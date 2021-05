KANTONSGERICHT APPENZELL AUSSERRHODEN Säugling wurde geschüttelt: Vater wegen lebensgefährlicher Verletzungen seines Sohnes vor Ausserrhoder Kantonsgericht Einem 34-jährigen Mann aus Waldstatt wird vorgeworfen, seinen acht Wochen alten Sohn so stark geschüttelt zu haben, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Mitangeklagt sind auch die Mutter sowie die Ex-Frau. Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Anträge zu den Sanktionen erst an der Hauptverhandlung. Astrid Zysset 21.05.2021, 05.00 Uhr

Gemäss Anklageschrift wird davon ausgegangen, dass einige Folgen des Schüttelns sich erst zu einem späteren Zeitpunkt beim Kind offenbaren würden. Bild: Arne Dedert/dpa

Die Liste der zur Last gelegten Handlungen ist lang: Versuchte, vorsätzliche Tötung, schwere und einfache Körperverletzung, Gefährdung des Lebens, Drohung, Pornografie wie auch Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen unter anderem darauf. Am Freitag und Dienstag muss sich ein 34-jähriger Mann aus Waldstatt vor dem Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden verantworten. Ein Vorwurf geht dabei besonders unter die Haut: Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seinen acht Wochen alten Sohn so stark geschüttelt zu haben, dass dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitt.