

Noch kann er keine Angabe zum Zeithorizont des Projekts machen. Signer sagt: «Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche sagen, es sei in Relation zu anderen Hochbauprojekten zu sehen. Ich möchte das Thema dagegen rasch angehen.» Im ersten Quartal 2022 soll dies aber geklärt werden.

Während der Bauphase – Signer schätzt sie auf rund zwei Jahre – wird die Kantonspolizei ausziehen müssen. In den Perspektiven würdigt die Standeskommission, dass dies vom Kanton grosse Umstellungen und Anpassungen erfordern werde. Eine temporäre Bleibe werde sich finden, davon ist Signer überzeugt. «Im Rahmen des Gesamtprojekts ist das eine relativ kleine Herausforderung. Und natürlich wird das kosten.»

Über die letzten Jahre habe der Kanton auch andere Standorte als das Untere Ziel geprüft, darunter auch das Areal beim ehemaligen Spital. Der aktuelle Standort sei allerdings nach wie vor ideal, so Signer. Die Polizei müsse in der Lage sein, rasch ausrücken zu können. Das sei durch die Umfahrungsstrasse möglich.

Die Versicherungskasse hatte das Gebäude vor rund 30 Jahren für 2,9 Millionen Franken aus einer Konkursmasse gekauft. Die Liegenschaft war ursprünglich nicht als Bürogebäude gedacht. Als es für die Polizei renoviert wurde, bereitete das Probleme. Etwa mussten für 750 000 Franken eine unterirdische Garage und die Ausfahrt unter der Nordumfahrung von Appenzell gebaut werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen