Festspiel "Follow Me" der Kantonsschule Trogen feiert Premiere

Kanti Trogen Wenn Ufos und Aliens auf dem Pausenhof landen: An der Premiere des Openair-Festspiels «Follow Me» gibt es Standing Ovations Am Freitag feierte das Jubiläumsfestspiel «Follow Me» der Kantonsschule Trogen Premiere. In einer aufwendigen Inszenierung wirft das «intergalaktische-interchronologische Spektakel» sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch in die Zukunft der Schule. Claudio Weder 23.08.2021, 05.00 Uhr

Rund 200 Lernende der Kantonsschule Trogen machen bei «Follow Me» mit – auf und neben der Bühne. Bild: PD/Mayk Wendt

«Boarding completed.» Die Durchsage des Kapitäns bringt das Publikum zum Schweigen. Zwei Minuten lang herrscht Stille, dann ertönt die Stimme zum zweiten Mal aus dem Lautsprecher. Sie heisst das Publikum willkommen zu «Follow Me», dem Festspiel anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Kantonsschule Trogen.

Ein «intergalaktisch-interchronologisches Spektakel» soll es werden. Mit «fantastischen Aussichten, Turbulenzen, gefährlichen Zeitsprüngen, schwarzen Logiklöchern, schrägen Typen und durchgeknallten Zeitreisenden». Nach der Durchsage des Kapitäns ertönt – wie könnte es anders sein – die Titelmelodie von «Stars Wars», gespielt vom Kantiorchester unter der Leitung von Jürg Surber.



Der «Höhepunkt des Jubiläumsjahrs»

Jens Weber, Projektleiter Jubiläumsjahr Bild: PD

Knapp 200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Freitag den Weg nach Trogen gefunden. «Das Festspiel ist der Höhepunkt unseres Jubiläumsjahrs», sagt Projektleiter Jens Weber vor der Aufführung.

Entsprechend aufwendig ist die Produktion, über 200 Schülerinnen und Schüler – aber auch Lehrpersonen – sind daran beteiligt, rund 100 stehen auf der Bühne. Die Proben haben bereits vor einem Jahr begonnen, die Vorbereitungen laufen seit zwei Jahren. «Es ist ein grosser Lupf für die Kanti Trogen», sagt Weber.

Umso grösser ist die Freude über die ausverkaufte Premiere. Dass es auf der bedachten Tribüne trotzdem noch freie Plätze hat, ist den Coronamassnahmen geschuldet: «Wir konnten die Tribüne nur zu zwei Dritteln füllen.»

Videoprojektionen, Lichteffekte, Tanzeinlagen: «Follow Me» ist aufwendig inszeniert. Bild: PD/Mayk Wendt

Eine klassische Bühne gibt es keine, die Schauspielenden bewegen sich frei zwischen den Schulgebäuden hin und her. Zur Rechten, gleich vor dem Eingang zur Mensa, sind Orchester und Band platziert. Auf den Steinstufen zur Linken stehen, so zumindest vor Beginn der Aufführung, drei Stühle.



Auf diesen nehmen in der Anfangsszene drei Juroren Platz. Im Rahmen eines Wettbewerbs wird die beste Idee für das Jubiläumsschauspiel der Kanti Trogen gesucht. Nacheinander präsentieren vier Gruppen von Lernenden ihre Darbietungen. Die ersten drei sind so schräg, dass nicht nur die Jurymitglieder fragende Blicke austauschen. Auch die Zuschauer wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen.

Zu überzeugen vermag die Jury dann nur die vierte und letzte Darbietung. Als Lucy, die Hauptfigur von «Follow Me», vor die Juroren tritt, beginnt das eigentliche Stück.



Eine Reise durch 400 Jahre

Alsbald wird die Szenerie in Nebel gehüllt, das Orchester spielt dramatische Musik, und von rechts – zwischen Mensa und Rektoratsgebäude – kommt ein Ufo dahergeflogen. Es landet auf dem Pausenhof, und Lucy wird von den beiden Aliens Deepspace und Orbit mit in deren «Taxi», wie sie das Ufo nennen, genommen. Die kosmische Reise beginnt.

Die selbstbewusste Lucy, überzeugend gespielt von Hanna Hochreutener, hat eine Mission: Sie will die Welt verbessern, denn «es steht nicht gut um Mutter Erde». Begleitet wird sie später von einer intergalaktisch-interchronologischen Konferenz ehemaliger und zukünftiger Rektorinnen und Rektoren der Kanti Trogen. Sie helfen ihr dabei, die Vergangenheit abzuändern.

Das Stück vollzieht aber nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Ebenso werden aktuelle Themen beleuchtet. So stehen auf Lucys To-do-Liste Dinge wie: Entmilitarisierung, Chancengleichheit, Frauenrechte, Verbot der Atomkraft, Rückgängigmachen des Klimawandels, Wiederansiedlung sämtlicher ausgestorbener Arten und die Abschaffung des Kapitalismus.



Flammen, Lichteffekte und Videoprojektionen

Für die Zuschauenden gibt es immer wieder Überraschungen. Es gibt Tanzeinlagen, Flammen und Rauch, dröhnende Bassklänge, Lichteffekte. Videosequenzen werden auf eine Mauer projiziert, oder es lichtet sich ein Vorhang im ersten Stock des Mensagebäudes – und der Blick auf ein «Schaufenster» wird frei, welches als Schauplatz einer Szene fungiert. In einer anderen Szene unmittelbar zu Beginn tritt plötzlich ein Kamerateam auf die Zuschauertribüne und Ex-Regierungsrat Matthias Weishaupt, der im Publikum sitzt, muss Red und Antwort stehen.

Bild: PD/Mayk Wendt

Am Ende des zweieinhalbstündigen Stücks gibt es Standing Ovations. Ein sichtlich bewegter Jubiläumsverantwortlicher Jens Weber meint direkt nach der Premiere: «Herkunft und Vision – also Reflexion, aber auch Ausblick und Traum –, dafür soll unser Festspiel stehen. Man darf aber auch festhalten: Diese Show rockt einfach und muss den Vergleich mit grossen Bühnen nicht scheuen!»

Elisabeth Steger Vogt, Rektorin Kantonsschule Trogen Bild: PD

Auch Rektorin Elisabeth Steger Vogt zeigt sich nach der Aufführung stolz darüber, was ihre Schule auf die Beine gestellt hat: «Die Inszenierung stellte für uns eine gewaltige Herausforderung dar. Wir konnten coronabedingt nicht so mit den Probearbeiten beginnen, wie wir es geplant hatten. Andererseits gestaltete sich die Koordination mit so vielen Akteurinnen und Akteuren als äusserst anspruchsvoll.»

Zum Schluss sprach sie dem Leitungsteam einen besonderen Dank aus, namentlich Autor Michael Hasenfuss, Regisseurin Barbara Bucher, dem musikalischen Leiter Jürg Surber sowie Tanzmeister und Choreograf Sebastian Gibas.



Hinweis: Weitere Aufführungen am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag.