Nach 31 Jahren: Jürg Surber von der Kanti Trogen geht in Pension

Kanti trogen Mit feierlichem Abschiedskonzert geht Jürg Surber in Pension 31 Jahre lang förderte Jürg Surber mit Herzblut Schülerinnen und Schüler an der Kanti Trogen. Stets wollte er das Potenzial der Lernenden im Kollektiv zum Klingen bringen. Nun geht er in Pension. Selina Schmid Jetzt kommentieren 25.01.2022, 17.13 Uhr

Jürg Surber im Musikzimmer der Kanti Trogen vor einem grossen Kunstwerk von Schülerinnen und Schülern. Bild: Selina Schmid

Wie jedes Jahr studierte Kantilehrer Jürg Surber 2020 gemeinsam mit dem Orchester der Kantonsschule Trogen ein Konzert zur Weihnachtszeit ein. Doch aufgrund der Pandemie und der Schutzmassnahmen des Bundes war der Anlass vor Publikum unmöglich. Für die Schülerinnen und Schüler war das eine grosse Enttäuschung, erinnert sich Elisabeth Steger Vogt, Rektorin der Kanti Trogen. «Jürg Surber und sein Team scheuten jedoch keine Mühe, das Konzert per Streaming für Familien und Interessierte stattfinden zu lassen. Ich durfte als einzige Zuhörerin live in der Kirche Trogen dabei sein und war enorm beeindruckt von dem wunderbaren Konzert.»

Das Weihnachtskonzert 2020 ist eines von vielen Konzerten, welches Jürg Surber gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler einstudiert und aufgeführt hat. 1989 begann er in einem Klassenzimmer des Alten Schulhauses an der Kanti Trogen das Fach Musik zu unterrichten. Ein Jahr später übernahm er die Leitung der Abteilung Musik, die damals einen Schulmusiker und fünf Lehrpersonen für den Instrumentalunterricht umfasste.

In den vergangenen 31 Jahren wuchs die Abteilung Musik über das Klassenzimmer im Alten Schulhaus hinaus und wurde zum aktiven Teil des Schullebens. Inzwischen besteht die Abteilung aus 25 Lehrpersonen für Instrumentalunterricht, Schulmusik und Theater, einem rund 60-köpfigen Chor und einem 30-köpfigen Orchester, diversen Kammermusikensembles und Bands sowie 14 Talentschülerinnen und -schüler. Es wurde von Mozarts «Zauberflöte» bis zu Western alles aufgeführt. Jürg Surber ist inzwischen 65. Mittwochabend wird er im Rahmen eines letzten Konzerts in der Kirche Trogen in den Ruhestand verabschiedet.

Das Fädenziehen im Hintergrund

Jürg Surber hat viel Energie und Herzblut in die Förderung von Jugendlichen gesteckt. Die Musik biete dabei besondere Möglichkeiten, sagt er. «Beim Musizieren ist immer etwas Persönliches dabei. Man ist als Individuum gefordert, alles zu geben und sich gleichzeitig in ein Kollektiv einzuordnen. Das ist eine wichtige Fähigkeit.» Als Lehrer muss Surber darum den Beitrag aller ernst nehmen und ihn weiterentwickeln. «Meine Aufgabe ist es, das Potenzial der Lernenden im Kollektiv zum Klingen zu bringen.»

Surber, der neben dem klassischen Dirigier- und Kontrabassstudium auch an der Jazzschule St.Gallen studierte, begann, neue Musikstile wie Rock, Pop und Jazz gleich wie die Klassik zu unterrichten. Die Pflege der Klassik gehöre dazu: «Es war immer mein Anliegen, auch Modernes gleichwertig zu behandeln.»

Selbst wenn es mal nicht so läuft oder sich jemand schlicht nicht motivieren lässt, bleibt Surber gelassen. «Mich fasziniert es, dann herauszufinden, was es von mir und dem Gegenüber braucht, damit es doch noch funktioniert. Das ist sehr individuell.» Aber Surber versteht sich lediglich als Wegbegleiter von Lernenden.

