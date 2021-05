Ausserrhoder Babyschüttelprozess: Neue Vorwürfe gegen den Vater

Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden Zweiter Verhandlungstag im Babyschüttelprozess: Angeklagter Vater muss sich auch wegen Gewalt gegenüber Ex-Frau und Konsum von Tierpornografie verantworten Der 34-jährige Vater, dem angelastet wird, seinen Sohn massiv geschüttelt zu haben, stand am Dienstag erneut vor dem Ausserrhoder Kantonsgericht. Weitere Straftaten wurden ihm angelastet. Vor Schranken bestritt er die meisten Vorwürfe. Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. Astrid Zysset 25.05.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Prozess gegen den Vater des schwer verletzten Säuglings wurde heute im Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden fortgesetzt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Am Dienstag stand der 34-Jährige, dem vorgeworfen wird, seinem zwei Monate alten Sohn durch massives Schütteln ein Schädel-Hirn-Trauma zugefügt zu haben, erneut vor dem Ausserrhoder Kantonsgericht. Am zweiten Verhandlungstag musste sich der Beschuldigte wegen weiterer Delikte verantworten. Unter anderem soll er seine Ex-Frau, ein Wirtepaar wie auch einen Nachbarn geschlagen haben. Zur Last gelegt wird ihm auch der Konsum von Tierpornografie. Bei der Hausdurchsuchung wurde gemäss Anklage Haschisch gefunden sowie eine Nachricht an Dritte, in welcher er Kokain zum Kauf anbot. Nicht zuletzt steht in der Anklageschrift weiter, dass der Beschuldigte im Januar 2019 in angetrunkenem Zustand hinter dem Steuer erwischt wurde.

Vor Schranken stritt der Mann den Grossteil der Vorwürfe ab. Zugeschlagen habe er nur aus Notwehr. So hätte ihn seine Ex-Frau zuerst angegriffen. Und auch am 15. September 2018, als es zu einer Schlägerei in einer Bar in Herisau gekommen war, habe er sich nur verteidigt. Der Beschuldigte gab an, dass damals ein Gast mit einem Baseballschläger auf ihn zukam und einen Streit vom Zaun riss. Von einer Schlägerei mit seinem Nachbarn wisse er nichts. Weiter gab er an, Haschisch nur einmal in seinem Leben konsumiert, Handel jedoch nie betrieben zu haben. Zudem sei die Nachricht an Dritte lediglich «ein Spass» gewesen, so der 34-Jährige vor dem Richter. Auch sei er nie betrunken Auto gefahren. Damals hätte er spät in der Nacht nur sein Fahrzeug umparkiert, als die Polizei ihn kontrollierte. Und die 45 Links zur Tierpornografie, gab der Mann weiter an, seien wohl durch einen Virus auf sein Handy geraten. Denn: «Ich weiss nicht, wie diese Pornografie auf mein Telefon gekommen ist.»

Staatsanwaltschaft hält Aussagen des Beschuldigten für unglaubwürdig

Die Staatsanwaltschaft taxierte die Ausführungen des 34-Jährigen als «reine Schutzbehauptungen». Die Erklärungen seien «absolut unglaubhaft» und würden ihn als Opfer darstellen, als das er sich zu gerne sehe. So hätten die Zeugen widerspruchsfreie Angaben gemacht, und eine Malwareanalyse würde belegen, dass sich auf dem Handy des Beschuldigten kein Virus befand.

Auch die Erklärung vom ersten Prozesstag am Freitag, als der Mann angab, das Baby sei vom Wickeltisch gefallen und hätte sich dadurch die lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen, liess die Staatsanwaltschaft nicht gelten. Das rechtsmedizinische Gutachten belege einen anderen Tathergang. Im Plädoyer vom Dienstag wurde seitens Anklage denn auch ausgeführt, dass der allfällige Tod des Kleinkindes vom Beschuldigten billigend in Kauf genommen wurde. Ein Verhalten, das als «verwerflich» einzustufen sei. Insgesamt forderte die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Haftstrafe von zehn Jahren und neun Monaten.

Verteidigung forderte Therapie

Die Verteidigung erachtete eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten als angemessen. Eingeräumt wurden die Körperverletzungen, die Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wie auch der Ungehorsam des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren. So blieb der Beschuldigte mehreren Terminen beim Betreibungsamt Appenzeller Hinterland unentschuldigt fern. Alle anderen Vorwürfe wurden bestritten.

Zudem seien die 24 Monate Haft zu Gunsten einer ambulanten Therapie aufzuschieben, so der Verteidiger; ein psychiatrisches Gutachten attestierte beim Beschuldigten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit impulsiven Anteilen. Die Staatsanwaltschaft hielt von dieser Forderung nicht viel. Die Erfolgsaussichten seien miserabel, da der Mann keinerlei Einsicht oder Reue zeige, so die Begründung. Dass der 34-Jährige überhaupt zu einer Therapie bereit ist, sei nur strategisch motiviert, um eine langjährige Haftstrafe zu umgehen.

Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet.