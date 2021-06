Kantonalturnfest «Wir wollen einen versöhnlichen Abschluss»: Aus dem grössten Fest im Appenzellerland ist wegen Corona ein Jugendwettkampf geworden Statt des grossen Appenzeller Kantonalturnfestes mit 5000 Teilnehmenden wird am Wochenende vom 19. und 20. Juni in Teufen ein Jugendwettkampf ausgetragen. Die Organisatoren rechnen mit einem 800-köpfigen Teilnehmerfeld. Mea McGhee 18.06.2021, 05.00 Uhr

OK-Präsident Bruno Höhener freut sich besonders auf die Leichtathletik-Wettkämpfe an der abgespeckten Version des Appenzeller Kantonalturnfestes. Bild: Mea McGhee

Das unberechenbare Juniwetter oder die Herausforderungen eines Turnfestes mit 5000 Teilnehmenden im hügeligen Gelände hatte Bruno Höhener im Kopf, als er im Februar 2020 zu dieser Zeitung sagte:

«Trotzdem ist nicht alles plan- und voraussehbar. Es ist immer ein bisschen Abenteuer dabei.»

Ganz bestimmt hatte der OK-Präsident damals nicht gedacht, dass er, pandemiebedingt statt des grossen Appenzeller Kantonalturnfestes 2020 am 19. Juni 2021 eine abgespeckte Version in der Form eines Einzelwettkampfes für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 und jünger eröffnen wird.

Immer wieder Flexibilität nötig

Zunächst die grosse Teilnehmerzahl ‒ rund 70 Vereinen musste eine Absage erteilt werden ‒ später das bange Warten, ob eine Durchführung im Sommer 2020 möglich sein würde, die unausweichliche Absage des Grossanlasses und die Verschiebung auf 2021 mit der abschliessenden Redimensionierung: Seit das OK im Herbst 2018 die Arbeit aufgenommen hat, musste es immer wieder Flexibilität beweisen. Hoffnung, Wehmut, Frustration, Müdigkeit, Vorfreude, die Palette an Emotionen bei Bruno Höhener und seinem Team enthielt Hochs und Tiefs. Nicht zuletzt weil vier Personen aus dem 13-köpfigen OK aus persönlichen Gründen vergangenen Sommer ausstiegen und deren Arbeit auf die anderen Ressortchefs verteilt werden musste.

800 Kinder und Jugendliche messen sich

Nun ist aber alles bereit für den zweitägigen Jugendanlass unter dem Dach des Kantonalturnfestes: Am 19. und 20. Juni gehört die Sportanlage Landhaus Teufen den jungen Leichtathleten, Geräteturnerinnen und den Allroundern aus dem Kreise der Turnfamilie. Am Samstag messen sich rund 500 Kinder und Jugendliche und am Sonntag deren 300. Das Sportprogramm beginnt um 8 Uhr mit Leichtathletik. Ebenfalls ab dem Vormittag wird in der Turnhalle an den Geräten geturnt. Hier sind nebst Riegen aus dem Appenzellerland Gäste aus den Kantonen Aargau, St.Gallen, Thurgau und Zürich am Start. Den ganzen Samstag über absolvieren Mädchen und Knaben den Jugendwettkampf, bestehend aus den Disziplinen Sprint, Wurf, Gerät und Unihockey.

Am Wochenende wird ein gut besetztes Feld von lizenzierten Leichtathleten erwartet, darauf freut sich der OK-Präsident als ehemaliger Leichtathlet besonders. Zudem haben sich 35 Teilnehmende für den Turnwettkampf eingeschrieben. Hierbei können die Turnenden aus den Sparten Geräteturnen, Spiele, Leichtathletik und Nationalturnen drei Disziplinen wählen. Zum Beispiel Steinstossen, Bodenturnen und 800-Meter-Lauf.

Erneute Verschiebung war keine Option

Weshalb wurde das Kantonalturnfest nicht erneut verschoben, wie etwa jenes des St.Galler Turnverbandes, das neu 2024 stattfinden soll? In Teufen beginnt diesen Sommer der Neubau des Oberstufenschulhauses in unmittelbarer Nähe des Festgeländes auf dem Landhausareal. Baustelle und Turnfest auf so engem Raum sei nicht denkbar, sagt Bruno Höhener. Und doch hätten sie sich gesagt:

«Wir haben viel Herzblut in die Organisation gesteckt. Da kann es nicht sein, dass wird nichts durchführen. Es muss etwas laufen!»

Den Kindern und Jugendlichen einen tollen Wettkampf zu ermöglichen, war denn auch in den letzten Wochen die Motivation der Organisatoren.

Im Sinne des Kantonalverbandes

Die Durchführung sei zudem im Sinne des Appenzellischen Turnverbandes ATV, ist Bruno Höhener überzeugt. Die Einschränkungen für die Turnerinnen und Turner sind noch da, Möglichkeiten, sich zu messen, sind rar. Angst, dass der Nachwuchs in den Turnvereinen künftig fehlen wird, hat der Teufner nicht: «Kinder wollen sich bewegen. Eher gespannt bin ich, wie es bei den Erwachsenen nach der langen Pause läuft.»

Keine Zuschauer, keine Rangverlesen – Medaillen gibt es

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind keine Zuschauer zugelassen und es gibt es keine Rangverkündigungen. Medaillen und Auszeichnungen werden aber abgegeben. Für die Teilnehmenden, deren Betreuer, die rund 140 Helfenden sowie die 50 Kampf- und Wertungsrichter gibt es eine kleine Festwirtschaft. Profitabel dürfte dies alles nicht sein. Doch der OK-Präsident hofft darauf, das allfällige Defizit dank Geldern aus dem Covid-Fonds decken zu können. Und wann ist der OK-Präsident zufrieden mit dem Anlass? «Wenn wir für die Athleten und Turner einen reibungslosen Anlass ermöglicht haben und das Kapitel Turnfest versöhnlich beenden können.»

Ein bisschen Turnfeststimmung könnte doch noch aufkommen, zumal die Appenzeller Vereine in Aussicht gestellt haben, ihre Fahnen mitbringen zu wollen.