«Unterrichten ist ein bisschen wie Gärtnern. Ich kann den Pflanzen Erde und Wasser geben, doch wachsen müssen sie selbst.»

Man muss genau hinschauen, um Surbers Wirken zu sehen. Jürg Surber zieht im Hintergrund die Fäden, vermittelt, vernetzt, führt zusammen. Den Schülerinnen und Schülern bietet er eine Plattform, um zu experimentieren, sich in Geduld und Ausdauer zu üben und schliesslich ihr Können zu zeigen.

Die ganze Kanti Trogen im Blick

Sein Engagement in der Schulleitung sei ein logischer Schritt gewesen. Er sagt: «Ich bekomme einen Blick auf die Strategie und Entwicklung der Schule. Für die musische Abteilung ist das eine Chance, denn ihre Wahrnehmung wird gestärkt.»

Die Musik bekam mehr Raum an der Kanti mit einer grossen Aula, eigenen Musikzimmern und Proberäumen. Mit den Gebäuden der Kanti Trogen sind die Möglichkeiten gewachsen, künstlerisch tätig zu sein. «Aus kleinen Anfängen konnten wir so vieles realisieren, das erst kaum oder gar nicht möglich war», so Surber.

Als Mitglied der Schulleitung war er am Ausbau der Musischen Fächer massgeblich beteiligt, sagt Rektorin Elisabeth Steger Vogt. Auch die Talentförderung Musik, welche in den vergangenen vier Jahren aufgebaut wurde, gehe auf Surber zurück. Jürg Surber sagt: «Ich habe sicher einiges in Gang gebracht, doch es war eine Teamleistung.» Unter den Musiklehrpersonen gebe es kein Konkurrenzdenken, sondern es werde zusammengearbeitet. «Unter Musikerinnen und Musikern ist das keine Selbstverständlichkeit», so Surber.

Kultur macht Leben lebenswert

In den insgesamt 43 Jahren als Lehrer war die Pandemie für Jürg Surber doch das einschneidendste Erlebnis. «Die Pandemie hat gezeigt, dass die Kultur wichtig, aber verletzlich ist.» Die Unsicherheit war gross, singen in der Klasse blieb lange verboten, manche Grossprojekte mussten abgesagt werden. Er hofft: «Wenn wir etwas gelernt haben, dann, dass die Kultur die Gesellschaft mitträgt und das Leben lebenswert macht.»

Auch beim Abschiedskonzert blieb die Ungewissheit. Unter dem Titel «Schläft ein Lied in allen Dingen» treten Chor, Orchester und Kammermusikensembles der Kanti auf. Wochenlang probten die rund 90 Beteiligten dafür. Das Schlusslied hat Jürg Surber selbst komponiert, inspiriert durch ein Gedicht von Joseph von Eichendorff. Er sagt: «Die Zeilen ‹Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.› beschrieben meine Aufgabe als Lehrer. Ich helfe den Schülerinnen und Schülern, sich zu entfalten.»

Jürg Surber bleibt in einem Mandat bis April der Kanti Trogen erhalten, wenn sein Nachfolger Reto Knöpfel die Stelle antritt. Die Pensionierung sei eine Entlastung, so habe er mehr Zeit für privates Musizieren und den Garten. Im ganzen Kanton wird er weiter Musikprojekte wie der gemischte Chor Wald vorantreiben. Doch der Abschied sei auch mit Wehmut verbunden, er sei seinen Mitarbeitenden und den Lernenden dankbar. «Als Dirigent sage ich zwar wo es lang geht, doch es funktioniert nur, wenn alle ihr Bestes geben.»

Das Kantikonzert «Schläft ein Lied in allen Dingen» beginnt am Mittwoch, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Kirche Trogen. Der Eintritt ist frei mit Kollekte. Es gilt die Zertifikatspflicht gemäss den aktuellen Anordnungen des Bundes.

