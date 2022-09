Kantonale Abstimmung Klares Verdikt: Ausserrhoden sagt Ja zum Energiegesetz Das Stimmvolk von Appenzell Ausserrhoden hat der Teilrevision des Energiegesetzes zugestimmt. 61,2 Prozent sagen Ja. In nur zwei Gemeinden überwiegt die Ablehnung. David Scarano 25.09.2022, 14.05 Uhr

Das Ausserrhoder Energiegesetz schreibt vor, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem Kanton gedeckt werden sollen. Bild: Manuela Jans-Koch

Am Sonntag ist in Appenzell Ausserrhoden die Entscheidung über das teilrevidierte Energiegesetz gefallen. Das Verdikt fiel deutlich aus. 61,2 Prozent sagten Ja, 38.6 Prozent legten ein Nein ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 54,8 Prozent. In 18 von 20 Gemeinden überwog ebenfalls die Zustimmung. Nein sagten einzig Hundwil und Urnäsch.